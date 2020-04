Estas semanas han cambiado nuestras vidas. La obligación de estar encerrados para muchos, la generosidad de todos aquellos que arriesgan la salud y la vida por el bien común, enfrentarnos a una crisis mundial digna de película no es algo para lo que estábamos preparados. Muchos se preguntan y temen las consecuencias que esta crisis va a tener en el mundo, pero también esta situación va dejar grandes enseñanzas.

Contenido elaborado por Isabel Trueba



Cada persona es un mundo y las enseñanzas serán diferentes en cada uno, incluso habrá personas que no aprenderán nada, pero si me gustaría compartir con vosotros lo que mis clientes, familia y amigos están experimentando con más frecuencia:

1. Convivir de verdad

La convivencia está siendo uno de los grandes retos estos días. Con la vida que llevábamos, con un millón de cosas que hacer, y pasando poco tiempo en casa, nos ha hecho olvidar las normas de la buena convivencia. Para convivir en paz es necesario aprender a compartir. Dejar las manías de cada uno de lado, y escuchar a los demás y sus necesidades. Aprender a comunicarnos no con el objetivo de conseguir lo que yo quiero, si no con el objetivo de llegar a un acuerdo que sea bueno para todas las partes. Aprender a ceder y saber dar de forma equilibrada entre todos. En resumen, dejar de mirarnos el ombligo y vernos como una familia que puede organizarse en paz.

2. El significado de la libertad

Porque la libertad no significa hacer lo que a cada uno le viene en gana. Ejercer la libertad va mucho más allá. Me refiero a la libertad que tiene cada individuo de decidir cómo la utiliza, de decidir que decisiones toma en cada en momento, la libertad para decidir “yo me sacrifico por el bien común”, yo me quedo en casa, yo me arriesgo cada día para ayudar, yo quiero ayudar… Precioso el verdadero significado de la libertad.

3. El concepto del tiempo

Porque ahora tenemos las mismas 24 horas que antes, pero muchos están aprendiendo a utilizarlo con otra conciencia. Decidir en qué invierto mi tiempo de forma consciente en cada momento, de invertirlo en cosas que realmente son importantes, o aprovechar para dedicarse a aquel hobbie que siempre quise hacer y nunca encontraba el momento. Ser consciente de que es posible decidir en qué invertimos el tiempo es una bonita enseñanza que no podemos olvidar.

4. El ser humano en su mayoría es bueno, es solidario

Que todos somos iguales, que en casos como este se ve más que nunca lo poco que importa el dinero que tengas, lo famoso que seas.. Todos somos seres vulnerables y con un corazón que lo único que necesita en la vida es amar y ser amado. Que lo que nos mueve es eso, el amor, él compartir, ser solidario… Todos los gestos que hacemos y vemos hacer a otros es lo que nos hace aguantar y sentir que resistiremos pase lo que pase, porque el amor puede con todo.

5. A estar con uno mismo

Sobre todo aquellos que se han visto obligados a pasar el confinamiento solos. Nuestra vida se había convertido en correr sin parar por la rueda de hámster, sin dedicar tiempo a estar con uno mismo, muchas personas se han protegido detrás del “hacer muchas cosas” para evitar justamente esto: pensar en aquello sobre mi que me gusta y lo que no, pensar en mi propio ser, en quien soy y si se corresponde con quien quiero ser… En mi opinión uno de los grades aprendizajes de esta crisis, de los más importantes, pues es la base del desarrollo personal y de la felicidad de cualquier ser humano.



Podría seguir escribiendo, porque como decía al principio, cada uno se llevará sus propias enseñanzas y otros no habrán aprendido nada. Lo importante es que sea lo que sea que cada uno está experimentando para bien no lo olvide. Que cuando salgamos no volvamos a cometer los mismos errores, que no volvamos a la vida que no nos aporta aquello que necesitamos de verdad para ser felices. Y para ello animo a todo el mundo que escriba sus propias reflexiones, que escriba qué enseñanzas se lleva, y que lo tenga siempre visible en un futuro. Porque la mente es traicionera, esta es una buena manera de que no se nos olvide y todos momentos difíciles realmente nos sirvan para algo.