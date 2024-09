¡Sorpresa! Estos son los años más felices de tu vida según un estudio reciente (y no son los 20)

¿Pensabas que tus 20 eran la cúspide de la felicidad? Pues no. La ciencia tiene otros datos. Un reciente estudio publicado en la revista Social Indicators Research ha revelado algo sorprendente: los años más felices de nuestras vidas no son los que creíamos. ¿Quieres saber cuáles son esos momentos clave en los que la felicidad toca su máximo?

A menudo miramos con nostalgia los veinte años, esa década en la que estamos entre los resquicios de la despreocupación juvenil y las primeras responsabilidades de la adultez. Sin embargo, la ciencia, y quizás también nuestra propia experiencia (vamos, que estamos en el mejor momento de nuestras vidas), nos demuestran que esos no son necesariamente los años más felices.



Sí, muchas veces nos han vendido la idea de que hay que vivir al máximo en los veintes, pero según la ciencia, la verdadera felicidad llega después. Entonces, ¿cuáles son esos años que realmente iluminan nuestras vidas?

Esta es la época en la que somos más felices, según la ciencia

Un estudio llevado a cabo por un equipo liderado por la profesora de economía española Begoña Álvarez entrevistó a personas mayores de 50 años en 13 países. ¿El resultado? Los años más felices para la mayoría de los encuestados fueron entre los 30 y 34 años.



Esos años de la treintena son los que, según los participantes, aportaron más alegría y plenitud. En contraste, la franja entre los 10 y 14 años fue señalada como la etapa menos feliz. Así que, si aún no has llegado a los 30, no te preocupes, ¡lo mejor está por venir!

Bienvenidos 30 años

Este estudio no significa que la felicidad esté limitada a una sola etapa de la vida. Como en todo, hay momentos altos y bajos, y puedes ser igual de feliz en tus 20, 30 o incluso 40. Cada etapa tiene su magia, y eso es lo que hace que la vida sea tan emocionante.



Así que, para quienes se estén aproximando a los temidos 30, ¡que no cunda el pánico! Cumplir 30 es como tener 20, pero con mayor estabilidad financiera, un fondo de armario más chic y, probablemente, una mayor confianza en ti misma. ¿Qué más se puede pedir?