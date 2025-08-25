Corte 'bob' boho: la tendencia de peinado ideal para mujeres de 50 que desean rejuvenecer su look esta temporada

Se acabó el corte desfilado, esta nueva tendencia de peinado para la vuelta de vacaciones es el corte de cabello ideal para rejuvenecer tu melena después de los 50. Una peluquera revela sus trucos para adoptarlo a la perfección este septiembre. ¡No te lo pierdas!

¿Tienes 50 años o más y quieres encontrar un corte de pelo rejuvenecedor para la vuelta de vacaciones? Si el whispering pixie bob es el peinado corto ideal después de los 50, quizá no quieras cortar tanto. Para conservar algo de longitud, un nuevo corte de pelo causa sensación este otoño: el “boho bob”. La peluquera Melissa Timperley anunció esta tendencia capilar 2025, que veremos en todas las melenas este otoño, en Glamour UK.



Antes reservado al verano, el espíritu bohemio ahora se instala en nuestros peinados para realzar todos los tipos de rostro. Favorecedor sin importar tu forma de cara, este corte carré es también perfecto para rejuvenecer el rostro y el estilo después de los 50. La experta revela todos los secretos de este peinado imprescindible, y aquí te contamos por qué es el corte ideal a esta edad.

La tendencia de peinado para la vuelta de vacaciones

El "boho bob" es una evolución del estilo bohemio que ya conocemos, tal y como explica la peluquera Melissa Timperley. Para describirlo, aclara: “Imaginen el corte bohemio como una versión más suave y libre del corte tradicional”. A continuación te mostramos como lo llevan algunas celebrities como Elsa Hosk o Gigi Hadid:

Con sus mechones despeinados y texturizados en las puntas, que contrastan con la rigidez del corte clásico, el “boho bob” trae un soplo de frescura a la temporada. En cuanto a la longitud, se trata de un corte no demasiado corto. “Su principal ventaja es que tiene la longitud perfecta para recogerse, pero lo bastante corto para lucir moderno y con estilo”, explica la peluquera. Timperley asegura que ofrece “un equilibrio perfecto entre estructura y sencillez: ideal para quienes buscan un corte fácil de mantener pero con personalidad”.

Así es el corte de pelo ideal después de los 50

Con su aire despeinado y su longitud favorecedora que realza el rostro cuando está suelto, el “boho bob” lo tiene todo. Sus mechones suaves y modernos son perfectos para dar volumen al cabello fino y disimular zonas con poca densidad.



Otro punto fuerte de este corte después de los 50 es que se adapta a absolutamente todas las formas de rostro. A una edad en la que personalizar el corte es clave para realzar la belleza y rejuvenecer, el “boho bob” es el corte de pelo fácil de copiar. Favorece tanto a rostros cuadrados como alargados, que no acentúa más. Y es aún más beneficioso para los rostros redondos, ya que los estiliza de manera sutil.