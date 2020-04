¿Rojeces en la cara? Estas son las causas más comunes y los remedios más eficaces

Desde las molestas rojeces provocadas por la irritación hasta las marcas de acné, te contamos todo sobre esas manchas del rostro que te traen de cabeza. ¿Qué las causa? ¿Cómo puedes acabar con ellas?

Pequeñas inflamaciones rojizas alrededor de la boca, venas visibles, piel roja e irritada: incluso si las desigualdades de tono en tu rostro pueden disimularse con facilidad con un buen corrector y una base de maquillaje de alta, el problema no está resuelto. Cuando eliminas el maquillaje por la noche, las manchas y las rojeces siguen ahí, a veces incluso más pronunciadas que por la mañana.



Esto se debe, generalmente, a que desconecemos el origen del problema y no sabemos aplicar el tratamiento adecuado, y es que para deshacerse de estas molestas manchas en la cara, primero tenemos que averiguar la causa, solo de esta manera podremos utilizar los productos adecuados que pueden cambiar realmente la apariencia de tu piel. Te contamos cuáles son las razones más comunes que causan la aparición de rojeces y los mejores consejos para deshacerte de ellas.

1. Rojeces provocadas por la aparición de acné

El acné es responsable de la aparición de rojeces en la piel en ma mayoría de casos, y es que una de las enfermedades cutáneas más comunes en todo el mundo. Suele estar causado por cambios hormonales, por ello afecta, sobre todo, a adolescentes. Nuestras glándulas sebáceas producen un exceso de secreciones durante ese momento para mantener nuestra piel y cabello flexibles. Sin embargo, este exceso de secreción puede provocar una obstrucción en las glándulas y la posterior inflamación. El resultado: molestos y dolorosos granitos y espinillas.

El acné que aparece por el cambio hormonal de la pubertad puede tener un proceso de curación que dura hasta los 30 años. Por ello, las manchas rojas y las protuberancias provocadas en esa etapa son visibles durante varios años, sobre todo las que aparecen alrededor de la boca, en la barbilla o en la espalda.

¡Ojo!, además de los cambios hormonales, hay otros factores que pueden provocar acné y aparición de granos. Entre ellos destaca la ingesta de determinados medicamentos, como preparados con cortisona y psicotrópicos, productos cosméticos con parafinas, un exceso de estrés y el tabaquismo. El consumo excesivo de lácteos o azúcar, por ejemplo en forma de chocolate, también puede empeorar el estado de nuestra piel.

Si sufres de acné inflamatorio severo debes acudir a un dermatólogo para que prescriba el mejor remedio para combatirlo. Normalmente, los antibióticos o los tratamientos a base de cortisona suelen ser efectivos.



Si quieres controlar el acné leve y las rojeces, debes prescindir de cremas oleosas y usar base de maquillaje sin surfactantes. Los productos que contienen peróxido de bencilo también te pueden ayudar a acabar con las bacterias y aliviar la inflamación de tu piel. Sin embargo, asegúrate de que solo se apliquen en las zonas afectadas para que la piel sana no sufra de irritaciones innecesarias.



Por supuesto, está prohibido tocarse los granos, limpiar la piel con productos demasiado agresivos o cubrir las impurezas con toneladas de maquillaje, son los peores enemigos del acné.

Esta loción de La Roche Posay es muy efectiva a la hora de tratar problemas de acné, ya que elimina las bacterias que lo causan, exfolia las imperfecciones como espinillas o puntos negros y calma las rojeces, mejorando visiblemente su apariencia. Está disponible en Amazon aquí.

2. Rojeces provocadas por la rosácea

La lista de cremas a evitar se hace cada vez más larga porque tu piel parece reaccionar a cada producto que utilizas... No te preocupes, el problema de la piel sensible y reactiva es muy común, especialmente en mujeres. Lo mismo ocurre con la rosácea, un problema cutáneo que afecta a un porcentaje importante de la población. En la mayoría de los casos, las rojeces provocadas por la rosácea no se notan hasta los 30 años. Este problema está provocado por una alteración de los mecanismos de defensa propios del cuerpo y a una afección en los vasos sanguíneos.



Normalmente, nuestros nervios permiten que los vasos sanguíneos se dilaten (por ejemplo, con el calor) o se contraigan (con el frío, por ejemplo). Sin embargo, la piel con rosácea reacciona de forma hipersensible a estímulos como los cambios de temperatura, el estrés, el alcohol o los cosméticos. La piel comienza a picar y a quemar y luego forma manchas rojas y venas visibles.

Además de los tratamientos que te recomiende tu especialista, hay algunos consejos que pueden ayudarte a combatir las rojeces provocadas por la rosácea. El cuidado de la cara juega un papel importante. Para mantener la barrera natural de la piel intacta, debes empezar a usar productos limpiadores sin jabón y de pH neutro a partir de ahora.



Los productos agresivos para el cuidado de la piel que contienen alcohol o cremas muy grasas harán que tu piel reaccione en la mayoría de los casos. Asegúrate también de mantener tu cara lo más fría posibles. En otras palabras: evita las altas temperaturas, las duchas calientes, las saunas o la comida picante para evitar nuevos ataques rosácea. Las cremas con vitamina B3 alivian la irritación y son una buena alternativa para tu piel.

Esta loción de Eucerin está formulada para pieles con rosácea. Hidrata la piel de forma suave para evitar reacción o picor, incluso en las pieles más reactivas o sensibles. Puedes encontrarla en PromoFarma aquí.

3. Rojeces provocadas por la dermatitis perioral

La dermatitis perioral se parece mucho a la rosácea y aparece sobre todo en niños y en mujeres en edad fértil. Se muestra con rojeces en la cara, especialmente en la zona alrededor de la boca, ojos y la nariz. Si estas características se corresponden con tus rojeces, debes cambiar tu rutina de belleza, ya que alguno de los productos que usas puede estar provocando esta reacción.

Si aplicas demasiados productos de cuidado de la piel se puede alterar su barrera de protección natural. Esto hace que la piel se seque y aparezcan manchas rojas alrededor de la boca, ojos y nariz. La buena noticia es que esta afección no es peligrosa ni contagiosa y bastará con elegir los productos adecuados para eliminarla.

Tu piel está pidiendo a gritos un respiro y debes dárselo evitando sobreexponerla a productos de cuidado facial y cosméticos. Ten paciencia, las rojeces pueden empeorar los primeros días después de dejar de utilizar estos productos, pero después de unas semanas desaparecerán por completo. Las pastas de dientes con flúor, las cremas hidratantes oleosas y geles antibióticos son los principales responsables de estas manchas.

4. Rojeces provocadas por el calor

Otro tipo de rojeces muy comunes son las que aparecen por el exceso de calor, la exposición al sol o el sudor. Cuando sudamos, se obstruyen los conductos de nuestras glándulas sudoríparas, provocando picor, pequeñas ampollas y rojeces. Aunque estas manchas son molestas, evita rascarte ya que empeorarás el problema.

Aplicar frío sobre la zona afectada puede mejorar el picor y el enrojecimiento de las manchas provocadas por el exceso de calor. Quítate la ropa sudada y ponte a la sombra, los paños con agua fría son también un buen remedio para calmar el picor y las rojeces. Si el picor persiste, acude al dermátologo para que te recomiende el tratamiento más efectivo para tu tipo de piel.



Para prevenir las manchas provocadas por el calor, no expongas tu piel sensible demasiado al sol. Protégela con crema solar con factor de protección muy alto. Los protectores solares en spray son muy prácticos, ya que puedes aplicarlos incluso sobre el maquillaje cuando estás de un lado a otro. La ropa de algodón ligera y la ropa de cama fina también pueden ayudarte a prevenir el problema.