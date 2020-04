Consejos para una piel bella: estos son los 10 mejores consejos

¡Una piel bonita y jugosa no tiene por qué ser un sueño! A continuación te traemos los consejos que siguen las mujeres de tez impecable y lo que puedes aprender de ellas. Si sigues estos consejos, ¡tú también tendrás una piel hidratada y hermosa! ¡Sigue leyendo!

Una piel hermosa y una tez radiante es lo que la mayoría de nosotras quiere. Pero, ¿qué estamos haciendo diferente a las mujeres con una piel impecable?, ¿por qué ellas tienen una piel radiante y nosotras estamos siempre luchando contra las impurezas? La respuesta es fácil: incorporan a su rutina de belleza unos sencillos pasos que hacen que su piel luzca brillante todos los días. ¡Aquí tienes los 10 mejores consejos para una tez radiante!

1. Dormir hace que tengas una piel hermosa

Esto suena banal y demasiado simple, pero seamos honestos: ¿quién duerme de siete a ocho horas todos los días? Las horas extras, el estrés, el insomnio e incluso una noche de fiesta los fines de semana nos roban el sueño causando estrés en nuestra piel. Solo con las horas de sueño adecuadas podrás reparar tu piel y el sistema inmunológico para recuperarte de las tensiones del día. Durante el descanso nocturno las células se regeneran y eso nos da un aspecto de piel fresca y saludable a la mañana siguiente.

2. Date un masaje facial para mejorar la circulación

El requisito básico para una piel hermosa es una buena circulación de la sangre. Para ello, hazte con un cepillo de limpieza y masajea la piel del rostro con movimientos circulares. De esta manera, podrás deshacerte de las células muertas de la piel y el resultado será espectacular.



También puedes favorecer la circulación con masajes suaves con las yemas de los dedos. Simplemente puedes integrarlos en tu rutina de cuidado facial después de aplicar la crema. Los golpecitos después de aplicar la crema favorecen la absorción de los nutrientes consiguiendo penetrar más profundamente en la piel. El resultado: una piel más tersa.

3. Rica humedad para una piel hermosa

Sin que sirva de preferente, decirte que creemos que algunas arrugas son hermosas. Porque como dijo Brigitte Bardot: "Estoy orgullosa de mis arrugas. Son la vida en mi cara". Así que, en vez de avergonzarte de tus arrugas o de la celulitis, deberías mimar su cuerpo con cremas. ¡Tu piel te lo agradecerá!



Cuanto más envejecemos, más importante es mantener la hidratación de nuestra piel con cremas con alto contenido en agua. Asegúrate de añadir más humedad a tu cara y a tu cuerpo para mantener tu piel suave y revitalizada.



Consejo: si es posible, adquiere cremas ricas en ácido hialurónico. Son verdaderos potenciadores de la humedad y refuerzan visiblemente la piel.

4. Renuncia al alcohol, el tabaco y la cafeína

Está comprobado: el alcohol, el tabaco y la cafeína tienen consecuencias sobre la piel. El alcohol y la nicotina eliminan la humedad de la piel y, por lo tanto, causan arrugas y tez pálida. También podemos afirmar que el exceso de cafeína hace que la piel envejezca más rápido.



Si no puedes renunciar a la cafeína por las mañanas, te proponemos que pruebes el té verde como alternativa al café! Contiene antioxidantes que mantienen la piel joven e hidratada desde dentro.

5. Bebe mucha agua

Si le preguntas a las mujeres con una piel reluciente cuál es su secreto de belleza, seguro que muchas te darán esta respuesta: "bebo mucha agua". Lo que suena tan normal y accesible a todas, sin embargo, es lo que menos cumplimos. Para una piel bonita y de aspecto radiante, es esencial que el cuerpo reciba suficiente líquido. La crema por sí sola no es suficiente.



Compruébalo por ti misma y bebe 3 litros de agua al día durante dos semanas. Pronto notarás que tu piel se ve más tersa y firme. Las manchas en la piel también pueden reducirse si bebes agua sin gas en lugar de bebidas azucaradas (y esto incluye los zumos de fruta).

6. El oxígeno mantiene la piel joven

Para que la piel luzca fresca, saludable y jugosa, necesita suficiente oxígeno. Si la piel no recibe suficiente oxígeno, puede verse cansada y pálida rápidamente.



A través de una dieta saludable, puedes mejorar la capacidad de la piel para absorber el oxígeno. Los glóbulos rojos transportan las moléculas de oxígeno en la sangre y necesitan suficiente hierro. Los alimentos que contienen un alto contenido en hierro son:

Carne

Productos integrales

Verduras

7. ¡Exfoliante una vez por semana, por favor!

Nuestra piel también necesita ser exfoliada en profundidad de vez en cuando. Puedes usar exfoliantes suaves para limpiar tu piel a diario pero, si tienes la piel muy sensible, es mejor que uses un gel limpiador y un exfoliante suave 1 ó 2 veces por semana.

8. Refuerzo vitamínico para una piel hidratada

Las vitaminas no solo son importantes para nuestro sistema inmunológico, sino también para nuestra piel. La vitamina C en particular es conocida por su efecto antienvejecimiento. Estimula la producción de colágeno e inhibe la formación de manchas de pigmentación. ¡Así que incorpora alimentos ricos en vitamina C en tu dieta y hazte con alguna crema rica en esta vitamina!

9. ¡El protector solar es imprescindible!

Los rayos del sol hacen que la piel envejezca antes e, incluso, pueden causar cáncer de piel en el peor de los casos. Sin embargo, a menudo olvidamos aplicar el protector solar en nuestra rutina diaria de cuidado de la piel, especialmente en la piel del rostro.



Es cierto que muchas cremas solares para la cara son demasiado grasosas y dejan una película desagradable en la piel. Si aún así no quieres prescindir de la protección diaria contra los rayos ultravioleta, deberías conseguir una crema de día o una base de maquillaje con protección. Créenos: ¡tu piel te lo agradecerá dentro de 20 años!

10. Buen humor

¿Cuál es el dicho? La piel es el reflejo del alma. Con lo cual, nuestro estado mental puede verse reflejado en la piel. El último consejo para una piel hermosa es que hagas cualquier cosa que te ponga de buen humor. Tu piel lo notará y los demás...¡también!