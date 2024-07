Esta es la crema de farmacia con colágeno favorita de mi madre y de Isabel Preysler: antiedad y rebajada en Primor

Por solo 6,99€ disfruta de los beneficios del colágeno, la centella asiática y el aloe vera

Sean los rumores o no, pocas mujeres no han oido hablar de esta crema milagrosa ¿la conoces?

El origen del éxito

Hace unos años comenzó a circular un rumor sobre Isabel Preysler y su secreto mejor guardado, el cuidado de su piel. En él se comentaba que una mujer había coincidido con ella en el aeropuerto y le había visto olvidar una crema después de aplicársela unos minutos antes en el rostro.

Dicha mujer corrió a ver el tubo de crema olvidada, lo metió en el bolso y se lo contó a todas sus amigas. Después el boca a boca hizo el resto y la crema se popularizó gracias, además a su buen precio y fabulosos resultados. Sea realidad o ficción, el caso es que la crema facial es ahora una de las más vendidas y solicitadas en las farmacias y en las tiendas Primor.

Éxito en ventas en farmacias, parafarmacias y Primor

La crema en cuestión se llama Xhekpon y su fórmula contiene aloe vera, colágeno y centella asiática y es eficaz para prevenir arrugas y cicatrices de acné. También está recomendada para aplicar en el escote, evitar ojeras y bolsas en los ojos a solo 6,99€. Promete una hidratación profunda y estimulación de la renovación de tejidos, por lo que se puede usar no solo como arma de prevención de arrugas, sino también para atenuarlas y recuperar la firmeza y elasticidad de la piel.

A pesar de que nunca se confirmó si realmente Isabel la usa, lo que sí se pueden confirmar son sus maravillosos resultados y lo satisfechas que están aquellas que la prueban. Tiene una textura densa pero es de fácil absorción y no deja sensación de piel grasa. Se puede usar tanto en la rutina de día como en la noche. Es una de las cremas antiarrugas más antiguas y todavía sigue siendo de las más vendidas en farmacias, por lo que es un valor seguro. No olvidemos, además, que la mayoría de cremas antiarrugas tienen precios a partir de los 25€ y Xhekpon no sobrepasa los 10€. Se diferencia de sus competidoras por una composición muy sencilla, textura untuosa, color blanquecino y olor que algunas clasifican como poco agradable. Con todo esto solo podemos decir que un best seller así deberías al menos probarlo para ver si el resto de usuarias que repiten desde hace años merecen tu confianza.