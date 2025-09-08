Inicio / Belleza / Tratamientos

Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025

por El equipo editorial ,
Olvídate de las uñas nude: la “fade french manicure” es la tendencia sutil y luminosa que triunfa este otoño de 2025© heygreatnails

Se acabaron las manicuras demasiado clásicas: la “fade french manicure” viene pisando fuerte este otoño. Estilosa, sencilla y luminosa, llega para reemplazar al eterno nude. ¿La vemos?

Durante varias temporadas, las uñas nude dominaron todas las tendencias de belleza. Sobrias y elegantes, se convirtieron en el aliado imprescindible de los looks minimalistas. Pero este otoño, una nueva manicura viene a romper los códigos: la “fade french manicure” o también conocidas como uñas francesas difuminadas. Ya adoptada por Hailey Bieber, icono beauty y fundadora de la marca Rhode, se impone como el toque elegante que sienta ideal en las manos.

¿En qué consiste esta técnica?

Se trata de reinterpretar la clásica manicura francesa difuminando las líneas demasiado marcadas. Las puntas blancas ahora se funden en una base translúcida o rosada para lograr un resultado difuminado, delicado y luminoso. A medio camino entre el nude y la manicura elegante, la fade french encarna esa sencillez con un toque moderno.

¿Cómo puedes adoptarla este otoño?

Esta manicura es fácil de reproducir tanto en casa como en un salón. Para conseguir el difuminado perfecto, basta con usar una esponjita de maquillaje y aplicar la laca opaca a toquecitos en las puntas. El secreto está en superponer las capas de manera ligera y progresiva para evitar contrastes demasiado fuertes. Una capa de top coat al final unificará el conjunto y dará el brillo necesario.

En cuanto a la paleta, la fade french manicure tiene múltiples versiones: desde el blanco roto más discreto hasta tonos pastel o ligeramente brillantes para las más atrevidas. En otoño, los tonos marfil, champán o beige rosado son ideales y se integran perfectamente en el vestuario de temporada.

Al parecer, el público se inclina cada vez más hacia looks sencillos, pero trabajados. La fade french manicure representa el equilibrio ideal entre modernidad y clasicismo, válido tanto para un día de trabajo como para una ocasión elegante. Este otoño, se consolida como el aliado chic e infalible de quienes buscan unas manos cuidadas con elegancia.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?
El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación
Estela Escohotado, maquilladora profesional: “Tras el verano la piel está frágil y necesita hidratación, no exfoliación"
Ni negro ni rojo: Plum Red apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
Ni negro ni rojo: "Plum Red" apunta a convertirse en el color de pelo del otoño (sexy, diferente y no tiene edad)
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno
10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno
Olvídate de las uñas rojas y rosas: este es el color favorecedor que defiende Meghan Markle (elegante y dura mucho)
Olvídate de las uñas rojas y rosas: este es el color favorecedor que defiende Meghan Markle (elegante y dura mucho)
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)
Las peluqueras lo tienen claro: estos 3 tonos de pelo potencian el bronceado, favorecen y quitan hasta 10 años de encima
Las peluqueras lo tienen claro: estos 3 tonos de pelo potencian el bronceado, favorecen y quitan hasta 10 años de encima
Adiós rubios aburridos: el “Sandy Blonde” o rubio arena es el tono de pelo que triunfa entre las mujeres estilosas de 50
Adiós rubios aburridos: el “Sandy Blonde” o rubio arena es el tono de pelo que triunfa entre las mujeres estilosas de 50