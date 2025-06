4 bebidas caseras, saludables y muy refrescantes para sobrevivir a los días más calurosos este verano

Con la llegada de las altas temperaturas, mantenernos hidratados se convierte en algo primordial. No obstante, beber agua puede parecer algo monótono, y las bebidas industriales no siempre son la opción ideal por su exceso de azúcar. ¿La alternativa? Preparar bebidas caseras, saludables y tan fresquitas como deliciosas. ¡Te traemos 4 opciones que te encantarán!

El calor del verano ya está aquí y no sé vosotras pero yo no dejo de pensar en recetas fresquitas y deliciosas para afrontar mejor las altas temperaturas. Hoy te traemos 4 recetas de bebidas caseras que no solo son fáciles de preparar; también son una forma deliciosa de mantener la línea en verano. ¡Toma nota!

1. Agua infusionada con pepino, menta y lima

Esta propuesta que te traemos a continuación, es perfecta para empezar el día con frescura. El pepino, tiene un alto contenido de agua y ayuda a hidratar desde dentro, mientras que la lima y la menta ofrecen ese toque refrescante y aromático que tanto buscamos durante los días con más calor.

El paso a paso para prepararla:

En una jarra de 1 litro de agua fría, añade medio pepino en rodajas finas.

Incorpora el zumo de una lima y unas hojas de menta fresca (unas 10-15).

Conserva todo en la nevera al menos una hora antes de tomártelo. Puedes dejarlo toda la noche para poder disfrutar de un sabor más intenso.

2. Smoothie helado de sandía y fresa

Otra opción saludable es este smoothie que combina lo mejor de las dos frutas de la temporada por excelencia: sandía y fresa. A partir de esta combinación conseguimos una bebida cremosa, ligera e ideal para hacer frente al calor.

Paso a paso:

Congela el día anterior ¼ de una sandía en cubitos.

Mezcla con 250 g de fresas lavadas, el zumo de una lima y un poco de agua (aprox. 150 ml).

Tritura todo en la batidora hasta que obtengas una textura suave y espesa.

3. Agua de coco con fresas y albahaca

El agua de coco es una alternativa natural ideal al agua tradicional. Rica en electrolitos, aporta hidratación y un sabor ligeramente dulce. Si le añades fresas y albahaca, el resultado es una bebida diferente y súper refrescante.

Preparación exprés:

Machaca en un vaso unas fresas frescas con un par de hojas de albahaca.

Añade 200 ml de agua de coco bien fría.

Mezcla suavemente y sirve con hielo si lo deseas.

4. Té verde frío con melón y menta

Si te gusta el té, esta versión veraniega es para ti. El té verde aporta antioxidantes y la menta un frescor incomparable. El melón, por su parte, endulza de forma natural sin necesidad de añadir azúcar.

¿Cómo se hace?

Prepara una infusión con 1 cucharadita de té verde y unas ramas de menta en 500 ml de agua caliente (solo 2 minutos).

Retira el té y deja reposar la menta mientras se enfría.

Añade bolitas o trocitos de melón y deja en la nevera entre 1 y 2 horas antes de servir.