Luna Llena en Aries del 7 de octubre: estos 4 signos podrían verse afectados y soltarían lo que ya no sirve

por El equipo editorial
Luna Llena en Aries del 7 de octubre: estos 4 signos podrían verse afectados y soltarían lo que ya no sirve© shutterstock_2609131411

La Luna Llena en Aries se producirá el 7 de octubre de 2025. Es muy intensa y afectará de manera particular a ciertos signos del zodiaco.

Desde el 7 de octubre, la Luna Llena en Aries agitará la energía de todos los signos. El momento de la Luna Llena siempre es muy potente, ya que se trata de una fase poderosa del ciclo lunar. Sus efectos pueden sentirse tres días antes y hasta tres días después de su punto máximo. La Luna Llena marca el cierre de una etapa y favorece la liberación de energías antiguas, dando paso a un nuevo impulso más positivo y luminoso.

Es un periodo ideal para la acción, la claridad y la regeneración. También es un buen momento para hacer limpieza en nuestras pertenencias o pensamientos, y soltar lo que ya no nos sirve. Cada Luna Llena es única según el signo en el que se produzca. Esta vez ocurre en Aries, un signo de fuego apasionado, decidido y valiente para actuar.

La Luna Llena en Aries invita a cada signo a hacerse escuchar, afirmar su voluntad y expresar sus opiniones. Genera valor y deseos de ser más fuerte e independiente. Sin embargo, Aries es un signo impulsivo e impaciente, por lo que conviene controlar las emociones y mantener la paciencia para evitar conflictos.

Varios signos saldrán beneficiados durante esta Luna Llena en Aries del 7 de octubre

“Como sabemos, las Lunas Llenas son fases en las que estamos más sensibles, al menos los que lo somos”, explica el astrólogo Jean-Yves Espié en TikTok.

Esta Luna Llena ocurre en el eje Aries-Libra, por lo que estos dos signos serán los primeros en sentir su influencia. Deben esperar mayor sensibilidad y receptividad, y se les invita a liberarse y soltar lo que les retiene.

  • Aries: Es el momento ideal para tomar decisiones importantes, liberar lo que frena y canalizar energía. Este periodo permite crecer y clarificar lo que realmente se desea.
  • Libra: La Luna Llena destaca las relaciones y la búsqueda de equilibrio. Invita a observar las dinámicas en tus vínculos y evaluar si tus límites son respetados. Libra reflexiona, equilibra y analiza antes de actuar.
  • Cáncer: La Luna Llena resalta emociones y necesidades profundas. Puede despertar sentimientos guardados, que no deben temer afrontar. Este es un momento propicio para afirmarse en relaciones y en el trabajo, escuchando las verdaderas necesidades antes de actuar.
  • Capricornio: La Luna Llena enfatiza la determinación. Este signo de tierra siente ganas de actuar y tomar la iniciativa. Bajo la influencia de Aries, Capricornio está llamado a avanzar con firmeza, terminar proyectos pendientes y dejar atrás todo lo que obstaculice su evolución.

