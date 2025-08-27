El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño

Perfecto para cambiar de look en la vuelta de vacaciones y presumir de un peinado moderno para el otoño-invierno 2025-2026, el “bell-bottom bob” es el corte de cabello ideal a partir de los 50 años. Descubre este estilo de melena que se convierte en el must de esta temporada.

Las tendencias de pelo para la vuelta de vacaciones traen un aire otoñal-invernal a nuestros peinados. Entre algunas de las principales novedades de la temporada encontramos el “ghost bangs” y volvemos a ver los estilos bohemios con el “corte bob boho”, perfecto para rejuvenecer el rostro después de los 50.



No todas las tendencias otoño-invierno 2025-2026 favorecen a partir de cierta edad, pero un corte vuelve con fuerza y promete un auténtico “efecto lifting” al look: el “bell-bottom bob”. Este corte, que ya había empezado a despuntar en primavera-verano, regresa en septiembre como un cambio fresco y controlado para los meses más fríos, según el estilista Ryan Wilkes, quien presentó esta tendencia en la revista Stylist.

Tendencia para peinados en este año 2025

El “bell-bottom bob” es un tipo de melena recta con claras referencias a los años 70. Tal y como explica Wilkes, es el corte ideal para el otoño porque este bob estilo “pata de elefante” aporta un aire cool y divertido.



Se caracteriza por una base recta combinada con puntas levantadas hacia afuera. Para lograrlo, basta con peinar las puntas hacia afuera durante el brushing con un cepillo redondo, adaptando la intensidad según el estilo deseado.

¿Por qué es un corte rejuvenecedor después de los 50?

Con su aspecto moderno y dinámico, el “bell-bottom bob” es perfecto para resaltar los rasgos de mujeres a partir de los 50. Su versión un poco más larga ayuda a estilizar la parte baja del rostro y a crear un efecto de lifting favorecedor.



Además, es fácil de mantener: basta un peinado rápido cada mañana. Para potenciar su efecto rejuvenecedor, se recomienda llevar las puntas levantadas y acompañar el look con una raya lateral, lo que aporta volumen y movimiento al cabello fino. Incluso puede recogerse un lado detrás de la oreja para destacar los pómulos.