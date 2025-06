A sus 90 años se siente plena: estas son las 9 reglas que ha seguido toda su vida para mantenerse feliz y saludable

Katharine Esty, experta en envejecimiento con 90 años a sus espaldas, ha desvelado en una entrevista con CNBC Make It las reglas que ha seguido durante años para vivir una vida larga y con propósito. Sus consejos, fáciles de copiar, son una guía para ser más feliz, tengas la edad que tengas.

"Estoy feliz y no tengo arrepentimientos", empieza contando Katharine Esty quien a sus 90 años ha dedicado su vida a estudiar el proceso de envejecimiento. Según ella, el secreto está en pequeñas cosas del día a día que, con el tiempo, construyen el verdadero sentido de la vida. Así que, si quieres envejecer con alegría y mantenerte saludable, aquí te dejamos su secreto. ¡No te lo pierdas!

9 reglas para una vida plena y feliz

1. Sé amable, sobre todo contigo mismo



Una de las grandes premisas que defiende Katharine Esty cuando hablamos de encontrar la felicidad, es el hecho de practicar la bondad con uno mismo. Por eso, la experta explica que es esencial tener compasión hacia uno mismo ante los despistes o limitaciones propias de la edad. “Son parte natural del envejecimiento, y debemos aprender a convivir con ello”, afirma.



2. Agradece lo bueno que te pase cada día



Cuando te despiertes cada mañana, dedica un momento para pensar en esas tres cosas por las que te sientes agradecida. “Cuando dejo de hacerlo, noto enseguida que mi ánimo baja, así que vuelvo a mi rutina”, confiesa la experta.



3. Crea rutinas que hagan tu día más fácil y llevadero



Para tratar de no caer en el estrés, la experta recomienda establecer rutinas simples. Por ejemplo, dejar siempre el teléfono en el lugar de siempre para no perder tiempo buscándolo.



4. Mantente en contacto con quienes quieres



“Muchas veces esperamos que los demás nos llamen, pero yo he aprendido a ser quien da el primer paso, sobre todo cuando sé que alguien está pasando un mal momento”, explica.



5. Dale sentido a tu vida siempre



A pesar de sus 90 años, Katharine sigue siendo activa: escribe, colabora con comités estratégicos y disfruta mucho tiempo con sus nietos. Esto le da un incentivo extra a su vida y la mantiene motivada.



6. Acepta las pérdidas y permítete el lujo de sentir



Afrontar el duelo es fundamental para seguir adelante. Ella encuentra consuelo en paseos por la naturaleza, en la escritura personal y en su comunidad espiritual.



7. Nunca dejes de aprender



A sus 90 años, sigue tomando clases de francés online para mantener su mente despierta y activa.



8. Mira la vida con optimismo



“El bienestar no consiste en no tener problemas”, dice. Katharine pone el foco en vivir el presente sin estancarse en lo que ya pasó ni angustiarse por el futuro.



9. Ríe tanto como puedas



La protagonista de esta historia participa en talleres de comedia, donde asegura que se divierte muchísimo, incluso cuando olvida los diálogos. Reír, dice, es terapéutico.