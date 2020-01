Estas son las enfermedades más comunes en niños y así debes hacerles frente

Cuando un niño llega a nuestras vidas, su salud y bienestar se convierten en nuestra prioridad. Por ello, es importante conocer cuáles son las enfermedades infantiles más comunes, sus síntomas, su gravedad y cómo hacerles frente. Te contamos todo lo que debes saber sobre las afecciones más frecuentes en los peques de la casa.

Virus, bacterias, microbios... los primeros años de vida de nuestro pequeño son un constante vaivén de enfermedades que vienen y van sin cesar hasta que el sistema inmunológico del niño consigue la madurez. Especialmente si tu hijo va a la guardería, sabrás que el contagio con diversas patologías forma parte de su rutina, lo cual provoca preocupación y malestar, tanto en ti como en tu pequeño. Por ello, para saber a qué te enfrentas y conocer cómo debes actuar en cada caso, te contamos todo sobre las enfermedades infantiles más frecuentes contra las que seguro los niños de la casa tendrán que luchar durante sus primeros años de vida.

1. Bronquiolitis y bronquitis, la afección respiratoria más común

La bronquitis y la bronquiolitis son infecciones respiratorias causadas, en la mayoría de los casos, por un virus. La diferencia entre ambas es que conocemos como bronquiolitis a la primera infección respiratoria en bebés lactantes, menores de dos años, mientras que llamamos bronquitis al contagio de niños mayores de esta edad. La bronquiolitis es la mayor causa de ingreso en niños menos de 2 años, por ello es una de las mayores preocupaciones de padres y madres.



Tanto la bronquitis como la bronquiolitis surgen de una infección de origen viral que provoca la inflamación de la vías respiratorias y un exceso de mucosidad que pueden hacer que el niño tenga dificultad para respirar. La congestión nasal, la secreción de mucosa, la tos o la fiebre son síntomas comunes de la bronquitis y la bronquiolitis.



Si tu pequeño muestra una respiración muy acelerada, fiebre alta o un tono azulado en uñas o labios debes llevarlo al médico especialista de forma urgente para evitar posibles complicaciones.

2. Conjuntivitis

Otra de las enfermedades más comunes entre los más pequeños es la conjuntivitis, la inflamación de la membrana transparente que cubre el ojo, que puede estar causada por la infección de virus o bacterias. Aunque esta afección pocas veces presenta gravedad, es muy contagiosa y molesta, por lo que es aconsejable acudir al médico una vez que el niño presente los primeros síntomas. Los más comunes son el enrojecimiento del ojo, la producción excesiva de legaña, el picor, el escozor o el lagrimeo.

3. Virus boca-mano-pie

Este virus es otro de los más comunes en niños menores de 5 años y, aunque no presenta gravedad en la mayor parte de los casos, es importante tratarlo a tiempo para evitar que sus síntomas aumenten tras los primeros días de contagio. Los más comunes son la fiebre, la pérdida del apetito y la aparición de llagas en la boca, así como un sarpullido formado por pequeños puntitos rojos en las palmas de las manos, las plantas de los pies y, en ocasiones, en las nalgas o genitales.



Cuando estos síntomas aparecen, es recomendable consultar al médico para que evalúe al pequeño y le recomiende el tratamiento más adecuado para atenuar las molestias. Especialmente las llagas en la boca pueden ser muy dolorosas y pueden provocar que el niño deje de comer, generando estados de deshidratación.

4. Gastroenteritis

La gastroenteritis es otra de las enfermedades más comunes en los niños, ya que está provacada por virus muy fáciles de contagiar. Normalmente, como te hemos mencionado, está provocada por una infección vírica y sus síntomas más comunes son vómitos, diarrea, dolor de tripa agudo y debilidad. Aunque no se trata de una enfermedad grave, es importante evitar la deshidratación, para ello te aconsejamos dar al pequeño agua habitualmente, además de otros líquidos como el suero que le aporten los nutrientes necesarios.

5. Faringoamigdalitis

La faringoamigdalitis es una de las enfermedades más frecuentes en la consulta del pediatra. Se trata de la inflamación de la faringe y las anginas, lo que provoca dolor agudo de garganta. En ocasiones, el dolor viene acompañado de fiebre, dolor de cabeza o dolor abdominal. La mayor parte de faringoamigdalitis están provacadas por infección vírica, aunque un pequeño porcentaje puede estar causado por bacterias. Para conocer cuál es el origen del problema y poder dar un tratamiento eficaz, lo mejor es consultar tu médico. El pediatra analizará los síntomas, la apariencia de la garganta y determinará si el origen es vírico o bacteriano. De esta forma, podrá prescribir el mejor tratamiento para que las molestias desaparezcan en pocos días y tu peque vuelva a estar en perfecto estado de salud de nuevo.

La salud de nuestros hijos, lo más importante

Si algo tenemos claro es que la salud de nuestros hijos es, sin duda, nuestra mayor prioridad. Conocer bien las enfermedades a las que se exponen, los síntomas y las precauciones que debemos tomar para evitar el contagio es imprescindible, pero también necesitamos el apoyo de un especialista que sepa evaluar correctamente los síntomas y darnos la solución más efectiva.

