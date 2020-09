Desciframos cuál es el significado de las flores

El lenguaje de las flores es directo y extenso, ¿lo conoces? Te enseñamos cuál es el significado de cada flor para que siempre tengas claro el mensaje que quieres lanzar cuando las utilices tanto para decorar como regalar.

Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere... El lenguaje de las flores está ahí para ayudarte en tu elección: cada especie simboliza algo distinto, el color de la flor es también muy importante, ya que no significa lo mismo regalar una rosa roja que una amarilla. ¡Presta mucha atención a cada detalle para no equivocarte! Para ayudarte en tu misión en eso de expresar tus sentimientos regalando flores, hemos recopilado para ti los diferentes mensajes que pueden transmitir.

Sería una pena que si lo que quieres expresar es "tienes unos ojos preciosos", la flor que elijas signifique "tu corazón de hielo no sabe apreciar lo mucho que te quiero". También puedes echarle un vistazo a este libro que trata sobre este lenguaje tan interesante que se esconde en la naturaleza.



¿Qué quieres decirle? ¿"Te admiro" o "reconciliémonos"? Existe una flor perfecta para cada ocasión que será capaz de transmitir tu mensaje de la manera más dulce. Una vez que hayas elegido la flor que mejor expresa lo que quieres decir, solo te queda entregársela a la persona que quieras...

El significado de las flores

>Aro o Flor de primavera: en el lenguaje de las flores, el aro o flor de primavera representa el símbolo del alma.

el aro blanco es deseo de una relación de amor carnal (para personas mayores), el aro amarillo o verde: escucha tu corazón, el aro rosa: deseo de una relación de amor carnal (para una persona joven), el aro rojo: deseo de una relación de amor carnal (en general para una persona adulta).

>Amarilis: en el lenguaje de las flores, el amarilis representa el orgullo y las ganas de éxito. Si te regalan un amarilis rojo: estás siendo adulada.

>Begonia: en el lenguaje de las flores, la begonia puede significar: "cuidado, soy excéntrica". La begonia rosa y blanca significa nuestro amor va viento en popa, la blanca, mi amistad contigo es sincera. La begonia amarilla o rosa, amistad que comienza, la begonia naranja, amistad que resiste el paso del tiempo y la begonia roja amistad fuerte y apasionada.

>Aciano: "Mi amor es puro y limpio". En el lenguaje de las flores, el aciano es el mensajero de los sentimientos puros y delicados. También significa: "No me atrevo a confesarte mi amor", la flor perfecta para los tímidos.

>Camelia: "Eres la más bella". Me siento orgulloso de que me hayas elegido a mí. La camelia significa: "te querré siempre". La camelia blanca, desprecias mi amor, la roja es amor ardiente, incondicional y duradero y la rosa es confianza, deseo de seducir a través del romanticismo y la sensualidad.

>Madreselva: "Estamos hechos el uno para el otro". En el lenguaje de las flores, la madreselva representa la amabilidad natural. La de color blanco o rosa: lazos de amistad y de amor.



>Crisantemo: "Ningún amor será comparable al nuestro". En el lenguaje de las flores, el crisantemo simboliza la eternidad. El rosa es la expresión de un amor frágil, el blanco significa el fin de nuestro amor me ha dolido profundamente. El naranja es un amor frágil, el azul significa que el amor se acabó, no me costó mucho superarlo. El amarillo es un amor rechazado, el violeta, "no soporto la idea de perder tu amor" y el rojo "te amo intensamente".



>Clematis: "Me encanta tu forma de pensar". En color blanco significa espero poder llegar a tu corazón y el azul, espero tocar la fibra sensible.



>Amapola: "Estemos juntos lo antes posible". En el lenguaje de las flores, la amapola simboliza el reposo, la tranquilidad y el consuelo.



>Dalia: "Gracias por tu ayuda, por estar siempre a mi lado". En el lenguaje de las flores, regalar un ramo de dalias es un símbolo de gratitud. Las blancas permiten expresar los sentimientos de seducción a la persona amada, las amarillas, significan te soy fiel, las naranjas, son las perfectas para una declaración de amor un poco extravagante. Las rosas significan voy a intentar hacerte siempre feliz. Las rojas: te querré siempre, las violetas: mi amor por ti es fuerte y crece cada día y las malva son agradecimiento.

>Geranio: "Soy feliz contigo". En el lenguaje de las flores, el geranio significa la alegría de pasar tiempo con alguien. En color rojo: no te puedo sacar de mi cabeza, el blanco, amor puro y sincero y el rosa o color carne, estoy enamorado de ti.



>Gladiolo: "Me has llegado al corazón". En el lenguaje de las flores, el gladiolo en el centro de un ramo indica, según el número de flores, la hora a la que tendrá lugar una cita. ¡Cuidado!, las hojas simbolizan la muerte.

El multicolor es un amor fuerte con un toque de locura, el amarillo es una invitación amorosa, el naranja es un amor fuerte y sensual. El rojo, expresa la parte erótica del amor y el rosa, representa el éxito y las citas.



>Lirios: "Alegras mis días". En el lenguaje de las flores, los lirios son un símbolo de amor. Los blancos simbolizan corazón tierno, te quiero y confío en ti. Los azules, amor tierno. Significan buenas noticias.

Los amarillos, amarte me hace feliz, los lirios malvas, tus ojos me enloquecen y el deseo de seducir a la persona amada, los rojos es amor ardiente y los naranjas, ardo de amor por ti.



>Jacinto: "Eres preciosa". El jacinto blanco, soy feliz por quererte. El azul significa, "la esperanza que me das me encanta". El amarillo, "mi amor te hará feliz", el púrpura simboliza tristeza y el rojo, simboliza la alegría del amor con una pizca de erotismo.



>Jazmín: "Yo te lleno de besos, tu embriagas mis sentidos". En el lenguaje de las flores, el jazmín simboliza la gracia y la elegancia. El blanco, "nuestro amor será dulce", el amarillo es un amor apasionado, fuerte e intenso. El blanco y amarillo, comienza a quererme, yo seré todo tuyo. Y el rojo, " te deseo apasionadamante, nuestro amor será ardiente".

>Narciso: "Te deseo, desfallezco de amor". En el lenguaje de las flores, el narciso simboliza la ardiente simpatía.

Los blancos son deseo de amor puro y los amarillos expresan la esperanza y la paciencia.



>Lilas: "Mi amor por ti está despertando". En el lenguaje de las flores, las lilas significan el nacimiento del amor entre dos personas. Las blancas es el amor incipiente e idealizado, las malvas, "mi corazón te pertenece" y las rosas son para el primer amor que comienza de forma tímida...



>Magnolia: "Amor natural". En el lenguaje de las flores, la magnolia simboliza la dignidad y la alegría. Las amarillas son expresión de la fidelidad mientras que las rosas son la expresión de un amor tímido.



>Margarita: "Eres la más hermosa, te quiero". En el lenguaje de las flores, la margarita simboliza la inocencia y la pureza. Las blancas se utilizan para seducir a la persona amada. Las rosas son para un amor tímido o inocente. Las azules significan "te soy fiel" y las blancas y rosadas, "solo tengo ojos para ti".



>Mimosa: "Dudo de tu amor". En el lenguaje de las flores, la mimosa simboliza la sensibilidad y la delicadeza. Las de color amarillo, "nadie sabe que te quiero".

>Lirios de los valles: "Seamos felices". En el lenguaje de las flores, el lirio de los valles, también llamado muguete, simboliza el regreso de la felicidad, "reconciliémonos". Los de color blanco significan estoy feliz de quererte.



>Nomeolvides: "No me olvides". En el lenguaje de las flores, los nomeolvides significan el amor sincero, pero también la inquietud de no ser correspondida. Los de color azul son como un recordatorio de la fidelidad, de la promesa de no olvidar a la persona amada.



>Nenúfar: "Eres de hielo". En el lenguaje de las flores, el nenúfar significa: "tu corazón de hielo no sabe valorar lo mucho que te quiero".



>Clavel: "Soy tu esclavo". En el lenguaje de las flores, el clavel simboliza el descaro y significa: "cuidado, puedo desenamorarme de ti". El blanco, "mi amistad es fuerte y sincera, tu me inspiras sentimientos puros", el amarillo es desprecio, el rojo, "me provocas sentimientos pasionales", el rosa, "te amo de manera ardiente", el violeta, "me pareces antipática". el beige, "necesito reflexionar", el estriado es rechazo y el de India es separación.



>Orquídea: "Eres el objeto de mis deseos". En el lenguaje de las flores, la orquídea simboliza la seducción, la sensualidad, fecundidad y perfección.

>Pensamiento: "Solo pienso en ti". En el lenguaje de las flores, el pensamiento significa: "no me olvides". Los multicolor, "piensa en mí como yo lo hago en ti", los blancos son un amor que comienza, respeto. Los azules, "confío en tu amor", los amarillos son un deseo lleno de poesía, los malva son la nostalgia de un amor perdido, los negros son la tristeza por el amor sin esperanza, los naranjas son un deseo físico intenso, los rosas, "yo te soy fiel" y los rojos, "amo apasionadamente".



>Peonía: "Soy tímido". En el lenguaje de las flores, la peonía simboliza la timidez. También significa: "me avergüenzo de lo que hice, me sonrojo". La multicolor, "tu belleza alimenta mi deseo por ti", la blanca, "soy un afortunado por tenerte, la malva, "mi amistad por ti es fuerte", la roja, "te deseo de manera ardiente", la rosa, "te quiero pero soy demasiado tímido para decírtelo.



>Prímula: "Amémonos en primavera". En el lenguaje de las flores, la prímula simboliza la juventud, la renovación o incluso un amor incipiente. La blanca, "nuestro amor es puro", la azul es un amor muy dulce, la malva es la inocencia de un primer amor y la rosa es el primer amor casto.



>Francesilla: "Lo tienes todo para seducirme". En el lenguaje de las flores la francesilla significa: "eres divina", "eres muy atractiva". Pero también puede tener significados negativos o de rechazo. Las blancas significan, "me seduces", la amarilla, "tu belleza me tiene cautivado", la rosa "mi amor está lleno de timidez" y la roja, "no entiendes mi amor por ti".



>Rosa blanca: "Eres tan pura...". En el lenguaje de las flores la rosa simboliza el amor, el romanticismo y la fidelidad. Las blancas son inocencia, "mis sentimientos por ti son puros", las azules, paciencia y espera eterna, las amarillas son infidelidad, celos e inquietud amorosa. Las color lavanda son un flechazo, las negras, "mi amor perdurará para siempre" y las malva son tristeza y nostalgia.

>Rosa rosa: "Tu belleza ha florecido". En el lenguaje de las flores la rosa de color rosa simboliza amor verdadero y dulce. Significa: "te quiero de verdad." También es el símbolo de un amor que aún no se ha expresado libremente. Representa además amor y amistad. La rosa centifolia es gratitud, la carmesí, si me quieres lo descubrirás, la salvaje, "te seguiré a todas partes", la solitaria es simplicidad, la rosa de té significa un amor fértil y la de Navidad es librarse de una angustia.

>Rosa roja: "Mi amor por ti es muy ardiente". En el lenguaje de las flores la rosa roja es el símbolo del amor pasional, del deseo carnal. El rojo intenso es amor para toda la vida. Las rosas rojas y blancas, "vivamos juntos" o (al contrario), "la pureza de un amor apasionado pero platónico" y un ramo de doce rosas rojas significa, "quiero casarme contigo".



>Girasol: "Eres preciosa". En el lenguaje de las flores el girasol significa: "te admiro". El amarillo significa "eres mi sol. Solo tengo ojos para ti, y como el girasol, yo me giraré siempre hacia ti" y el naranja es la fidelidad en el amor junto con la admiración.



>Tulipan: "Te prometo un amor sincero". En el lenguaje de las flores el tulipán simboliza una declaración de amor sincera. El multicolor, "sueño con un amor loco y extravagante", el blanco es "mi amor por ti es extremo", el amarillo, "estoy locamente enamorado", el negro, "estoy sufriendo enamorado", el rojo, "simboliza amor eterno", el doble, "tendremos éxito como pareja" y el jaspeado, " tienes unos ojos preciosos".



>Violeta: "Tu encanto es sutil y delicado". En el lenguaje de las flores la violeta simboliza la simplicidad y el pudor.

La color violeta significa "te quiero pero soy demasiado tímido para reconocerlo", la de Parma, "déjame amarte" y la doble, "comparto tu amor (o tu amistad)".

