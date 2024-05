Yo tampoco lograba quitarme las lentillas con las uñas largas hasta que descubrí este truco infalible

Si tienes las uñas largas puede ser una odisea poner y quitar las lentillas, pero el hábito hace al monje. ¡Te cuento mi truco!

Hace unos meses que me dejé las uñas largas a base de hacerme la semipermanente y sí, tuve que aprender muchas cosas de cero, ¡lo reconozco!



Cosas tan de diario como poner o quitar las lentillas de un día para otro parecían imposibles, porque me metía la uña en el ojo todo el tiempo.



Si te pasa lo mismo y no das con la tecla, ¡hoy te traigo el truco que necesitas!

Cómo quitar las lentillas si tienes las uñas largas

Si te has dejado las uñas largas, no trates de quitarte las lentillas como lo hacías antes, ¡porque te clavaras las uñas en los ojos!



En vez de sacarte las lentillas haciendo pinza con el dedo índice y el gordo, el truco ahora está en utilizar los dos dedos corazón para sacar la lentilla. Intenta hacerlo desde la parte baja de la yema.



Estos serían los pasos a seguir:

Acerca el dedo corazón de cada mano al ojo

Haz pinza para sacar la lentilla

Y listo. Es importante que desinfectes muy bien las lentillas en su líquido después de quitarlas, para que no quede pegado ninguna suciedad o bacteria que pudieras tener entre las uñas. Lo que hago siempre es lavar muy bien las manos antes y después de manipular las lentillas.



Te dejo con un TikTok donde @somosnailistas explica fenomenal como quitar las lentillas:

Cómo poner las lentillas si tienes las uñas largas

Personalmente me parece más fácil poner las lentillas con las uñas largas que quitarlas.



Lo que hago es poner la lentilla en el dedo corazón y abrir bien el ojo con ayuda del dedo corazón de una mano y el dedo anular de la otra.



Imagina que quieres poner la lentilla en el ojo izquierdo, los pasos serían estos:

Quita la lentilla del bote y ponla sobre el dedo corazón de la mano derecha.

Ahora utiliza el dedo corazón de mano izquierda y el dedo anular de la mano derecha para abrir bien el ojo.

Acerca la lentilla al ojo y listo.

Para poner la lentilla en el ojo derecho serían los mismos pasos. A mí este método me va fenomenal y no me clavo la uña en el ojo. Funciona, que es lo que importa.

¿Hay alguna otra alternativa?

La alternativa es utilizar un aplicador / removedor de lentillas. Nunca lo probé porque me dan un poco de grima, pero también es una solución si tienes unas súper uñas.



Ten en cuenta que también que si tienes las uñas largas y/o afiladas puedes incluso llegar a cortar o arañar ligeramente la lentilla, sobre todo si es blanda y fina, como pasa con las diarias. Así que ten especial cuidado a la hora de manipularlas.

¿A qué ahora ya no lo ves tan negro? Aunque al principio te puede costar un poco verás que rápido te acostumbras. ¡Paciencia!