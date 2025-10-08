Plutón directo en Acuario: un nuevo ciclo de transformación podría empezar el 13 de octubre para estos signos

El mes de octubre es un mes otoñal, bajo el signo de Libra. Este signo de aire valora el equilibrio y la justicia, pero también la estética y la belleza. Estas energías invitan a cada signo a practicar la diplomacia y a evitar los conflictos al máximo.
La Luna Llena en Aries del 7 de octubre ya afectó a todos los signos del zodiaco de alguna forma. Esta superluna impulsó a cada signo a afirmarse y expresar sus convicciones, infundiendo coraje y determinación. Pero Aries es un signo impulsivo y a veces impaciente, por lo que es mejor canalizar las emociones en lugar de dejarlas estallar. La paciencia será tu mejor aliada para evitar tensiones y conflictos. Otro evento astrológico que parece impactar a todos los signos a principios de octubre es el regreso del planeta Plutón a su movimiento directo el 13 de octubre. Desde el 5 de mayo, había estado retrógrado en Acuario. Esto puede finalmente desbloquear la vida de algunos signos: se sienten como liberados. ¡Sigue leyendo para descubrir más!
Plutón vuelve directo el 13 de octubre: ¿qué significa para los signos?
El planeta Plutón “ha complicado” la vida de algunos signos desde 2008, recuerda la astróloga Zoé Lafont en su video de TikTok. “Muchos han vivido un período de deconstrucción, donde quizás perdieron seres queridos, un trabajo, o en casa, muchas cosas importantes.” Zoé Lafont es clara: esta etapa está prácticamente terminando y todo debería mejorar en los próximos días.
¿Por qué? Porque el planeta vuelve a estar directo, saliendo de su fase retrógrada. Es la oportunidad para que estos signos del zodiaco cierren ciclos, avancen y entren en un período más positivo. “Es realmente una muy buena noticia.” Los miedos que podían impedir el cambio pueden desaparecer: los límites ya no están, o no son los mismos, y por lo tanto, se puede sentir más libertad.
Signos favorecidos por Plutón directo el 13 de octubre
El 13 de octubre de 2025, Plutón retoma su movimiento directo en Acuario. Esto marca el inicio de un despertar profundo: la introspección de los meses anteriores da paso a la acción concreta. Cada signo es invitado a reapropiarse de su vida y reconstruirse sobre bases más sólidas y auténticas.
- Acuario: son los primeros en verse afectados, viven una verdadera transformación interior y buscan una identidad diferente. Quieren mostrarse al mundo de otra manera.
- Tauro y Escorpio: el regreso de Plutón directo actúa como una prueba. Reflexionan sobre cómo gestionan su vida y ponen a prueba sus hábitos para ver si aún les convienen.
- Capricornio: cierra un largo ciclo de metamorfosis interior y exterior. Tras años de muchas preguntas, Plutón directo les ofrece finalmente la oportunidad de consolidar lo que han reconstruido. Este paso simboliza una estabilización profunda, donde la necesidad de construir sobre bases más auténticas se impone de forma natural.