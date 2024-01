Algunos de los problemas digestivos más comunes, como los gases, pueden solucionarse en muchos casos con remedios caseros, como el jengibre.

Pese a no tratarse de una cuestión grave de salud, los gases intestinales suponen una importante molestia que nos afecta de manera considerable. Muchas veces no entendemos el porqué se producen si llevamos una alimentación sana y no ingerimos comidas pesadas. Su presencia puede ser una manifestación de la existencia de enfermedades que se nos han pasado inadvertidas, como colon irritable o celiaquía, por lo que si aparecen con frecuencia conviene no dejarlo pasar



En esos casos es importante ponerse en manos de especialistas, pero por fortuna la presencia de gases no siempre es indicativa de un problema de estas características. En la mayoría de casos, si existe un problema de gases puede deberse a la dificultad para digerir algún alimento, y en estas situaciones se pueden aplicar remedios naturales, como el que te presentamos hoy.

El jengibre, aliado para la salud intestinal

El jengibre es una planta que tiene una serie de propiedades que resultan beneficiosas para los procesos digestivos. Gran parte de los problemas de gases que son originados por malas digestiones se pueden solucionar consumiendo jengibre, ya que esta planta estimula la producción de enzimas por parte del páncreas que facilitan estos procesos.



Su efecto se nota especialmente en el aumento de las bacterias beneficiosas de la flora intestinal , mientras que elimina otras que lo dificultan. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a enfrentar problemas como la hinchazón abdominal y los dolores estomacales.



En definitiva, consumir jengibre puede ser un remedio eficaz para un ramillete de problemas de tipo digestivo, como la pesadez, el ardor, o el que nos ocupa en este caso, los gases. Además puede utilizarse también para neutralizar las náuseas y las ganas de vomitar.

Cómo tomar el jengibre

Aunque hay quien opta por masticar jengibre fresco tras las comidas para conseguir estos beneficios, su sabor no es demasiado agradable, de manera que vamos a ofrecerte una alternativa mejor: prepararlo como infusión.



Toma una raíz de jengibre fresco , quítale la piel y cortala en trozos pequeños. Pon agua a calentar y cuando rompa a hervir, añade los trozos de raíz de jengibre y déjalo entre cinco y diez minutos en ella. Luego apaga el fuego y deja que repose entre 10 y 15 minutos para que suelte toda la sustancia, y vierte el líquido en una tetera, añadiendo miel para que su sabor resulte más agradable.



Una taza de este té de jengibre bebida a sorbos después de cada comida te proporcionará un notable alivio del problema de gases.