Tips para teletrabajar y no morir en el intento

Tras el avance del coronavirus en España, una gran parte del país se encuentra trabajando desde casa pero, para muchos, es la primera vez con esta fórmula. Y si encima tienes niños, la experiencia puede ser un poco caótica. Por ello, hemos preparado para ti esta guía para sacarle el máximo partido al teletrabajo sin morir en el intento.

1. Establece una zona especial para trabajar

Definir un lugar de trabajo dentro de tu hogar te ayudará a concentrarte mejor, te librará de distracciones y también te facilitará desconectar cuando termines tu jornada laboral.

2. No pierdas tu rutina

Te recomendamos no perder tu rutina diaria: levantarte temprano, ducharte y no trabajar en pijama te ayudarán a que tu productividad no disminuya.

3. Respeta tus horarios laborales

De la misma manera que lo hacemos en la oficina, debemos mantener un horario para comer y para descansar, así evitaremos procastinar y también nos ayudará a desconectar al final del día.

4. Intenta preparar tus comidas con antelación

Prepara tus comidas una noche antes, así no perderás tiempo durante el día y te mantendrás enfocada y productiva.

5. No te aísles de tus compañeros de trabajo

Intenta mantener el contacto con tus compañeros. Herramientas como las videollamadas nos ayudarán a no quedarnos aislados durante los días de teletrabajo.

6. Evita el sedentarismo

Intenta mantenerte activo aunque estés en casa. Ejercicios de estiramiento, yoga o pilates te serán de gran ayuda.

Y además:

