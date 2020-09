¿Qué significa soñar con una persona que ha fallecido?

Si estás aquí es muy probable que hayas soñado con una persona que ha fallecido y es cercana a ti. Te contamos su significado y qué puedes hacer.

Nuestro cerebro no descansa ni siquiera cuando dormimos. Soñamos todas las noches, aunque no siempre lo recordemos. Algunos sueños son agradables y nos despertamos felices, pero otros son realmente aterradores y nos causan una terrible angustia. Hoy te hablaremos de lo que significa soñar con una persona que ha muerto y qué hacer ante las situaciones más frecuentes.



Si estás leyendo este artículo, es probable que estés buscando ayuda porque has soñado con alguien que ya no está en el plano físico y sigue apareciendo en tu inconsciente mientras duermes. Tal vez quieras saber si esta persona ha tratado de decirte algo o por qué algo en ti sigue atrayéndola. Lo primero que debes saber es que soñar con alguien ya fallecido no tiene por qué ser algo malo. Siempre puedes hacer algo por esa persona que ya no está físicamente y también por ti para que no siga ocurriendo.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Soñar con una persona cercana que ha fallecido

Soñar con muerto conocido es más común de lo que crees y puede tener varios significados, dependiendo del tipo de sueño y de la persona fallecida que aparece en él. Si soñamos que el difunto aparece para darnos alguna ayuda o consejo quiere decir que esta persona está pendiente de ti más allá del plano terrenal y quiere transmitirte un mensaje para mejorar tu vida.



Quizá estés atravesando por una dificultad y esta persona ha adquirido un conocimiento celestial con el cual quiere ayudarte. Este sueño debe alegrarte y es importante que sigas su consejo. Si en el sueño tienes discusiones con el fallecido el significado puede estar en que la persona haya muerto sin que hayas cerrado un asunto importante con él y la culpa te acompaña hasta la cama. Lo más recomendable en este caso es que intentes hablarle o reza una poderosa oración para explicarle que puede descansar.



También podemos soñar con personas que nos pidan que cuidemos a otras y esto se traduce en que el fallecido nos ve como alguien de confianza para proteger a un ser querido. En caso de que soñemos que una persona fallecida muy cercana que está recién muerta y habla en nuestros sueños puede significar que aún nos extraña y no ha aprendido a asimilar su paso a otro entorno. En cambio, si ves a tu padre o madre ya muertos, no tienes que preocuparte. Es sinónimo de muy buen augurio. Este sueño anuncia momentos de felicidad y alegría.

¿Cómo está el fallecido en tu sueño?

Al soñar con un fallecido que conocías es importante que te fijes cómo se ve la persona. Si se encuentra entusiasta y sonriente es porque está feliz. Si la vez vestida de blanco significa que ya ha llegado al cielo y ha asimilado su despedida de la Tierra. Solo se presenta para que sepas de su bienestar y estés tranquilo con su partida.



Pero uno de los sueños más aterradores que puedes tener es que la persona fallecida se encuentre triste y desesperada. Incluso, el muerto puede manifestarte su deseo de llevarse a otro ser querido cercano.

Este sueño se traduce en que la persona aún no concibe que ha muerto y se siente sola y desamparada en su nuevo ambiente. Se trata en estos casos de una pesadilla. Más adelante te contaremos qué hacer en este tipo de sueños.



También puede que veas a la persona vestida de forma muy colorida y con una amplia sonrisa. Este sueño significa que el muerto se aparece en tu sueño como una última oportunidad para despedirse de allegados.

Así que no tienes nada de preocuparte y puedes estar en paz de que tu ser querido se encuentra feliz en el lugar al que pertenece ahora.

¿Qué hacer?

Muchas veces tenemos sueños muy vívidos que podemos recordar durante todo el día, pero también puede ocurrir que solo nos acordemos de ellos al despertar y luego solo tengamos una idea muy vaga de lo que soñamos. Así que lo primero que debes hacer al soñar con muerto conocido es tratar de anotar inmediatamente en una libreta todo lo que viste en el sueño.



Precisa si se trató de un mensaje, cómo se encontraba el fallecido y cuál era el ambiente en el que se desarrolló el sueño. También es determinante que reflexiones si lo experimentado te causa angustia o paz. Más arriba te contamos que podemos soñar con personas fallecidas que se encuentran tristes o que nos han manifestado su deseo de que alguien más los acompañe en el lugar donde se encuentran. En caso de que notes que la persona no se encuentra feliz en su nuevo plano espiritual, debes orar mucho por ellos para que su alma pueda encontrar tranquilidad.



Si nos preparamos bien, pensando durante el día en lo que queremos conversar, es más fácil que logremos llegar con nuestra idea al plano del sueño y poder transmitirle el mensaje mientras dormimos. Es la mejor manera de que los sueños se detengan y la persona fallecida se vaya en paz. Es importante que sepas que soñar con una persona fallecida que conocemos puede depender no solo de que la persona quiera algo. También puede ser producto de nuestro inconsciente.



Quizá tengamos sentimientos de culpa por no haber estado allí al instante de su fallecimiento, por ejemplo. Debemos reflexionar si lo que soñamos viene por deseos del fallecido o si somos nosotros los que queremos resolver un asunto pendiente. Como habrás visto, existen muchos motivos y significados sobre soñar con muerto conocido.



No tiene por qué significar una experiencia aterradora y, si lo llega a ser, tenemos formas de aliviar el sentimiento de angustia tanto de nosotros como de la persona que pasó a otro plano espiritual. Piensa bien en su traducción y toma medidas ¡Que tengas dulces sueños!

Artículo elaborado en colaboración con Ayuda Mística, un portal de desarrollo personal, espiritualidad y astrología, el cual aporta contenido exclusivo que busca ayudar a las personas en su crecimiento espiritual y en su camino de auto conocimiento.

Y además:

¿Qué dicen tus sueños de ti? ¡Descubre su significado!

Soñar con la muerte de un ser querido, un conocido... ¿qué puede significar?

Interpretación de los sueños eróticos: las fantasías más frecuentes y su significado