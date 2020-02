Seguro que más de una vez has escuchado que nuestros sueños revelan ciertos aspectos de ti o, al menos, de tu subconsciente. Y es curioso que, además, todos tenemos algunos sueños recurrentes y no podemos evitar preguntarnos cuál es su significado. Pero, ¿existe una única interpretación de los sueños?

Desde los inicios de la humanidad, los sueños y su significado han suscitado un tremendo interés y curiosidad. En las la Grecia y la Roma Antigua se pensaba que los sueños eran mensajes enviados por los dioses y filósofos como Sócrates o Aristóteles creían en la capacidad reveladora de estos. Y es que desde siempre y en todas las civilizaciones los sueños han resultado algo curioso y fascinante, llegándose incluso a creer que a través de ellos nos trasladábamos a nuestras vidas pasadas.



Sigmund Freud, neurólogo austríaco padre del psicoanálisis, fue una de las personalidades más influyentes en este campo y de hecho, La interpretación de los sueños (1899) se considera su obra más importante, ya que con ella inauguró una nueva disciplina para desentrañar las complejidades de la mente humana. Con esta teoría introdujo la idea de que las mentes humanas guardan emociones y recuerdos dentro del subconsciente y son estas, precisamente, las que dan forma a los sueños. Pero, según esto, ¿cómo debemos interpretarlos?

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

¿Qué significa lo que soñamos?

En ocasiones nos pasamos todo el día intentando desentrañar el significado de algún sueño que hemos tenido la noche anterior y tendemos a pensar que nuestro subconsciente trata de decirnos algo. Pues bien, esta explicación no es nada desacertada. Según Freud, a través de los sueños liberamos la parte de nosotros que está oprimida durante el día: expresamos nuestros deseos, nuestras fobias y miedos, nuestras preocupaciones y nuestros instintos. Es decir, de alguna manera, durante la noche damos rienda suelta a la parte de nuestra mente que nuestro yo despierto trata de contener.



Cuando intentamos descifrar lo que nuestro subconsciente quiere decirnos, los sueños recurrentes cobran especial relevancia. Muchas noches, en nuestros sueños, volvemos a lugares que ya hemos visitado en otros sueños o soñamos con personas y experiencias repetidamente. En estos casos, para descifrar el significado de lo que soñamos, es importante prestar atención a los elementos comunes. Y es que, según Freud, todos ellos son interpretables, por lo que debemos analizar qué peso tienen en nuestra vida para saber qué es lo que nuestro subconsciente quiere revelarnos.

La interpretación de los sueños

Según el neurólogo austríaco, todos los sueños simbolizan algo y cumplen una función –liberar nuestra mente, expresar una preocupación, manifestar un deseo– y muchos de ellos son generados por nuestra mente para satisfacer un deseo o necesidad, incluso las pesadillas. Por eso podemos decir que todos los sueños, sin excepción, tienen un sentido concreto.



Sin embargo, no debemos fiarnos de mitos o leyendas urbanas. Los elementos que aparecen en nuestros sueños no significan lo mismo para todos los que sueñan por la simple razón de que no tienen el mismo significado en la vida consciente de todos los individuos. Tampoco son revelaciones divinas ni existen significados universales. Lo que sí es cierto es que existen asociaciones compartidas entre elementos y sensaciones o preocupaciones. Por ejemplo, soñar con que nos caemos, que solía asociarse al miedo que experimentaban nuestros antepasados cuando dormían a la intemperie, significa, según el psicoanlalisis, falta de confianza o inseguridad.



Según esta teoría, ¿podemos decir que existe un diccionario universal de los sueños? Si es así,más que una guía que defina el significado específico y concreto de las experiencias del subconsciente, un diccionario de los sueños es una especia de guía con la que podemos hacer interpretaciones generales. Eso sí, a la hora de interpretar cualquier sueño, debemos tener en cuenta que cada elemeto o representación tiene una interpretación concreta y el significado de estas puede variar en función del individuo y las circunstancias en las que se encuentre.

Interpretaciones de los sueños más comunes

Soñar con una boda. ¿Has soñado que te casas alguna vez? Según el psicoanálisis, estos sueños generalmente se relacionan con algún cambio importante que estés experimentando en tu vida.



Soñar con nuestra familia y seres queridos. Con estos sueños, nuestro subconsciente puede estar expresando el deseo o la necesidad de mantener un vínculo más fuerte con ellos. Dependiendo del contexto y de la experiencia que vivamos en el sueño, también pueden tener mucho que decir sobre nuestra personalidad. Por otro lado, soñar con los hijos propios o con niños puede interpretarse como ganas por empezar proyectos nuevos o aspiraciones.



Soñar con lugares desconocidos. ¿Te has encontrado en un lugar totalmente desconocido en tus sueños? Existen muchas teorías que interpretan esto como recuerdos de nuestra vida pasada. A veces son lugares fantásticos o irreales, pero otras, nos encontramos caminando por ciudades muy conocidas que, sin embargo, nunca hemos visitado, o incluso lugares que nos resultan realmente familiares en los que nunca hemos estado. : una casa, una playa, bosque, parque, etc.



Soñar con la caída de los dientes. Estamos seguras de que has soñado alguna vez con que se te caían los dientes. Se trata de uno de los sueños más recurrentes y se asocia con el miedo o la preocupación de hacer el ridículo en algún aspecto de nuestra vida real.



Soñar con escaleras. Existen varias interpretaciones asociadas a este elemento. Una de ellas sugiere que puede estar relacionado con la ambición de éxito, otra, sobre todo relacionada con escaleras muy largas o incluso infinitas, se asocia a la sensación de agobio generada por dificultades a las que nos enfrentamos en nuestra vida real.



Soñar con agua. Cuando en nuestro sueño el agua está en calma, se asocia con la tranquilidad y con frecuencia indica que te encuentras en una etapa de felicidad y prospridad. Si, por el contrario, el agua esta turbia o agitada, este elemento augura dificultades o preocupaciones, es decir, indica que tenemos miedo onírico a algún peligro al que quizás podamos enfrentarnos.



Soñar con fuego.

¿Sabes cuándo se producen los sueños?

Cuando nos vamos a dormir, experimentamos varias fases cíclicas de sueño que duran alrededor de 90 minutos. En la fase primera se denomina fase de adormecimiento y dura los diez primeros minutos después de dormirnos. Se trata de una fase de transición.



Después se inicia la fase segunda, también conocida como fase de sueño ligero y ocupa el espacio en que nuestro cuerpo desconecta del entorno. En ella, nuestra respiración y ritmo cardíaco se ralentizan. En esta fase son comunes los sueños en los que creemos caernos.



La fase tercera se conoce como la fase de transición. Dura apenas tres o cuatro minutos y en ella comenzamos a adentrarnos en el sueño profundo. Inmediatamente después comienza la fase cuarta o sueño delta. Es en estas dos etapas del sueño cuando entramos en un estado de relajación profunda.



A continuación se inicia la fase REM (Rapid Eye Movement). Dura entre 15 y 30 minutos y se caracteriza porque en esta fase los globos oculares están en movimiento constante. En esta etapa la actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos están bloqueados, y también la fase en que soñamos y somos capaces de captar información del exterior.

Si lo que buscas en un diccionario de los sueños, en internet puedes encontrar numerosas webs en las que, letra por letra, te indica el significado de los elementos más representativos de los sueños. Sin embargo, te recordamos que no hay una interprtación única para cada sueño, sino que más bien, depende de lo que esos elementos representen en tu vida y la situación en la que aparecen en tu sueño.



Así, para poder hacer una interpretación real de lo que sueñas, debes tener en cuenta tus miedos, preocupaciones y deseos actuales. De esta manera, es más fácil que aprendas a entender tu ubconsciente.

Te puede interesar...

Interpretación de los sueños más comunes: ¡descubre su significado!

Soñar con ratones y gatos: ¿significado positivo o negativo?

8 curiosidades sobre los sueños que no conocías

Adéntrate en el mundo del esoterismo con 5 productos clave