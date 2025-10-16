Inicio / Horóscopo / Astrología

Estos tres signos estarán en el punto de mira hasta el próximo 21 de octubre (así lo determinan los astros)

por El equipo editorial ,
Estos tres signos estarán en el punto de mira hasta el próximo 21 de octubre (así lo determinan los astros)© shutterstock_2557403825 (2)

Hasta el próximo 21 de octubre, tres signos del zodiaco atraerán la atención sobre ellos. Los astros los colocan bajo los focos planetarios, y aunque esto puede tener aspectos positivos, también traerá algunos retos. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

El mes de octubre empezó con una Luna Llena en Aries, el 7 de octubre, que trajo una energía de decisión y afirmación personal. Pero otra fecha clave del mes fue el 13 de octubre, cuando Plutón, planeta de las grandes transformaciones y regeneraciones, retomó su movimiento directo. Ese mismo día, Venus, planeta del amor y los vínculos afectivos, entró en el signo de Libra.

Desde entonces, una energía más suave y equilibrada se ha instalado: las relaciones se armonizan, los corazones se abren y muchos podrían vivir un reencuentro amoroso o una conexión significativa. Este tránsito ha traído suerte a ciertos signos, y su influencia sigue siendo poderosa.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Los 3 signos del zodiaco protagonistas hasta el 21 de octubre

El signo más destacado de la semana, según la experta, es Cáncer. Si tu signo solar o ascendente es Cáncer, estás directamente implicado. “Hay algo, una situación, que está tomando proporciones exageradas”, explica Zoé Lafont. Esto puede manifestarse tanto en el plano emocional como en situaciones concretas. “El Sol, que actualmente transita por Libra, está en disonancia con Júpiter, el gran amplificador, situado en tu tercer decanato”, añade.

Esta configuración podría generar tensiones familiares o conflictos relacionados con un proyecto importante, por ejemplo, una compra o venta de vivienda. “Cáncer está bajo los focos, pero eso también puede ser agotador”, advierte la astróloga. Su recomendación es mantener la calma y tomar cierta distancia. Aunque no sea fácil, la paciencia será clave: la situación se resolverá pronto. “Encontrarás las soluciones, así que intenta no echar más leña al fuego.” Los otros dos signos bajo los focos del 15 al 21 de octubre

El segundo signo en el punto de mira es Piscis. “Recibes una excelente influencia de Mercurio, planeta de la mente, y de Marte, planeta de la acción”, señala Lafont. Esto puede generar una necesidad urgente de expresarte o liberar emociones contenidas. Sin embargo, la astróloga aconseja esperar un poco antes de reaccionar. “No es buen momento para hablar bajo el impulso del desbordamiento emocional.” En el plano práctico, esta configuración puede resultar muy favorable: “Es un momento excelente para iniciar trámites administrativos o incluso legales, especialmente si estás en conflicto con un empleador o un proveedor. Es la ocasión perfecta para pasar a la acción.” Sea cual sea la situación, Piscis no debe dejarse pisar. “El cielo te anima a decir lo que piensas y a defender lo que sientes.”

Por último, el tercer signo protagonista de la semana es Leo. Pero los astros le recomiendan precaución. “Podría surgir una discusión tensa con un familiar o con alguien muy cercano”, advierte Lafont. Lo más sensato sería aplazar la conversación para evitar que las cosas se salgan de control. “Mientras tanto, escribe lo que sientes: te ayudará a liberar las emociones.” Cuando la energía planetaria se calme, será posible retomar el diálogo de forma más tranquila y constructiva.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Según una astróloga, las mujeres de estos cuatro signos del zodiaco obtienen siempre a la persona que desean
Según una astróloga, las mujeres de estos cuatro signos del zodiaco obtienen siempre a la persona que desean
Una astróloga desvela qué papel ocupa cada signo del zodiaco en su familia: ¿cuál es el tuyo?
Una astróloga desvela qué papel ocupa cada signo del zodiaco en su familia: ¿cuál es el tuyo?
“Siempre vuelven”: los signos del zodiaco que no logran pasar página con sus ex, según una astróloga
“Siempre vuelven”: los signos del zodiaco que no logran pasar página con sus ex, según una astróloga
Plutón directo en Acuario: un nuevo ciclo de transformación podría empezar el 13 de octubre para estos signos
Plutón directo en Acuario: un nuevo ciclo de transformación podría empezar el 13 de octubre para estos signos
Luna Llena en Aries del 7 de octubre: estos 4 signos podrían verse afectados y soltarían lo que ya no sirve
Luna Llena en Aries del 7 de octubre: estos 4 signos podrían verse afectados y soltarían lo que ya no sirve
Estos son los 4 signos del zodiaco que podrían tener un 2026 lleno de desafíos, según los expertos
Estos son los 4 signos del zodiaco que podrían tener un 2026 lleno de desafíos, según los expertos
Renovación y esperanza: Estos 3 signos del zodiaco vivirán un octubre lleno de cambios positivos (y no lo sabían)
Renovación y esperanza: Estos 3 signos del zodiaco vivirán un octubre lleno de cambios positivos (y no lo sabían)
Estos son los signos del zodiaco con más poder este mes de octubre: se avecina éxito, amor y nuevas oportunidades
Estos son los signos del zodiaco con más poder este mes de octubre: se avecina éxito, amor y nuevas oportunidades
Estos 4 signos podrían dejar atrás viejos miedos y empezar una nueva etapa antes de octubre, según los astros
Estos 4 signos podrían dejar atrás viejos miedos y empezar una nueva etapa antes de octubre, según los astros
Este signo del zodiaco vivirá un octubre lleno de suerte: éxito en el trabajo y nuevas oportunidades en el amor
Este signo del zodiaco vivirá un octubre lleno de suerte: éxito en el trabajo y nuevas oportunidades en el amor