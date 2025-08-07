Adiós a las uñas nude: las "BB cream nails" llegan para darle un toque natural y elegante a tus manos este verano

Si te encanta cambiar de manicura cada 2-3 semanas y estar al tanto de las últimas tendencias, no te pierdas las "BB cream nails". Estamos ante una evolución de las clásicas uñas nude, que gustan mucho, son elegantes y sientan bien a todas. Esta nueva tendencia es una manicura muy natural y minimalista, ideal para conseguir el efecto "clean look" y cuidar de las uñas.

¿Te sueles hacer la manicura y buscas nuevas ideas en las que inspirarte? Este año han triunfado tendencias como las uñas aperol, que favorecen un montón, realzan el moreno y adoran las más atrevidas. Además de otras opciones como las uñas nacaradas, que son lo último de lo último.



Si prefieres un estilo más sencillo y natural, que sepas que la tendencia del momento pasa por las "BB cream nails". Su nombre ya lo dice todo, porque lo que buscamos es conseguir ese mismo efecto de las bb cream clásicas de la cara, pero en las uñas. Además, es ideal para cuidar y fortalecer las uñas.

"BB cream nails": la nueva manicura elegante para cuidar de tus uñas

Las uñas color nude son uno de los colores preferidos de las mujeres clásicas y minimalistas. Es un tono que favorece un montón a todas y que siempre sienta bien, para ir elegante y correcta a cualquier evento.



Si te apetece descansar un poco de los esmaltes llamativos o incluso descansar la uña, puedes optar por la nueva manicura del momento. Se trata de utilizar una base fortalecedora seguida de un esmalte ligero, con un acabado beige rosado y ligeramente transparente sobre las uñas.



Es ideal para fortalecer las uñas y recuperarlas de los excesos de las manicuras. Es más que color, es tratamiento, por eso gusta tanto ahora en verano.

Es la manicura ideal para las vacaciones

Por su acabado natural, es una manicura que aguanta y que no aburre. Es perfecta para llevar a la playa o a la piscina, dado que estarás protegiendo las uñas en todo momento, para que sigan creciendo fuertes y sanas.



Además, no hace falta ir al salón a hacerte la manicura. Es un tipo de tratamiento sencillo que puedes hacer desde casa, en cuestión de unos minutos.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cómo conseguir las "BB cream nails" desde casa?

Si quieres unirte a la tendencia del momento y apostar por las uñas naturales y cuidadas, que sepas que puedes hacerlo sin moverte de casa. Sigue estos pasos:

Lima las uñas para darle la forma que más te guste, como almendra.

Cuida las cutículas, aplicando aceite y empujándolas hacia abajo. Hidrata bien toda la zona.

Aplica una capa de base fortalecedora para tus uñas, con o sin color (dependiendo de si piensas aplicar el esmalte después).

En el caso de aplicar base sin color, finaliza con una capa superior de esmalte. Elige un tono beige o rosado suave y un poco transparente, para conseguir esta tendencia.

Si buscas una buena base fortalecedora de uñas, "Hard To Resist Pink" de Essie en Druni es una apuesta segura por menos de 9 €. Va súper bien. También tienes opciones similares de la marca Better.



¿Qué te parece la nueva manicura tendencia? ¿Te apetece?