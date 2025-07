JousFit, experta en fitness: "si hierves la cáscara del plátano conseguirás el mejor té para dormir profundamente"

Acabo de descubrir un truco que me ha ayudado a dormir como un bebé la noche anterior. Resulta, que si hierves la cáscara de un plátano y te preparas un té con ella, consigues no solo una bebida deliciosa (y gratis), sino que sus propiedades ayudan a dormir como un bebé. Es un truco que nos ha compartido la influencer JousFit y a mí me ha funcionado.

Si tienes problemas de insomnio y has probado de todo o no quieres depender de pastillas, que sepas que acabo de descubrir un truco supernatural y que va fenomenal.



Es un truco que ha compartido en su Instagram la influencer y experta en fitness, JousFit. Si tienes plátanos por casa y te apetece comerte uno, no tires la cáscara, porque hay un remedio casero que puedes preparar con ella y que te ayudará a dormir plácidamente.

El truco definitivo para dormir como un bebé gracias a la cáscara de plátano

Gracias a las redes nos encontramos trucos de lifestyle ideales para el día a día. Uno de los últimos lo ha compartido la influencer JousFit en su cuenta de Instagram @jousfit, donde comparte consejos para entrenar y ponerse fit. No esperes más y dale al play, porque te va a encantar:

JousFit nos comparte el truco definitivo para dormir, por fin, por las noches. Para ello, solo necesitamos tener por casa una cosa, ¡un plátano! O mejor dicho, con la cáscara del plátano es suficiente.



Lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Pon la cáscara de un plátano pequeño a hervir en 250 ml de agua.

Apagas el fuego y dejas reposar 10-15 minutos.

Y listo. Al hacerlo, conseguirás un té de agua de plátano ideal para dormir profundamente por la noche. Así de claro y así de sencillo.



El té está súper rico, sienta genial calentito y además es gratis (porque la cáscara del plátano seguramente acabaría en la basura). Así que es un planazo para antes de irnos a la cama. Al menos, te ayudará a conseguir un sueño más profundo y reparador.

¿Cómo es posible que la cáscara del plátano ayude a dormir?

Lo cierto es que tiene una explicación y se debe a las propiedades que contiene. Entre ellas, magnesio, potasio y triptófano. Por eso es tan importante para nuestra dieta y salud tratar de obtener estas propiedades de alimentos naturales, como en el caso de la cáscara del plátano.

¿Y si no tengo un plátano en casa?

Para el truco necesitas sí o sí tener un plátano por casa. No obstante, si no es posible y no puedes bajar al súper, siempre puedes probar con otras alternativas para intentar dormir bien.



Por ejemplo, Catalina Hoffmann, creadora del método neurofitness, comparte varios consejos para empezar a dormir bien. Además, insiste en la importancia de la meditación y escuchar música binaural.



Son truquillos que siempre viene bien tener en la recámara, para esos días en los que no podemos dormir y nada nos funciona.

¿A qué ahora ya no vas a volver a tirar una cáscara de plátano sin antes hacerte un té? ¡Prueba y nos cuentas!