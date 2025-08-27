Inicio / Belleza / Cabello

El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño

por El equipo editorial ,
El “bell-bottom bob”, el corte de media melena que rejuvenece después de los 50 y será tendencia este otoño© shutterstock_2385648061

Perfecto para cambiar de look en la vuelta de vacaciones y presumir de un peinado moderno para el otoño-invierno 2025-2026, el “bell-bottom bob” es el corte de cabello ideal a partir de los 50 años. Descubre este estilo de melena que se convierte en el must de esta temporada.

Las tendencias de pelo para la vuelta de vacaciones traen un aire otoñal-invernal a nuestros peinados. Entre algunas de las principales novedades de la temporada encontramos el “ghost bangs” y volvemos a ver los estilos bohemios con el “corte bob boho”, perfecto para rejuvenecer el rostro después de los 50.

No todas las tendencias otoño-invierno 2025-2026 favorecen a partir de cierta edad, pero un corte vuelve con fuerza y promete un auténtico “efecto lifting” al look: el “bell-bottom bob”. Este corte, que ya había empezado a despuntar en primavera-verano, regresa en septiembre como un cambio fresco y controlado para los meses más fríos, según el estilista Ryan Wilkes, quien presentó esta tendencia en la revista Stylist.

Tendencia para peinados en este año 2025

El “bell-bottom bob” es un tipo de melena recta con claras referencias a los años 70. Tal y como explica Wilkes, es el corte ideal para el otoño porque este bob estilo “pata de elefante” aporta un aire cool y divertido.

Se caracteriza por una base recta combinada con puntas levantadas hacia afuera. Para lograrlo, basta con peinar las puntas hacia afuera durante el brushing con un cepillo redondo, adaptando la intensidad según el estilo deseado.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Por qué es un corte rejuvenecedor después de los 50?

Con su aspecto moderno y dinámico, el “bell-bottom bob” es perfecto para resaltar los rasgos de mujeres a partir de los 50. Su versión un poco más larga ayuda a estilizar la parte baja del rostro y a crear un efecto de lifting favorecedor.

Además, es fácil de mantener: basta un peinado rápido cada mañana. Para potenciar su efecto rejuvenecedor, se recomienda llevar las puntas levantadas y acompañar el look con una raya lateral, lo que aporta volumen y movimiento al cabello fino. Incluso puede recogerse un lado detrás de la oreja para destacar los pómulos.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada
10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno
10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno
Así se hace el maquillaje ‘Mocha Mousse’ de Hailey Bieber que está en boca de todas: natural, fácil y con estilo
Así se hace el maquillaje ‘Mocha Mousse’ de Hailey Bieber que está en boca de todas: natural, fácil y con estilo
Olvídate de las uñas rojas y rosas: este es el color favorecedor que defiende Meghan Markle (elegante y dura mucho)
Olvídate de las uñas rojas y rosas: este es el color favorecedor que defiende Meghan Markle (elegante y dura mucho)
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta
Pelo a partir de los 50: este corte pasado de moda envejece el rostro y es el peor para la vuelta, según una experta
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)
Estos son los 5 tonos de pelo que mejor sientan y rejuvenecen el rostro después de los 50, según un experto
Estos son los 5 tonos de pelo que mejor sientan y rejuvenecen el rostro después de los 50, según un experto
Las peluqueras lo tienen claro: estos 3 tonos de pelo potencian el bronceado, favorecen y quitan hasta 10 años de encima
Las peluqueras lo tienen claro: estos 3 tonos de pelo potencian el bronceado, favorecen y quitan hasta 10 años de encima
Bruno Vassari, experto en belleza, desvela su secreto para combatir la piel grasa después del calor y la humedad
Bruno Vassari, experto en belleza, desvela su secreto para combatir la piel grasa después del calor y la humedad
Adiós rubios aburridos: el “Sandy Blonde” o rubio arena es el tono de pelo que triunfa entre las mujeres estilosas de 50
Adiós rubios aburridos: el “Sandy Blonde” o rubio arena es el tono de pelo que triunfa entre las mujeres estilosas de 50