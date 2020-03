Al mal tiempo buena cara. Debido a la crisis del coronavirus la recomendación que lanza el gobierno es la de quedarnos en casa el máximo tiempo posible para evitar que el número de infectados aumente. Aunque no sea el plan que más te apetezca, puedes aprovecharlo para hacer esas cosas para las que nunca tienes tiempo, por ejemplo, para cuidarte. Te damos 5 ideas de tratamientos de belleza caseros para pasar la cuarenta y salir de ella como nueva.

Seamos responsables. Especialmente si vives en comunidades que son foco de infección, debes seguir la recomendación del gobierno y permanencer en casa a no ser que sea imprescindible salir. Sabemos que el solazo de estos días no ayuda y que lo que apetece es salir a la calle a llenar las terrazas de la ciudad, pero no es un comportamiento responsable y puede agravar el problema. Aunque no presentes síntomas de coronavirus y te encuentres perfectamente, puedes ser portadora del virus y contagiar a otras personas de mayor riesgo si vas a sitios públicos. Evitar el colpaso del sistema sanitario está en mano de todos y son muchos los planes que podemos hacer en casa.

Para darle un toque positivo a esta extraña situación, hemos hecho una selección de 5 tratamientos de belleza caseros para que cuides tu piel, tu cabello y tus uñas durante esta cuarentena y vuelvas de ella relajada y perfecta.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Limpia tu rostro en profundidad y elimina impurezas

Aprovecha ahora para hacer eso para lo que nunca tienes tiempo: la limpieza facial profunda. Aunque no es aconsejable hacerla diariamente, si que es muy beneficiosa para tu piel si la realizas una vez a la semana. Para hacer una correcta limpieza tan solo necesitas 4 pasos, ¡empezamos!

Limpia el rostro con un aceite limpiador : el aceite es capaz de eliminar más restos de maquillaje que los limpiadores de base acuosa. Por ello, el primer paso para eliminar los restos de suciedad y de cosméticos es utilizar un aceite limpiador capaz de quitarlos. Una buena opción es el limpiador en aceite de Biotherm, no solo elimina el maquillaje, sino que también tiene una función purificadora y te protegede la contaminación. Puedes comprarlo en Sephora por 17,95€.

: el aceite es capaz de eliminar más restos de maquillaje que los limpiadores de base acuosa. Por ello, el primer paso para eliminar los restos de suciedad y de cosméticos es utilizar un aceite limpiador capaz de quitarlos. Una buena opción es el limpiador en aceite de Biotherm, no solo elimina el maquillaje, sino que también tiene una función purificadora y te protegede la contaminación. Puedes comprarlo en Sephora por 17,95€. Limpiador en gel : una vez que has eliminado los restos de maquillaje, aplica un limpiador en gel para que los poros se desobstruyan, eliminando la suciedad de las capas superficiales y más profundas de la piel y consiguiendo que esta respire. Te recomendamos el limpiador en gel Effaclar de La Roche Posay, es muy suave con la piel, limpiará en profundidad tus poros y controlará la producción de sebo. Puedes comprarlo en Amazon por 14,98€.

: una vez que has eliminado los restos de maquillaje, aplica un limpiador en gel para que los poros se desobstruyan, eliminando la suciedad de las capas superficiales y más profundas de la piel y consiguiendo que esta respire. Te recomendamos el limpiador en gel Effaclar de La Roche Posay, es muy suave con la piel, limpiará en profundidad tus poros y controlará la producción de sebo. Puedes comprarlo en Amazon por 14,98€. Exfoliante : el penúltimo paso de esta limpieza facial profunda en casa es el exfoliante efecto peeling que termine de eliminar la piel muerta y la suciedad que haya quedado acumulada tras los 2 pasos previos. Elige un exfoliante con micropartículas natural, evitando así el uso de microplásticos poco ecológicos. Contienen gránulos de albaricoque para hacer ese efecto peeling, aceite de germen de trigo, rico en vitamina E, para nutrir la piel. Puedes comprarlo en Amazon por 6,99€.

: el penúltimo paso de esta limpieza facial profunda en casa es el exfoliante efecto peeling que termine de eliminar la piel muerta y la suciedad que haya quedado acumulada tras los 2 pasos previos. Elige un exfoliante con micropartículas natural, evitando así el uso de microplásticos poco ecológicos. Contienen gránulos de albaricoque para hacer ese efecto peeling, aceite de germen de trigo, rico en vitamina E, para nutrir la piel. Puedes comprarlo en Amazon por 6,99€. Mascarilla purificante: el último paso de tu limpieza facial es utilizar una mascarilla purificante que calme la piel y cierre los poros después de la limpieza. Te recomendamos la mascarilla purificante de Caudalie, aplícala sobre el rostro durante 10 minutos y después aclara con agua tibia. Puedes comprarla en Amazon por 22,95€.

Un baño relajante para liberar tensión

El estrés acumulado del día a día pasa factura y ahora es el mejor momento para liberarla gracias a ese baño relajante que nunca haces por falta de tiempo. Prepara unas bombas de baño, unos aceites esenciales y unas velas y disfruta del baño relajanta que tanto mereces. Puedes aprovechar para leer un buen libro, escuchar tu música favorita o, simplemente, dejar la mente en blanco.

Manicura y pedicura perfecta

Por fin tienes todo el tiempo del mundo para eliminar cutículas, limar tus uñas para darle forma y aplicar tu esmalte preferido. Dedica un rato dentro de esta larga cuarentena para cuidar las uñas de tus manos y tus pies. Estos son algunos de los accesorios que pueden ayudarte:

Mascarillas: todos los cuidados que tu piel necesita

Aprovecha estos días en casa para dar a tu piel un cuidado intensivo gracias a las mascarillas faciales. Tanto si son mascarillas en crema, como si optas por las mascarillas de colágeno o textiles, podrás dar un extra de cuidado intensivo a tu rostro para revitalizar tu piel y hacer que estos días en casa sean toda una terapia facial. Estas son nuestras preferidas:

© Amazon

Da un extra de hidratación a tu cabello

Ahora que tienes tiempo, aprovecha para dar un extra de hidratación a tu cabello, evitando el uso de planchas y secadores y dejando actuar las mascarillas y sérums. Aplica tu mascarilla hidratante habitual o tu sérum y envuelve el pelo con papel de aluminio y déjalo actuar una media hora o una hora y verás como tu cabello ha absorbido mucho más los agentes hidratantes y luces un cabello súper brillante. Después, lávalo para eliminar el exceso de producto y estrena pelazo.

Y además...

Guía básica para entender el coronavirus y cómo evitar contagios

Coronavirus y niños: cómo conciliar el cuidado de tus hijos y el trabajo durante los días de cuarentena

Coronavirus: precauciones útiles para evitar contagios