Una de las partes de nuestro cuerpo que más sufre y se resiente con la bajada de temperaturas es nuestra boca. Concretamente, los labios, que suelen presentar grietas e imperfecciones durante los meses más fríos del año.

Ahora que se ha impuesto el necesario estado de alerta debido al coronavirus y tienes la obligación de quedarte en casa, ¿por qué no pruebas a hacer una de estas recetas caseras? Lucirás unos labios suaves y perfectos con un gesto tan simple como combinar dos ingredientes que probablemente tengas en tu despensa.



Al contario de lo que mucha gente piensa, el uso del bálsamo labial no es lo único necesario para tener unos labios cuidados e hidratados, puesto que no sirve de nada aplicarlo sobre piel muerta que necesita regenerarse urgentemente.



Por eso, es necesario que te hagas con un exfoliante de labios o bien que lo crees tú misma en casa. ¿Por qué no pruebas una de estas recetas caseras? ¡Seguro que te sorprenderán sus resultados!

Exfoliante con azúcar y miel

Prácticamente tendrás que seguir los mismos pasos en cada una de las recetas que te contamos a continuación, pero todo depende de los ingredieentes que tengas en casa. Por ejemplo, si tienes a mano azúcar y miel (es fácil, porque los días más fríos del año aún no han terminado), puedes probar con esta fórmula.



¿Qué ingredientes necesitas? Muy sencillo: una cucharada de miel (son 15 ml aproximadamente), una cucharada de azúcar y otra de aceite natural (puede ser de olvida, pero no debe superar los 5 ml). Para empezar, debes calentar en el microondas la miel en un recipiente de cerámica o de cristal, alrededor de 20 segundos. Una vez se haya deshecho, añade la cucharada de aceite para que el labial no tenga grumos.



Remueve la miel con el aceite y añade después el azúcar para crear una mezcla consistente y puedas exfoliar bien tus labios, eliminando todas sus impurezas. Aplícalo sobre ellos unos 10 segundos con un algodón, siempre de un lado a otro para no dejarte ninguna zona por cubrir.



Déjate la mezcla puesta durante dos minutos para que pueda reparar todas las irritaciones e imperfecciones presentes. Enjuágalo con agua y una esponja suave y aplica el bálsamo labial. Rápidamente, notarás cómo ha cambiado su apariencia y su textura.



Exfoliante con bicarbonato de sodio



Si, en lugar de disponer de azúcar, tienes en casa bicarbonato de sodio, ¡también puedes crear tu propio exfoliante natural!



Para ello, necesitarás la misma cantidad de miel que en la receta anterior, una cucharada, a la que tendrás que añadir otra cucharada de bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite de oliva. Remueve los tres ingredientes hasta que los veas completamente integrados y aplica el ungüento sobre tus labios, dando un pequeño masaje con los dedos.



Dos minutos después, límpialos con una esponja y enjuágalos hasta tener los labios completamente limpios. Notarás cómo este producto, el bicarbonato de sodio, limpia, protege y contribuye a reparar los daños causados por las bajas temperaturas y la sequedad. Es aconsejable que lo hagas una vez por semana para mantener la suavidad de tu boca.

Exfoliante con aceite de coco

El aceite de coco es otro de los productos que no pueden faltar en tu casa, porque sus usos son múltiples y sus beneficios, muy visibles. Se puede utilizar para el pelo, el cuerpo, el rostro... y, cómo no, ¡para conseguir unos labios de revista!



Es tremendamente hidratante y cuenta con propiedades antibióticas que ayudan a prevenir todo tipo de infecciones, así como una serie de antioxidantes y nutrientes que disminuyen la aparición de imperfecciones e irritaciones. Además de aceite de coco, deberás tener a mano azúcar moreno para preparar el remedio natural.



Primero, mezcla dos cucharadas de aceite de coco con una cucharada de azúcar moreno. Una vez hayas conseguido espesar la pasta, aplícala sobre los labios con suaves masajes y déjala actuar durante unos minutos (entre 3 y 5 minutos como máximo). Límpialo con agua y repite este procedimiento entre dos y tres veces por semana. Notarás cómo tus labio se regeneran y tendrás la textura suave deseada.

