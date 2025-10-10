Una astróloga desvela qué papel ocupa cada signo del zodiaco en su familia: ¿cuál es el tuyo?

La creadora de contenido Jadorelle compartió en TikTok su análisis sobre el lugar que ocupa cada signo del zodiaco dentro de la familia. ¡Te lo contamos todo!

La creadora de contenido Jadorelle, conocida en TikTok por sus análisis astrológicos, publicó recientemente dos videos que se volvieron virales. En ellos explica qué papel desempeña cada signo del zodiaco en su familia.



Según ella, las dinámicas familiares no son fruto del azar: nuestro signo solar influye directamente en cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos, qué aportamos al hogar e incluso en la forma en que nos sentimos comprendidos (o no) dentro de nuestra familia. Su análisis, basado en la observación y el simbolismo astrológico, ofrece una mirada tanto divertida como reveladora sobre los comportamientos familiares.



Según Jadorelle, este es el rol que cada signo zodiacal cumple dentro de su familia. Estos retratos astrológicos, en realidad reflejan la idea de que cada signo lleva una misión simbólica en el círculo familiar. A continuación, te contamos qué papel tiene cada signo del zodiaco en su familia. ¡No te lo pierdas!

El papel de cada signo dentro del hogar

Aries

Bajo su apariencia combativa, Aries esconde una gran sensibilidad y una profunda necesidad de reconocimiento. Detrás de la energía que despliega —a menudo vista como un motor familiar— se esconde un ser más solitario de lo que parece. Aries quiere ser visto por lo que es, no por lo que hace.

Tauro

En toda familia hay un pilar al que se acude cuando todo va mal: a menudo es Tauro. Jadorelle lo describe como “la roca de la familia", alguien en quien se puede confiar pase lo que pase. Estable, tranquilizador y fiel, Tauro simboliza la continuidad. Necesita rutina, seguridad y detesta el caos emocional. Es quien mantiene los cimientos del hogar, incluso cuando todo se derrumba.

Géminis

Siempre listo para relajar el ambiente, Géminis es la voz de la comunicación. Suele ser quien hace hablar a todos alrededor de la mesa, quien apacigua tensiones y devuelve la ligereza a las conversaciones familiares. Géminis es el vínculo social del clan, quien evita que el silencio se instale.

Cáncer

Ningún signo está tan ligado a la familia como Cáncer. Extremadamente apegado a sus seres queridos, Cáncer puede tener problemas para separarse o vivir lejos de ellos. Construye su nido como una fortaleza emocional. Para él, la familia no es una elección: es una extensión de sí mismo.

Leo

Leo suele portar la corona familiar. Pero detrás de esa imagen perfecta se esconde una fuerte necesidad de amor y reconocimiento. Leo no soporta ser dejado de lado. Quiere ser el centro de atención y, a menudo, lo es.

Virgo

Virgo vive su papel familiar como un deber. Desde la infancia se espera mucho de ella. A menudo sobreprotegida o demasiado responsabilizada, Virgo aprende muy pronto a ajustarse a las expectativas. De adulta, repite el patrón: se exige constantemente para mantener la estabilidad y el éxito del hogar.

Libra

Libra detesta el conflicto. Busca ante todo la armonía en las relaciones familiares. Pero esta búsqueda de equilibrio puede llegar a asfixiarla. Por querer agradar, Libra a veces tiene dificultad para afirmarse. Su mayor reto es crear su propio espacio, lejos de las expectativas parentales.

Escorpio

Escorpio intriga a sus familiares. Observa más de lo que habla. Su intensidad emocional lo hace difícil de comprender, pero su apego es profundo, casi visceral. Ama sin decirlo, protege sin mostrarlo.

Sagitario

Aunque no aparecía en el video original, Jadorelle precisó el papel de Sagitario en los comentarios: “Es el motor de la familia, quien crea una atmósfera de unión y ligereza. Se nota cuando no está presente: tiene un lugar central.”

Capricornio

Signo de tierra por excelencia, Capricornio asume con frecuencia el papel de jefe de familia. Pero esta posición de fuerza puede convertirse en una carga. Entre la lealtad y la presión, Capricornio lleva un peso silencioso: el del deber.

Acuario

Acuario siempre mantiene un pie fuera del hogar. Pero, contrariamente a lo que se podría pensar, sigue muy apegado a su base. Necesita un punto de anclaje sólido para poder volar. Cuando regresa, está ahí de verdad, como si nunca se hubiera ido.

Piscis

Según Jadorelle, “es alguien que tiene dificultades para distinguirse fuera de su familia. Es uno con ella.” Hiperempático, lo siente todo, a veces demasiado. Absorbe las emociones de los suyos y vive sus alegrías y penas como propias. Para él, la familia es un océano en el que se pierde y se encuentra sin parar.