¿Sabías que hacer la cama al despertar puede ser perjudicial para tu salud? un estudio lo explica

Hacer la cama nada más levantarse puede tener implicaciones para tu salud. Una afirmación que parece difícil de entender pero que se sustenta en un estudio científico.

Desde siempre nos han dicho que empezar el día haciendo la cama es una buena costumbre. Al realizar esa primera tarea rutinaria estamos de algún modo preparándonos para enfrentarnos a los retos que nos presenta el día. Además de que a todos el mundo le gusta volver a casa y encontrarla en orden.



Con todo esto interiorizado, es normal que llevemos años haciendo la cama nada más levantarnos. Sin embargo esta costumbre puede no ser tan beneficiosa como creemos. Y no, no tiene nada que ver con ninguna de los motivos mencionados, sino con un tema de salud. De esto habla el conocido Tiktoker Farmacéutico Fernández desde su cuenta, explicándonos el porqué.

La razón por la que es mejor no hacer la cama al levantarte

La razón que argumenta Farmacéutico Fernández para no hacer la cama recién levantados tiene que ver con la humedad que queda en las sábanas. Durante la noche sudamos y la humedad en la habitación aumenta por la falta de ventilación, lo que origina que en las sábanas se desarrollen colonias de ácaros, que pueden producir alergias.



Para evitar que esto suceda, lo que propone es ventilar la habitación el tiempo suficiente como para que esa humedad desaparezca antes de hacer la cama. Tomarse un café o darse una ducha antes de hacerla puede ser la solución. Pero el tik toker va más allá, y sugiere incluso irse a trabajar y "ya si eso a la vuelta, hacer la cama".

El estudio que lo confirma

Puede parecer una excentricidad, o incluso puede quien crea que es solo una forma de llamar la atención para obtener más visualizaciones. Pero la realidad es que la Universidad de Kingston, elaboró un estudio sobre el tema de los ácaros y la humedad, y sus conclusiones confirman esta controvertida afirmación. La investigación descubrió que una cama puede albergar hasta 1´5 millones de ácaros , y que dependiendo de las condiciones de calidez que ésta registre, éstos ácaros pueden sobrevivir o morir.



Así pues, parece que la teoría de Farmacéutico Fernández tiene una base de realidad. Si en lugar de hacer la cama de forma inmediata la dejas ventilándose durante el tiempo suficiente vas a lograr que para esos pequeños bichitos sea más complicado sobrevivir en ella. No necesariamente hay que tenerla sin hacer toda la mañana, pero tal vez sea interesante que en lugar de ser la primera tarea del día, la pospongas hasta el momento de salir de casa para ir al trabajo.