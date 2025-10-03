Inicio / Horóscopo / Astrología

Estos son los 4 signos del zodiaco que podrían tener un 2026 lleno de desafíos, según los expertos

por El equipo editorial ,
Estos son los 4 signos del zodiaco que podrían tener un 2026 lleno de desafíos, según los expertos© shutterstock_2639220103 (2)

Una astróloga reconocida desvela cuáles son los cuatro signos del zodiaco que corren el riesgo de vivir un 2026 lleno de retos. ¿Quieres saber si tu signo está entre ellos?

Si algunos signos verán en 2026 un año de oportunidades, otros tendrán muchas más dificultades para navegar durante este período. En un video de TikTok, la astróloga Andrea BoldBody compartió su percepción sobre los signos más afectados por los grandes tránsitos que se avecinan. Saturno, Plutón, eclipses… Todos estos fenómenos astrológicos pondrán especialmente a prueba a ciertos signos. ¡Descubre cuáles son!

Los signos que tendrán que enfrentarse a desafíos

Libra se verá confrontada a la influencia directa de Saturno, que le enviará una energía de limitaciones y bloqueos. Andrea BoldBody explica que esta configuración traerá “muchos más retos, restricciones y obstáculos que superar”, exigiendo paciencia y organización.

Leo tendrá que enfrentarse a un clima de desapego y de soltar el control. La astróloga menciona una etapa marcada por la necesidad de pasar página y dejar atrás ciertas cosas. En paralelo, Plutón acentuará las temáticas de transformación profunda y cuestionamiento personal.

Los dos signos más afectados de 2026

Acuario vivirá un momento crucial. Plutón se instalará de forma duradera en su signo por muchos años, trayendo grandes cambios. Desde marzo, los eclipses y los movimientos lunares intensificarán esta energía de transformación radical y sostenida.

Por su parte, Aries tendrá que aprender a bajar el ritmo. Saturno, planeta de disciplina y estructura, lo enfrentará a sus impulsos naturales. “Aries ama actuar primero y reflexionar después. Saturno no tolera eso”, señala Andrea BoldBody. Si bien esta influencia puede vivirse como una restricción, también puede ser una oportunidad para canalizar su energía y construir a largo plazo.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
