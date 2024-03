Sandra Hüller: De actriz nominada al Oscar a musa de Phoebe Philo

La actriz ha demostrado ser una referencia actual de elegancia, y ahora se perfila como protagonista de la icónica firma de moda.

La semana de la moda en París nos presentó interesantes tendencias, y justo al finalizar la presentación de sus colecciones por parte de grandes marcas como Louis Vuitton y Chanel durante este esperado evento, Phoebe Philo, la diseñadora que transformó Céline en una firma de culto, ha hecho la presentación de su segunda firma de moda homónima. A pesar de sus precios, una nota de prensa y como no podrían faltar, las redes sociales, se han encargado de que sus artículos sean altamente codiciados desde el momento de su anuncio.

Sandra Hüller, la actriz que optaba al Oscar por su papel en Anatomía de una caída, ha hecho el resto al convertirse en la nueva imagen de la marca. Ante este visible exito, Phoebe Philo nos ha demostrado que no necesita desfilar para confirmar su protagonismo como una de las diseñadoras más influyentes de la moda.



Aunque finalmente no logró el galardón a mejor actriz, el cual fue entregado a Emma Stone, Hüller se consagró como una de las mejores vestidas de la noche y un llamativo icono de estilo gracias al vestido negro de Schiaparelli que lució en la alfombra roja y el que se puso después en la after party.

En sus papeles más recientes, correspondientes a La zona de interés y Anatomía de una caída, la actriz no interpretó personajes que fueran fáciles de empatizar por la audiencia, sin embargo, su actuación ha sido altamente reconocida por la crítica y el público. Además, en la producción Justine Triet, la estrella interpreta a una escritora que debe comprobar su inocencia ante un tribunal de Francia tras el fallecimiento de su esposo. Aunque también optaba a ganar en la categoría de mejor película, el filme finalmente se llevó premio al mejor guion original.

En La zona de interés, dirigida por Jonathan Glanzer y que también optaba a mejor película, la actriz alemana da vida a Hedwig Höss, la mujer del comandante del campo de exterminio nazi Auschwitz. En esta cinta, Hedwig vive feliz por tener la oportunidad de criar a su familia con mucha comodidad, a pesar de los disparos que se escuchan, gente que muere quemada en hornos crematorios, y demás horrores que suceden justo a un costado de su casa. Hüller contó en Cannes que, al final, se dio cuenta de que era muy cobarde escudarse en que odiaba tanto esta historia que no podía interpretar su personaje, el cual "la hizo vomitar" cuando se lo ofrecieron.



La estrella incursionó en el cine en Requiem (2006), con la que ganó el premio a la mejor actriz de la Berlinale. Posteriormente, tras protagonizar Toni Erdmann, fue parte del casting de numerosas cintas europeas, pero ha sido ahora cuando ha confirmado su estatus de estrella global, además de convertirse en la nueva referente que buscaba el mundo de la moda.