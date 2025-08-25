10 propuestas de manicura para septiembre: fáciles de llevar al trabajo y perfectas para presumir de moreno

Toca volver a la oficina, pero puedes presumir de moreno luciendo una manicura espectacular. Hay tonos que realzan más el moreno y que suben el guapo, así que ven a descubrir con nosotras las próximas manicuras que vas a querer pedirle sí o sí a tu manicurista, lisas o con detalles. ¡Verás que te hacen parecer más morena y favorecida!

Durante el verano se llevaron varios manicuras que son tendencia y que realzan el moreno. Por ejemplo, el tono aperol es uno de los preferidos, porque nos recuerda al popular cóctel del verano y sienta fenomenal así que tenemos un colorcillo.



Las uñas aura también gustan mucho. Se consiguen a base de degradar dos tonos para conseguir una mayor profundidad. Recuerda mucho a la tendencia tie-dye y no dejaremos de verla esta temporada.



Este tipo de tonos y tendencias todavía se seguirán llevando en septiembre, dado que en esas fechas todavía queda mucho sol y verano por delante. Si no quieres perderte ni una tendencia en septiembre y presumir de moreno, anota estos 10 tonos que no dejarás de ver en las manos de las que saben de moda, ¡te encantarán!

Manicura coral

Esta manicura coral es una monada. Es uno de los colores preferidos para resaltar el moreno y te verás estupenda en la oficina. Además, ya ves que sienta bien aunque tengas las uñas pequeñas, por lo que es versátil y una gran elección para dar vida a tus manos tras volver del verano.

Manicura blanca

La manicura de color blanco también es un tono ideal, que realza el moreno y que resulta elegante y correcto para la vuelta al trabajo. Es uno de esos colores que favorece a todas y que queda genial con lo que te pongas, una apuesta segura para la vuelta a la rutina.

Manicura francesa fucsia

Otra de las manicuras que siempre es un acierto, es la francesa en rosa fucsia. Al tener el detalle en rosa y en blanco, ayuda a resaltar el moreno. Aparte, es una manicura súper elegante y veraniega, con la que te verás guapísima en tu puesto de trabajo. Una opción clásica que nunca defrauda.

Manicura verde menta

Si quieres salir de lo común, esta manicura te va a encantar. El tono verde menta sienta fenomenal en unas manos morenas y te ayudará a que se te vea más morena y favorecida. Además, puedes pedirle a tu manicurista que te haga algún dibujo. Es un diseño ideal para la vuelta a la rutina; elegante y bonito.

Manicura con azul eléctrico (francesa)

La manicura en color azul es otra de las que más resalta el moreno. Es un tono de moda y que puedes lucir en tus uñas como más te apetezca. Una de las formas más elegantes es mediante unas uñas francesas con la punta en azul. Si quieres salir un poco de lo de siempre, las puedes pedir invertidas. ¿Te atreves?

Manicura en tonos nude

Si buscas una manicura que combine con todo, esta en tonos nude se convertirá en tu gran favorita para la vuelta a la oficina. Es un tono elegante y muy femenino, que gusta a todas.

Manicura con degradado naranja

Las manicuras con degradado también se llevan mucho. Son ideales entre las chicas que prefieren las manicuras más trabajadas. En este caso, nos enamoran por el degradado naranja y fucsia, un tono en tendencia y que favorece mucho en unas manos morenas, porque realza el tono.

Manicura en azul pastel

El azul es uno de los tonos estrella de cada temporada y siempre se hace su hueco. Es un tono que en ciertas tonalidades ayuda a elevar mucho el moreno de la piel, por lo que resulta muy favorecedor, sobre todo en verano. Puedes elegirlo en un tono pastel y/o con algún dibujo, para darle un toque más personal.

Manicura con efecto aurora

Si quieres una manicura trabajada para la vuelta a la oficina o a la Universidad, inspírate con este diseño. Se trata de unas uñas con efecto aurora, ideales para el verano. Por los tonos elegidos, en rosita y con detalle de francesa blanca, favorecen mucho y realzan el moreno. Es muy elegante y original a la vez.

Manicura baby boomer en tonos pastel, glossy y dorado

La manicura baby bommer es una de las tendencias del año y gusta mucho. Si te apetece una propuesta elegante y veraniega para la vuelta a la oficina, puedes optar por esta idea. Son muy bonitas y trabajadas, con un toque pastel, romántico y detalles dorados que aportan mucho glamour. Incluso para eventos especiales, como bodas que puedas tener a finales de verano o principios de otoño.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Esperamos que estas propuestas te enamoren. No dudes en sacar captura de tus preferidas para pedírselas a tu manicurista de confianza. ¡Ya nos contarás qué tal te ha quedado!