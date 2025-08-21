Así se hace el maquillaje ‘Mocha Mousse’ de Hailey Bieber que está en boca de todas: natural, fácil y con estilo

Si estás tan enamorada del maquillaje de Hailey Bieber como nosotras, que sepas que una influencer nos ha desvelado paso a paso cómo conseguir ese efecto 'mocha mousse' que tanto nos gusta. Incluso aunque no sepas maquillarte, te aseguro que es súper fácil de seguir y el resultado es espectacular. ¡No te pierdas el antes y el después!

La modelo y emprendedora estadounidense, Hailey Bieber, a menudo luce un maquillaje "mocha mousse" que no podría gustarnos más.



Es una de las tendencias en maquillaje del momento. Si quieres probar a ver cómo te sienta, que sepas que Tina Beauty, creadora de contenidos sobre belleza, ha publicado un vídeo en Instagram en el que nos muestra paso a paso cómo conseguirlo.



Es un make up muy bonito, en tonalidades marrones, elegante, natural y que sienta bien a todas las pieles. A mí personalmente me parece precioso y queda fenomenal para las chicas que buscan un resultado armonioso y natural.

El maquillaje "mocha mousse" de Hailey Bieber paso a paso

El maquillaje de Hailey Bieber, estilo mocha mousse, es una de las tendencias virales del año. Y lo mejor es que gracias a los tips que nos da Tina Beauty, creadora de contenidos beauty, podemos conseguirlo. Puedes ver el vídeo con los pasos a seguir en su Instagram @tinabeauty:

Para conseguir el mocha mousse, sigue estos pasos:

Lava la cara y aplica tu prebase favorito.

Aplica la base y extiende con brocha.

Utiliza corrector en la zona de las ojeras.

Retoca las cejas con un perfilador en un tono similar al tuyo.

Haz contouring en pómulos, nariz y frente para esculpir el rostro.

Añade un toque de colorete.

Utiliza un lápiz cremoso para el eyeliner y difumina con ayuda de un pincel, también en la parte inferior.

Aplica una sombra (o bronceador en polvo) sobre los párpados.

Aplica la máscara de pestañas.

Perfila los labios y finaliza con un gloss.

Añade unas cuantas pecas al lado de la nariz.

Añade un toque de polvos para ir finalizando.

Sella el maquillaje y listo.

Parecen muchos pasos a seguir, pero la verdad es que Tina hace que resulte súper fácil.



Realmente, no te llevará más de 10 minutos. Igual la primera vez un poquito más, pero así que le cojas el truco estamos convencidas de que lo tendrás de manera exprés en poco tiempo. Ideal para salir a cenar, a eventos o incluso para ir arreglada a la oficina.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cómo conseguir los productos que necesito?

Al lado del vídeo, la influencer comparte los productos utilizados y las marcas. Son estos:

Base de maquillaje Lumi Matte de Maybelline.

Corrector Ultra Wear de Lancome.

Lápiz de cejas de Flormar.

Fijador de cejas súper lock de Maybelline.

Liquid Contour de Rare Beauty.

Cheek tint Luminous Silk tono 62 de Armani Beauty.

Bronceador en polvo de YSL Beauty.

Máscara de pestañas Flutter Extensión de Lancome.

Polvos Prisme Libre de Givenchy.

Lip Pencil Line Loud KBYD0W de Nyx Cosmetics.

Plump Ambition 101 de Loreal Paris.

Muchos de ellos los encontrarás en tiendas como Druni o Primor. Si quieres abaratar un poco el maquillaje, puedes buscar alternativas en marcas más low cost. Por ejemplo, puedes cambiar el bronceador de YSL por uno de Catrice. Al final, la clave está en dar con el mismo tono, para que el resultado lo más similar posible.



¿Te gusta el resultado? ¿Te animas a probarlo y nos cuentas qué tal?