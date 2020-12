Depilación con cera caliente: todo lo que debes saber

Si te has planteado probar la depilación con cera caliente pero no te decides, aquí encontrarás toda la información que necesitas para resolver tus dudas. ¡Apunta!

La depilación con cera caliente es, sin duda, uno de los métodos de depilación más usados. No porque sea la mejor, sino porque es la más tradicional y el resultado es prácticamente perfecto. Se suele realizar en un centro de estética, aunque también existen marcas que venden aparatos de cera tibia para utilizar en casa. Te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Qué es la cera caliente?

La cera caliente es una resina derretida que aprisiona el vello, ya sea corto, fino, largo o abundante y lo arranca de raíz. La cera caliente se presenta en pequeñas bolitas de resina que hay que fundir. Se aplica en la piel con la ayuda de una espátula de madera o con un roll-on que vierte una dosis de cera. Una vez seca, se arranca con un tirón fuerte. La cera caliente es la más eficaz, porque el calor abre los poros de la piel y el vello sale con más facilidad.

A pesar de que desde la aparición de la depilación láser ya no goza de la misma popularidad, la depilación con cera sigue siendo una opción muy demandada por las personas que no pueden exponer su piel al láser, como por ejemplo aquellos hombres y mujeres con tatuajes en piernas y muslos.

Depilación con cera caliente en casa paso a paso

Ya sea en las piernas, las ingles o las axilas, para que la depilación con cera sea más eficaz, es muy recomendable seguir determinados pasos. Cuando ya estés acostumbrada lo harás directamente y dominarás la técnica a la perfección, pero no viene mal recordarlos si nunca te has depilado con cera en casa. Consulta esta pequeña guía siempre que lo necesites.

Antes de la depilación con cera:

1. Uno o dos días antes de la depilación con cera, exfolia tu piel: con esto conseguirás que el vello se arranque desde el folículo y evitarás la formación de pelos enquistados y granitos. Eso sí, es importante que no lo hagas el mismo día de la depilación, ya que la piel podría estar muy sensible y dañarse con la cera.



2. Aplica una crema hidratante no grasa a base de agua unas horas antes de la depilación: de esta forma el vello saldrá con mayor facilidad. Evita las cremas grasas porque pueden dificultar la depilación con cera.

​

3. No tomes el sol dos días antes de la depilación: el sol hace que la piel esté mucho más sensible e irritada, por lo que la cera caliente puede dañarla.



4. Busca una toalla o una tela vieja que ya no utilices para colocarla en el lugar en el que vayas a depilarte. Así evitarás las posibles manchas de cera que se puedan producir durante la depilación.

Durante la depilación con cera:

1. Calienta la cera en una cazuela vieja o en un aparato específico para cera equipado con un termostato que la mantenga a una temperatura adecuada.



2. Verifica la temperatura de la cera en el dorso de la mano antes de la aplicación sobre el resto de la piel.



3. Para depilarte las piernas, aplica la cera con una espátula en forma de banda (unos 5 cm de largo y 1 cm de espesor). Empieza por la rodilla y desciende hacia el tobillo en un solo gesto.



4. Aprieta ligeramente con la espátula y espera a que la cera no se pegue antes de arrancar la banda con un tirón seco.



5. Deja que la piel se enfríe antes de aplicar cera para repasar la zona y obtener un resultado perfecto.



6. Repite el mismo procedimiento para el resto de la pierna.

Consejos para cuidar la piel después de la depilación con cera:

Para cuidar tu piel, también es muy importante seguir algunos pasos cuando hayas terminado la depilación:



1. Hidrata la piel y aplica un producto calmante, como el aloe vera, para que la zona se recupere mucho mejor tras la depilación. Este paso es especialmente importante en la piel de partes delicadas del cuerpo como lo son las ingles.



2. No tomes el sol en las siguiente horas: de nuevo, el sol puede irritar la zona y perjudicar la recuperación de la piel tras la depilación.

Trucos para mejorar la depilación con cera caliente

Si arrancas la cera en el sentido opuesto al que crece el vello (del tobillo a la rodilla), la depilación con cera será más eficaz pero se cortaría el crecimiento del vello: corres el riesgo de que se enquiste y se formen pequeños granitos. Por tanto, es mejor tirar la banda en la misma dirección que el vello a pesar de que, para obtener un resultado óptimo, tengamos que repasar la zona varias veces.





a pesar de que, para obtener un resultado óptimo, tengamos que repasar la zona varias veces. Espera que el vello mida unos 5mm en las piernas y 6mm en las ingles antes de proceder a depilarte.





antes de proceder a depilarte. Para depilar las ingles, corta primero con unas tijeras el vello más largo y exfolia la zona varios días antes a la depilación, para evitar así que se enquiste el vello.





a la depilación, para evitar así que se enquiste el vello. Para depilarte con cera en casa hay muchos productos especiales para usar en casa, por lo que no es necesario ir a un centro de estética si no quieres. Hay ceras para calentar en el microondas que vienen con bandas de tela; o aparatos de roll-on de calentamiento eléctrico que cuentan con un termostato que mantiene la cera a temperatura constante. ¡Solo tienes que elegir el que más te guste!





que vienen con bandas de tela; o que cuentan con un termostato que mantiene la cera a temperatura constante. ¡Solo tienes que elegir el que más te guste! Si la depilación se lleva a cabo en un centro de belleza, comprueba que la cera sea de un único uso, para evitar cualquier tipo de infección de la piel.

Ventajas y desventajas de la depilación con cera

Es muy probable que te hayas planteado varios métodos de depilación antes de llegar hasta aquí, por eso, queremos terminar con un repaso sobre las ventajas y desventajas de la depilación con cera caliente. Así podrás valorar de una forma más objetiva si esta técnica es adecuada para ti o no.

​

Ventajas de la depilación con cera:

El vello tarda en salir aproximadamente unas cuatro semanas, por lo que es una depilación bastante duradera.

El pelo crece más fino, por lo que las próximas veces será mucho más fácil arrancarlo.

La duración de la depilación aumenta tras varias depilaciones.

La piel está mucho más suave que con otros métodos depilación como la cuchilla o las cremas depilatorias.



Desventajas de la depilación con cera:

​

Se trata de una depilación dolorosa, aunque es cierto que esta sensación disminuye con el paso de las depilaciones porque el vello cada vez es menos fuerte.

Es necesario esperar a que el vello crezca 5mm para que la depilación con cera sea eficaz.



¿Qué te parece? En caso de que no te convenza este método, no te preocupes, ya sabes que hay muchísimas opciones: cuchilla, cera fría, geles o cremas depilatorios, láser... Seguro que alguna de ellas es la más adecuada para ti.

Si por el contrario, crees que se trata de la técnica de depilación perfecta para ti, te recomendamos que tengas en cuenta todos los pasos que hemos mencionado. Si sigues estos consejos y eres constante, seguro que conseguirás una depilación con cera perfecta y, como consecuencia, una piel deslumbrante.