“Siempre vuelven”: los signos del zodiaco que no logran pasar página con sus ex, según una astróloga

Algunos signos del zodiaco, por mucho que juren que “esta vez sí se acabó para siempre”, solo necesitan un mensaje o un recuerdo para recaer. Repasemos cuáles son esos signos que nunca logran decirle realmente adiós a sus ex, según la creadora de contenidos @jadorelle en TikTok.

En un video con miles de visualizaciones, la creadora de contenido @jadorelle, con casi 300 000 seguidores en TikTok, analiza los signos del zodiaco que más dificultades tienen para pasar página. Encabezando la lista está Aries.



Según ella, este signo de fuego disfruta más de la conquista que de la relación en sí: una vez que logra su objetivo, el interés se desvanece… hasta que su ex se le escapa. “Cuando Aries ya no puede tener a alguien, es justo cuando lo desea de nuevo”, explica. Lo prohibido se vuelve irresistible, y así el ciclo vuelve a comenzar.

Cáncer: el eterno romántico

Otro gran signo sentimental del zodiaco es Cáncer. Fiel a su reputación de signo hipersensible y romántico, nunca olvida a quienes ha amado. Incluso después de una ruptura, las emociones permanecen intactas. Como lo describe @jadorelle, “Cáncer aún cree que el amor puede renacer”, aunque eso signifique intentar de nuevo una y otra vez. Es un signo que siempre ve lo mejor en el otro y que cree en las segundas oportunidades. Una mezcla de nostalgia e idealismo que hace que le cueste cortar definitivamente. En él, la razón siempre cede ante el corazón.

Escorpio: el regreso por ego (y por deseo)

Con Escorpio, la motivación es diferente. Signo de poder y pasión, suele volver con su ex… por ego o por deseo. Como señala @jadorelle, “Escorpio sabe que puede recuperar a la persona, porque nadie se le resiste”. Este signo de agua, extremadamente sensorial, guarda recuerdos ardientes de sus historias pasadas.



La química física y emocional suele ser tan fuerte que le resulta imposible pasar página. Así que vuelve, aunque solo sea para comprobar si la llama sigue encendida. Y cuando esa llama se reaviva, Escorpio se deja atrapar por la intensidad. Pero esa pasión tiene su lado oscuro: el ciclo de rupturas y reconciliaciones explosivas suele repetirse. En él, el amor rara vez es tranquilo. Mientras quede un poco de fuego, no puede evitar regresar, aunque se queme una vez más.