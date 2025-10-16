Estos tres signos estarán en el punto de mira hasta el próximo 21 de octubre (así lo determinan los astros)

Hasta el próximo 21 de octubre, tres signos del zodiaco atraerán la atención sobre ellos. Los astros los colocan bajo los focos planetarios, y aunque esto puede tener aspectos positivos, también traerá algunos retos. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

El mes de octubre empezó con una Luna Llena en Aries, el 7 de octubre, que trajo una energía de decisión y afirmación personal. Pero otra fecha clave del mes fue el 13 de octubre, cuando Plutón, planeta de las grandes transformaciones y regeneraciones, retomó su movimiento directo. Ese mismo día, Venus, planeta del amor y los vínculos afectivos, entró en el signo de Libra.



Desde entonces, una energía más suave y equilibrada se ha instalado: las relaciones se armonizan, los corazones se abren y muchos podrían vivir un reencuentro amoroso o una conexión significativa. Este tránsito ha traído suerte a ciertos signos, y su influencia sigue siendo poderosa.

Los 3 signos del zodiaco protagonistas hasta el 21 de octubre

El signo más destacado de la semana, según la experta, es Cáncer. Si tu signo solar o ascendente es Cáncer, estás directamente implicado. “Hay algo, una situación, que está tomando proporciones exageradas”, explica Zoé Lafont. Esto puede manifestarse tanto en el plano emocional como en situaciones concretas. “El Sol, que actualmente transita por Libra, está en disonancia con Júpiter, el gran amplificador, situado en tu tercer decanato”, añade.



Esta configuración podría generar tensiones familiares o conflictos relacionados con un proyecto importante, por ejemplo, una compra o venta de vivienda. “Cáncer está bajo los focos, pero eso también puede ser agotador”, advierte la astróloga. Su recomendación es mantener la calma y tomar cierta distancia. Aunque no sea fácil, la paciencia será clave: la situación se resolverá pronto. “Encontrarás las soluciones, así que intenta no echar más leña al fuego.” Los otros dos signos bajo los focos del 15 al 21 de octubre



El segundo signo en el punto de mira es Piscis. “Recibes una excelente influencia de Mercurio, planeta de la mente, y de Marte, planeta de la acción”, señala Lafont. Esto puede generar una necesidad urgente de expresarte o liberar emociones contenidas. Sin embargo, la astróloga aconseja esperar un poco antes de reaccionar. “No es buen momento para hablar bajo el impulso del desbordamiento emocional.” En el plano práctico, esta configuración puede resultar muy favorable: “Es un momento excelente para iniciar trámites administrativos o incluso legales, especialmente si estás en conflicto con un empleador o un proveedor. Es la ocasión perfecta para pasar a la acción.” Sea cual sea la situación, Piscis no debe dejarse pisar. “El cielo te anima a decir lo que piensas y a defender lo que sientes.”



Por último, el tercer signo protagonista de la semana es Leo. Pero los astros le recomiendan precaución. “Podría surgir una discusión tensa con un familiar o con alguien muy cercano”, advierte Lafont. Lo más sensato sería aplazar la conversación para evitar que las cosas se salgan de control. “Mientras tanto, escribe lo que sientes: te ayudará a liberar las emociones.” Cuando la energía planetaria se calme, será posible retomar el diálogo de forma más tranquila y constructiva.