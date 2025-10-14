Según una astróloga, las mujeres de estos cuatro signos del zodiaco obtienen siempre a la persona que desean

Si tu signo está entre estos cuatro, probablemente eres una de esas mujeres que consiguen a aquellas personas que desean. Lo dice una experta en astrología. Estos son los cuatro signos en cuestión. ¡Toma nota!

En su cuenta de TikTok, Jadorelle compartió los cuatro signos del zodíaco que corresponden a mujeres que nunca se rinden y siempre consiguen conquistar a quien quieren, gracias a su gran poder de atracción. La astróloga confirmó: “Las mujeres de estos signos del zodíaco siempre consiguen a la persona que desean. Son seductoras natas, perseverantes, mujeres que saben lo que quieren.” ¿Formas parte de ellas?

Aries

“Las mujeres Aries, cuando te quieren, no te sueltan. Te tendrán, punto final. Si hace falta, te conquistarán por insistencia. Siguen siendo personas muy seductoras, directas, frontales, verdaderas mujeres fatales. Pueden esperar mucho tiempo antes de tenerte; eso incluso las estimula. Harán todo lo posible por conseguirte, será su objetivo número uno. Tienen que lograr su meta, y generalmente lo consiguen, porque las mujeres Aries son tenaces, no se rinden. Y siempre terminan obteniendo lo que quieren”, confesó la tiktoker.

Escorpio

“Para las mujeres Escorpio, también es muy fácil seducir; lo tienen en su naturaleza. Saben qué decir y qué hacer. Y sobre todo, saben que nada ni nadie puede resistírseles. Utilizan todos sus encantos y desprenden un aura muy sensual, incluso sexual. Es muy fácil sentirse atraído por ellas”, explicó Jadorelle.

Tauro

“Las mujeres Tauro también siempre consiguen lo que quieren, porque son persistentes. Son personas que pueden esperar mucho tiempo antes de tenerte, pero te tendrán, pase lo que pase. Son muy sensuales, muy seductoras. Tienen ese ‘algo’ especial: saben exactamente lo que hacen. Si estás en pareja, no es un problema: ellas esperarán. Saben tener paciencia, saben estar presentes, saben qué decir en el momento justo para que caigas en sus redes”, concluyó la experta.

Libra

“Es un signo regido por la belleza, el amor, la seducción y el encanto. Sabe cómo actuar. Sabe exactamente qué decir y cuándo decirlo. Cuando entra en una habitación, la persona regida por el signo Libra sabe quién puede estar potencialmente interesado en ella o no. Percibe las energías y siempre se acerca a las personas que siente que son fáciles de conquistar. Libra necesita validación, por lo que siempre irá hacia quienes sabe que podrá tener. No le resulta difícil conseguir a alguien; para ella, seducir es algo muy natural”, explicó la astróloga.