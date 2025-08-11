Katty Santos, experta en belleza, desvela el truco para alargar tu perfume y dejar tu piel hidratada con aceite de bebé

Nos encanta descubrir trucos increíbles como este último que acaba de compartir la experta en belleza, Katty Santos. Se trata de un truco para conseguir que tu colonia o perfume te aguante mucho más tiempo, mientras mantienes tu piel bien hidratada. El secreto está en utilizar aceite de bebé (y ya te adelanto que funciona al 100%).

Si te gusta utilizar colonias o perfumes pero te molesta que duren poquito, que sepas que acabamos de descubrir un truco (testeado esta misma mañana) y que funciona.



Para ponerlo en práctica, solo necesitas dos cosas: tu perfume favorito y aceite de bebé. La combinación es mágica, porque no solo te ayuda a mantener la piel más hidratada dónde lo apliques, sino que hace que el olor se mantenga más horas impregnado a tu piel. Es impresionante.

El truco definitivo para que tu perfume aguante más tiempo: solo necesitas aceite de bebé

La influencer y experta en moda, Katty Santos, acaba de compartir un truco buenísimo que consigue alargar la duración de cualquier perfume o colonia. No importa qué marca utilices ni qué composición tenga. El secreto está en el aceite de bebé.



Así nos lo muestra en su Instagram @yosoykattysantos:

Es un truco súper fácil. Solo tienes que hacer esto:

Mezcla en el mismo frasco tu perfume con aceite de bebé.

Agita bien para integrar ambos productos.

Aplícalo en tu piel, en zonas como muñecas y nuca.

Al hacerlo, disfrutarás de un perfume que dura el doble que antes y notarás la piel más hidratada.



Es genial porque así podrás usar tus colonias preferidas, esas que dejaste de usar porque dejaban de oler rápido. No tendrás que volver a preocuparte por eso nunca más.



Además, sirve cualquier aceite de bebé, corporal o facial. Puedes hacer la mezcla en cualquier momento para disfrutar de todos sus beneficios. Una mayor duración del perfume mientras mantienes la piel hidratada, suave y bonita. Se nota la diferencia.

Truco: haz la mezcla en un frasco pequeño

Si quieres hacer experimentos y probar a ver si te gusta, mi recomendación es que utilices un frasquito pequeño. No tienes porque echar 30 ml de colonia y 30 ml de aceite de bebé, sino que puedes probar con 5 ml de cada y listo. Como si fuera un mini frasco para una colonia de viaje.



Puedes comprar un botecito pequeño de los rellenables de viaje y echar un poquito de perfume y un poquito de aceite de bebé, misma cantidad aproximadamente. Luego, agitas todo bien y ya estará listo para usar. Así sabrás si te gusta el resultado, antes de mezclar todo el perfume.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Al mezclar ambos productos, ¿la colonia huele al aceite?

Esta pregunta se la hicieron a Katty en los comentarios y es una duda que tenía. Lo cierto es que el aceite de bebé suaviza el perfume y le aporta un dulzor que hace que huela todavía más rico. A mí personalmente me ha encantado el resultado.



Puedes aplicarlo en cualquier momento del día, como al salir de la ducha o a la hora de arreglarte para salir. Notarás la diferencia.



¿Qué te parece el truco? ¿Ya lo has probado?