Plutón directo en Acuario: un nuevo ciclo de transformación podría empezar el 13 de octubre para estos signos

¿Y si la vuelta de Plutón a su movimiento directo permitiera a estos signos del zodiaco poner orden en sus vidas este 13 de octubre? ¡Algunos podrían desbloquear situaciones que llevaban en 'standby' durante mucho tiempo!

El mes de octubre es un mes otoñal, bajo el signo de Libra. Este signo de aire valora el equilibrio y la justicia, pero también la estética y la belleza. Estas energías invitan a cada signo a practicar la diplomacia y a evitar los conflictos al máximo.



La Luna Llena en Aries del 7 de octubre ya afectó a todos los signos del zodiaco de alguna forma. Esta superluna impulsó a cada signo a afirmarse y expresar sus convicciones, infundiendo coraje y determinación. Pero Aries es un signo impulsivo y a veces impaciente, por lo que es mejor canalizar las emociones en lugar de dejarlas estallar. La paciencia será tu mejor aliada para evitar tensiones y conflictos. Otro evento astrológico que parece impactar a todos los signos a principios de octubre es el regreso del planeta Plutón a su movimiento directo el 13 de octubre. Desde el 5 de mayo, había estado retrógrado en Acuario. Esto puede finalmente desbloquear la vida de algunos signos: se sienten como liberados. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

Plutón vuelve directo el 13 de octubre: ¿qué significa para los signos?

El planeta Plutón “ha complicado” la vida de algunos signos desde 2008, recuerda la astróloga Zoé Lafont en su video de TikTok. “Muchos han vivido un período de deconstrucción, donde quizás perdieron seres queridos, un trabajo, o en casa, muchas cosas importantes.” Zoé Lafont es clara: esta etapa está prácticamente terminando y todo debería mejorar en los próximos días.



¿Por qué? Porque el planeta vuelve a estar directo, saliendo de su fase retrógrada. Es la oportunidad para que estos signos del zodiaco cierren ciclos, avancen y entren en un período más positivo. “Es realmente una muy buena noticia.” Los miedos que podían impedir el cambio pueden desaparecer: los límites ya no están, o no son los mismos, y por lo tanto, se puede sentir más libertad.

Signos favorecidos por Plutón directo el 13 de octubre

El 13 de octubre de 2025, Plutón retoma su movimiento directo en Acuario. Esto marca el inicio de un despertar profundo: la introspección de los meses anteriores da paso a la acción concreta. Cada signo es invitado a reapropiarse de su vida y reconstruirse sobre bases más sólidas y auténticas.