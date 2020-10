Maquillaje de Halloween para niños: 25 ideas con las que inspirarte

El maquillaje infantil para fiestas es una de las actividades más divertidas para los peques. Les encantará meterse en el papel de superhéroe, brujita mala malísima, esqueleto... ¡o lo que sea! El caso es que estará encantado de que le maquilles su pequeños rostro. Aquí tienes unas ideas para que elijas la que mejor encaje con su disfraz.

Ningún disfraz que se precie estará completo si falta un buen maquillaje. Es una de las formas de caracterizar por completo a tus hijos y además la idea les encantará porque seguro que están como locos por que les maquilles.



Si todavía no has decidido de qué vas a disfrazar a tu peque o estás buscando el maquillaje perfecto para dar con la guinda del pastel para su disfraz, aquí te proponemos unas cuantas ideas para que te fijes en ellas y te inspires para la próxima noche de Halloween. Es posible, incluso, que si no tienes nada pensado puedas solucionarlo con un maquillaje y ropa de color negro o alguna prenda que tengas por casa y que sirva para completar el look. Se trata de que le eches un poquito de imaginación para que tu peque disfrute al máximo de esta fiesta.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Aquí te dejamos una galería de fotos en la que encontrarás diferentes ideas de maquillajes para niños. Desde clásicos de Halloween como el maquillaje de bruja o de calavera hasta otros más originales como el de calabaza o el de Catrina. Asimismo, incluimos algunos otras opciones que no relacionamos tanto con la fiesta de Halloween, sino más bien con Carnaval, pero que también son aptos si tu hijo prefiere que su disfraz no sea de temática de miedo. De hecho, en los países anglosajones de donde es originaria esta fiesta, los disfraces son muy variados y no solo de terror.



© iStock

Los maquillajes de Halloween para niños más populares

Como has visto, muchas de las ideas de maquillaje de Halloween son bastante sencillas, por lo que no necesitarás mucho dominio del maquillaje y la pintura. No obstante, a continuación te damos algunas claves de los maquillajes más populares, tanto para niña como para niño, que pueden ayudarte a pintar a tu peque y conseguir un resultado genial con el que será el triunfará en su fiesta.

Maquillaje de calavera

Se trata de un maquillaje muy sencillo que nunca puede faltar en la noche de Halloween. Para hacerlo solo necesitarás pintura blanca como base para toda el rostro, pintura negra o gris para cubrir las ojeras por completo y también para hacer la boca con efecto cosido. Si necesitas algún ejemplo, La Novia Cadáver de Tim Burton, puede ser uno perfecta para inspirarte.

Maquillaje de bruja

Otro clásico que nunca falla. Encontrarás diferentes versiones, pero lo más habitual es pintar una base en color verde o blanco, una verruga negra en la nariz y, si queréis, alguna telaraña en negro para que sea un maquillaje más original. También puedes pintar sus labios en algún color impactante como el negro, el morado o el verde. Todo ello acompañado de un buen sobrero de bruja, ¡y listo!

Maquillaje de calabaza

La cabalaza es uno de los símbolos más típicos de esta fiesta, por eso no de extrañar que en los últimos años se haya hecho popular disfrazarse de este fruto tan otoñal. Puede optar por un estilo más divertido o por uno más terrorífico, según las preferencias de tu hijo. Sea como sea, para este maquillaje tendrás que utilizar pintura en color naranja, negro y verde (en caso de que quieras dibujar el tallo).

Maquillaje de zombie

El zombie es otro personaje perfecto para la fiesta de Halloween, que también se ha puesto muy de moda en los últimos años por series como Walking dead. Para hacerlo tendrás que utilizar pintura blanca, negra, roja, morada y verde. Lo ideal es poner una base en blanco y luego añadir diferentes elementos como heridas en rojo, ojeras negras o moradas, labios y nariz ensangrentados... Cuantos más detalles incluyas, ¡mejor! Eso sí, asegúrate de que tu peque no tiene miedo y que le gusta esta temática. Por supuesto, también puede optar por un look más sencillo y menos terrorífico eliminando las heridas.

Maquillaje de muñeca o muñeco diabólico

Otra opción terrorífica para Halloween es el maquillaje de muñeca o muñeco diabólico. De nuevo tendrás que utilizar la pintura blanca como base y otros colores como el rojo, para las mejillas y los labios, y el negro para las ojeras. También puedes añadir cicatrices o heridas. Si el look es de muñeca, puedes rematarlo con unas coletas y si es de muñeco, con una peluca naranja o el pelo despeinado. Si quieres teñirle el pelo, puedes utilizar un spray que se quita con el lavado.

Maquillaje de animales

Los tigres o los gatitos son dos de los maquillajes más comunes y recurrentes a la hora de maquillar la cara de tus hijos. Te recomendamos que uses pintura de buena calidad para que no arriesgarte a que su piel sufra de rojeces, alergias o eccemas. Necesitarás colores como el negro, el naranja, el blanco o el marrón.

Maquillaje de piratas

Un parche en el ojo, un gran bigote y unas cejas pobladas serán más que suficiente para que tu peque se convierta en uno de los piratas más aventureros de ultramar. Comienza dibujando los bordes en negro de lo que será el pañuelo, el parche e incluso alguna que otra cicatriz quedará genial. Después rellena con el color que quieras la parte de pañuelo (si lo dibujas, porque también le puedes poner de verdad) y ¡voilá! Maquillaje listo.

Maquillaje fantasía

La purpurina y las figuras fantásticas son algunos de los maquillajes que más gustan a los peques. Mariposas, hadas madrinas o pequeños elfos son algunas de las ideas que te proponemos. En este caso podéis utilizar colores pastel, metalizados, brillantina e, incluso, accesorios para pegar en la piel como estrellas, medias lunas o brillantitos. ¡El resultado será espectacular!

Maquillaje de superhéroes

Los que más triunfan entre los peques son los disfraces de Batman, su chica, Batgirl, Hoolk y las Tortugas Ninja. Fíjate en los maquillajes de nuestra galería porque te servirán de inspiración para pintar a tus peques, ¡son mucho más fáciles de lo que parecen! ¡Atrévete!

Otras criaturas terroríficas ideales para la fiesta de Halloween

Las cicatrices inspiradas en la Naranja Mecánica, los vampiros chupasangres, el mismísimo Dracula, telas de araña tejidas perfectamente en su carita, estrellas y lunas... Hay millones de posibilidades a la hora de crear un maquillaje para tu peque, ¡en nuestra galería de fotos encontrarás muchas opciones!

Y además:

Disfraces de Halloween para niñas: ideas para todos los gustos

Disfraces de Halloween para niños: los más originales para la noche del terror

Peinados de Halloween para los más pequeños de la casa