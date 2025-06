10 cosas que puedes hacer en las noches de verano para mantener tu peso, según una experta

El verano es una época maravillosa. Solemos empezar con la operación bikini, pero al ser los días tan largos tendemos acabar comiendo más de la cuenta o atiborrándonos en los todo incluido. Si quieres terminar con los kilos extra del verano, te compartimos 10 cosas que te ayudarán a mantenerte en tu peso ideal. ¡Verás cómo lo consigues!

En verano los días se alargan y no tardamos en adoptar malos hábitos o que no son del todo saludables. Terminamos durmiendo tarde, peor o mal. Y es terrible, porque dormir es muy importante para salud, por lo que deberíamos tratar de dormir al menos unas 7-8 horas diarias y de calidad, sin despertar en la noche sudando porque tenemos calor o porque estamos deshidratadas y necesitamos beber o ir al baño.



Aparte, las vacaciones pueden llevarnos a que comamos más de la cuenta o incluso a pasarnos de la raya con el alcohol, y todos esos azúcares no son nada buenos. La buena noticia es que hay truquillos que puedes seguir para disfrutar del verano y no engordar.



A continuación, te contamos algunos de los que la experta Elvira Berengüí Hernández, Nutrition Manager de PronoKal, ha compartido en la web. Y te proponemos 4 extra para que puedas hacerlo por partida doble y tengas muchas más opciones.

1- Aprovecha que las noches son largas y hace buen tiempo para salir a caminar o a bailar

Esta época es maravillosa para salir de noche a caminar, porque la temperatura suele ser perfecta y te puede ayudar a dormir y a evitar el insomnio. Al final, caminar por fuera es más entretenido que en una cinta, por lo que te ayudará a mantener el peso a raya sin que te des cuenta.



También suele haber fiestas de verano, por lo que puedes aprovechar para pasarte y echar unos bailes (yo no soy mucho de orquestas, pero me encanta bailar). Quemarás calorías mientras lo pasas bien y conseguirás mantenerte en peso.

2- Modera el consumo de alcohol, cambia a bebidas refrescantes e hidrátate

Una cerveza fresquita baja genial en verano cuando tenemos calor. Sin embargo, no es la opción más saludable. Obviamente, algún día no pasa nada, ¡hay que vivir la vida! Pero es importante que no se convierta en una rutina diaria, porque aparte de no ser saludable en exceso, podrías engordar.



¿La alternativa? Yo lo que hago es elegir bebidas refrescantes y que hidraten. Una limonada es estupenda para el verano o incluso té frío. También bebidas sin alcohol. Hay muchas alternativas al agua que hidratan y están deliciosas.

3- Mantén un horario regular para ir a dormir

En verano solemos tener un completo descontrol con los horarios, le pasa a todo el mundo. Sobre todo, cuando tenemos vacaciones y nos dejamos llevar más de la cuenta. Obviamente, en vacaciones no pasa nada, pero es importante que trates de ser lo más regular que puedas a lo largo del verano.



Lo que puedes hacer, es adaptarlo a tu nueva rutina de verano pero tratar de mantenerte en un abanico que te permita dormir al menos 7 y u 8 horas diarias.



Parece que no, pero dormir bien y suficiente adelgaza. ¡Prueba y verás!

4- Cuidado con las pantallas antes de irte a la cama

Otra cosa que hacemos mal durante el verano es dejarnos llevar y pasar un montón de tiempo frente a las pantallas, lo que te puede dificultar conciliar el sueño. La luz azul afecta al descanso, puedes dormir muchas horas pero que no sea tiempo de calidad, ¡cuidado con esto!



Hay varias cosas que puedes hacer:

Utiliza gafas con filtro azul praa protegerte de las pantillas.

Lee un libro antes de dormir, para no irte inmediatamente a dormir justo después de haber usado pantallas.

5- ¿No perdonas jamás el helado después de cenar? ¡Hazlo casero!

Los helados post-cena están riquísimos y es difícil decirles que no. Sin embargo, puedes migrar de los helados industriales a los caseros, hechos por ti misma. Son más saludables y también salen más económicos de hacer.



Los helados caseros los puedes hacer de tus sabores preferidos, con frutas o incluso con chocolate. Uno que me encanta es mezclar yogur griego con un poco de sirope de ágave, un chorrito de esencia de vainilla y unas pepitas de chocolate negro. Si preparas esa mezcla y la agregas a los moldes quedará perfecto. ¡A mí me flipa!

6- Aprovecha el calor del verano para hacer cenas ligeras

Otra cosa que me funciona genial para mantener mi peso en verano, es cenar ligero. Sobre todo si no vas a salir, trata de reducir al máximo las calorías de la cenas.



Puedes hacer cremas fresquitas, ensaladas, bowls, francesas con pavo y ensalada, etc. Te dejo con algunas recetas saludables perfectas para el verano, que se hacen rápido y por poquito dinero.



En el caso de que te apetezca pizza o hamburguesa, puedes tratar de hacerlas en su versión más healthy. Por ejemplo, pizzas de verduras y hamburguesas de pollo con espinacas.

7- Ten agua siempre a mano

A veces, confudimos la sed con hambre. Es algo más habitual de lo que imaginas y le pasa a mucha gente.



Lo que puedes hacer, es tratar de llevar siempre agua fría contigo durante la noche, para que puedas beber cuando tengas esa sensación. Trata de tenerla en la mesilla de noche, en la mesa de la sala, etc. Te ayudará a comer menos.

8- Evita tener en casa lo que no quieres/puedes comer

El verano es época de tentaciones. Sin embargo, lo que puedes hacer es evitar tener en casa snacks ultraprocesados o bollería. Intenta tener snacks saludables, para que puedas recurrir a ellos siempre que te apetezca picar algo.



Al fin y al cabo, no es igual comer una berlina un día por ahí que tener berlinas en casa y comerlas a diario. Y si alguna noche te apetece de postre algo así, siempre puedes buscar su opción saludable y hacerla en casa. Será más ligera y dormirás mejor.

9- Termina el día con estiramientos o yoga

Si te cuesta hacer ejercicio o te da mucha pereza, no te sientas mal, porque puedes probar otras alternativas que te resulten más fáciles de seguir o incluso más divertidas. Un truco que funciona muy bien consiste en terminar el día haciendo 10 minutos de estiramientos o yoga ligero.



Hay posturas de yoga que son sencillas, perfectas para principiantes, que te ayudarán a irte a la cama con buen pie, para que te duermas mejor. Aunque no sea mucho ejercicio, siempre es mejor que nada y te ayudará a mantenerte en peso.



Sus beneficios son numerosos:

Relajar cuerpo y mente.

Bajar el ritmo cardíaco.

Dormir mejor y más profundo.

Adoptar un hábito saludable.

10- Evita el "todo vale" por ser verano

En verano, esa sensación de estar de vacaciones hace que nos demos caprichos a diario. Sin embargo, si quieres mantenerte en tu peso, no puedes hacer eso.



Lo que sí puedes hacer es tratar de engañar al cerebro dándole snacks ricos y saludables. Por ejemplo, el truco de la berlina casera o el helado casero. También tomar una fruta siempre que te apetezca azúcar.

¡Espero que estos 10 tips te funcionen! Pruébalos y nos cuentas.