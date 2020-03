Dime qué sientes y te diré qué masaje necesitas

El masaje es una terapia natural casi tan antigua como la propia humanidad. Y es que el poder curativo de las manos no solo es beneficioso para la salud física, también lo es para la salud mental. ¿Te animas a probar algunos de estos masajes?

Los masajes, esas técnicas de manipulación que tanto nos relajan y que tanto subestimamos a veces. Llevan siglos entre nosotros y a ellos se asocian propiedades terapéuticas y curativas. Existen miles de protocolos distintos con fines y beneficios muy diferentes para nuestra salud física, mental y emocional y, aun así, sabemos muy poco de ellos.



Y es que más allá de la relajación, son pocos los que conocen los beneficios reales de los masajes. Estas técnicas fueron creadas, además, para estimular o rehabilitar las partes del cuerpo tratadas, así como ara ayudar a mejorar la flexibilidad de los pacientes, su circulación y reducir sus niveles de estrés. Así, los masajes no solo son útiles para minimizar los niveles de ansiedad, sino que, además, mejoran el funcionamiento de nuestro aparato digestivo, el sistema nervioso y respiratorio; normalizan y regulan los flujos hormonales; mejoran la salud de nuestra piel aportándonos más firmeza y elasticidad y, cómo no, ejercen una influencia muy positiva sobre nuestro estado de ánimo. ¿Necesitas más razones?



En este artículo te contamos los beneficios de algunos de los masajes y tratamientos de spa más relajantes y beneficiosos para tu salud. ¿Con cuál te quedas?

Masaje Tailandés

Cierra los ojos y déjate llevar a Asia con un completo masaje para todo el cuerpo. El masaje tailandés, también conocido como masaje thai o masaje de yoga, tiene en realidad su origen en la India y se trata de una antigua técnica de arte curativa. El masajista utiliza movimientos de presión y extensión para trabajar, uno a uno, todos los músculos del cuerpo. Para estas presiones, el terapeuta suele utilizar sus dedos pulgares y las palmas de las manos, aunque en ocasiones hace uso también de codos, rodillas, pies o antebrazos.



Uno de los puntos fuertes de este masaje es que se trata de una terapia personalizada que se adapta a las necesidades de cada paciente. Se recomienda, especialmente, para aquellos que necesitan destensar y descargar sus músculos de tensión, así como para personas que buscan mejorar su movilidad y flexibilidad. Además, es una terapia muy útil para recuperar la energía, ya que reactiva la circulación. Por eso es muy beneficioso para personas que sufren de de fatiga o piernas cansadas.

Masaje con piedras calientes

Piedras de basalto, piedras volcánicas, de jade… ¿Aún no conoces sus beneficios? La terapia geotermal consiste en colocar piedras calientes en puntos estratégicos sobre el cuerpo, lo que sirve para transmitir su calor a los tejidos corporales –músculos, ligamentos y tendones. Este tratamiento recibe e nombre de termoterapia y su objetivo es estimular la circulación y aliviar los dolores corporales, desbloqueando los nudos, las tensiones y el estrés, a la vez que produce un efecto de relajación profunda en la persona que recibe el masaje.

Masajes relajantes con aromaterapia

Si lo que necesitas es un buen masaje para liberarte del estrés, es momento de disfrutar de los beneficios de la aromaterapia. Se trata de una terapia alternativa que nació alrededor del año 4.500 a.C en China y que utiliza aceites naturales o esenciales extraídos de plantas, flores o hierbas. El objetivo de este protocolo es mejorar el estado de salud del paciente en general y equilibrar el ánimo, aunque ha demostrado ser útil para solucionar ciertas dolencias.



Además de trabajar a través del sentido del olfato, la aromaterapia se emplea aplicándose directamente sobre la piel, con un masaje relajante. Los aceites esenciales empleados en este protocolo son altamente concentrados, por lo que nuestro cuerpo, a través de la inhalación o la aplicación directa sobre la piel, aprovecha todas las propiedades de las plantas para mejorar nuestro bienestar físico y mental. Además de como método relajante, la aromaterapia se utiliza para tratar dolencias musculares, como remedio para el insomnio o para tratar problemas respiratorios. ¡Un must para combatir el estrés!

Masaje de reflexología

En nuestros pies se concentran más de 7.000 terminaciones nerviosas conectadas con todo nuestro organismo. La reflexología podal es un arte utilizado en la mayoría de las medicinas tradicionales del mundo por la creencia de que, con ella, se pueden tratar todo tipo de dolencias. Así, consiste en estimular puntos estratégicos de las plantas de los pies relacionados con determinados órganos, músculos y otras partes del cuerpo. Se cree que este protocolo ayuda a corregir desajustes corporales o mejorar el estado de distintas dolencias.



Pruébalo después de un duro día de trabajo. Con una sesión, podrás descubrir todos sus beneficios y disfrutar de un masaje estimulante y terapéutico que te proporcionará una relajación profunda en todo el cuerpo, a la vez que combates el estrés, el dolor de cabeza o favoreces la circulación de tus piernas.

Masaje Shiatsu

El masaje shiatsu es una terapia japonesa que después arraigó en la medicina china. Se trata de una técnica manual que tiene el objetivo de armonizar el cuerpo y la mente del paciente a través del contacto. Shiatsu significa "presión con dedo", la técnica con la que esta terapia busca aliviar el dolor en distintos puntos del cuerpo. Así, el terapeuta trata de redirigir la energía del cuerpo del paciente y eliminar los bloqueos, físicos y mentales. Es común que también se utilicen los codos, las rodillas o, incluso, los pies para trabajar la espalda, las articulaciones y las extremidades del paciente.

Masaje Kobido

Aunque hoy se emplea con fines estéticos, el protocolo Kobido es una práctica que ya empleaban los antiguos samurái para relajar su cuerpo y su mente después de las batallas. Pero además, esta técnica se convirtió en una de las terapias favoritas de las emperatrices japonesas porque conseguía mantener su piel firme y su rostro joven. Y es que el protocolo Kobido también se conoce como lifting facial japonés porque logra reducir los síntomas den envejecimiento y mejorar la apariencia de nuestra piel. Es por esto uno de los masajes faciales más demandados y que mejores opiniones cosecha.



Para conseguirlo, el terapeuta utiliza sus manos, rodillos de jade y aceites esenciales que aplica con precisos movimientos sobre los puntos neurosensoriales de nuestro rostro. Esto estimula la circulación sanguínea y logra activar el colágeno y la elastina en nuestra piel.

¿Cuál es el masaje más indicado para ti?

Si buscas relajación y tranquilidad

Si lo que buscas es liberarte del estrés y llevar tu cuerpo y mente a un estado de calma, lo más recomendable es que pidas cita para un masaje de aromaterapia o con piedras calientes. Ambas téncicas son altamente efectivas a nivel físico y menta así que, después de la sesión, podrás notar como tu sistema nervioso se ha reiniciado y te has liberado de todo el cansancio.



Si necesitas relajar los músculos y liberarte de las contracturas

En este caso, necesitas un masaje descontracturante. Aunque después un someterte a un protocolo de estas características puedes notar como tu cuerpo está más relajado, es cierto que utiliza técnicas que pueden ser algo dolorosas, ya que al trabajar los músculos, se ejerce sobre ellos mucha presión, necesaria para aliviar la tensión que acumulan. Son muy útiles para mejorar nuestra higiene postural, por lo que mejorará nuestro día a día.



Si buscas bienestar físico y mental con una dosis de rejuvenecimiento

En este caso, te recomendamos que pidas cita para un masaje facial. A través de la amnipulación de los músculos de la cara es posible relajar todo el cuerpo y transportarlo a un estado de paz y calma totales. El protocolo Kobido, como hemos dicho, es uno de los favoritos, pero también puedes recurrir a otras técnicas igual de efectivas. Los beneficios a nivel estético, por otro lado, no son desdeñables, así que si quieres verte más joven y darle a tu piel un boost de energía, no dudes en solicitarlo.



Si buscas bienestar genera y una dosis de energía extra

En este caso, el masaje más indicado para ti es el de reflexología podal. Con una sola sesión de esta técnica puedes notar como mejora la salud de todo tu organismo y te aseguramos que querrás repetir. Se trata de un protocolo muy sencillos, pero te aseguramos que después notarás tu cuerpo completamente renovado.

