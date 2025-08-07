Inicio / Belleza / Tratamientos

Adiós a las uñas nude: las "BB cream nails" llegan para darle un toque natural y elegante a tus manos este verano

por Andrea Ardións Baña ,
Adiós a las uñas nude: las "BB cream nails" llegan para darle un toque natural y elegante a tus manos este verano© shutterstock_2264603379

Si te encanta cambiar de manicura cada 2-3 semanas y estar al tanto de las últimas tendencias, no te pierdas las "BB cream nails". Estamos ante una evolución de las clásicas uñas nude, que gustan mucho, son elegantes y sientan bien a todas. Esta nueva tendencia es una manicura muy natural y minimalista, ideal para conseguir el efecto "clean look" y cuidar de las uñas.

¿Te sueles hacer la manicura y buscas nuevas ideas en las que inspirarte? Este año han triunfado tendencias como las uñas aperol, que favorecen un montón, realzan el moreno y adoran las más atrevidas. Además de otras opciones como las uñas nacaradas, que son lo último de lo último.

Si prefieres un estilo más sencillo y natural, que sepas que la tendencia del momento pasa por las "BB cream nails". Su nombre ya lo dice todo, porque lo que buscamos es conseguir ese mismo efecto de las bb cream clásicas de la cara, pero en las uñas. Además, es ideal para cuidar y fortalecer las uñas.

"BB cream nails": la nueva manicura elegante para cuidar de tus uñas

Las uñas color nude son uno de los colores preferidos de las mujeres clásicas y minimalistas. Es un tono que favorece un montón a todas y que siempre sienta bien, para ir elegante y correcta a cualquier evento.

Si te apetece descansar un poco de los esmaltes llamativos o incluso descansar la uña, puedes optar por la nueva manicura del momento. Se trata de utilizar una base fortalecedora seguida de un esmalte ligero, con un acabado beige rosado y ligeramente transparente sobre las uñas.

Es ideal para fortalecer las uñas y recuperarlas de los excesos de las manicuras. Es más que color, es tratamiento, por eso gusta tanto ahora en verano.

Es la manicura ideal para las vacaciones

Por su acabado natural, es una manicura que aguanta y que no aburre. Es perfecta para llevar a la playa o a la piscina, dado que estarás protegiendo las uñas en todo momento, para que sigan creciendo fuertes y sanas.

Además, no hace falta ir al salón a hacerte la manicura. Es un tipo de tratamiento sencillo que puedes hacer desde casa, en cuestión de unos minutos.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cómo conseguir las "BB cream nails" desde casa?

Si quieres unirte a la tendencia del momento y apostar por las uñas naturales y cuidadas, que sepas que puedes hacerlo sin moverte de casa. Sigue estos pasos:

  • Lima las uñas para darle la forma que más te guste, como almendra.
  • Cuida las cutículas, aplicando aceite y empujándolas hacia abajo. Hidrata bien toda la zona.
  • Aplica una capa de base fortalecedora para tus uñas, con o sin color (dependiendo de si piensas aplicar el esmalte después).
  • En el caso de aplicar base sin color, finaliza con una capa superior de esmalte. Elige un tono beige o rosado suave y un poco transparente, para conseguir esta tendencia.

Si buscas una buena base fortalecedora de uñas, "Hard To Resist Pink" de Essie en Druni es una apuesta segura por menos de 9 €. Va súper bien. También tienes opciones similares de la marca Better.

¿Qué te parece la nueva manicura tendencia? ¿Te apetece?

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Uñas
Puede interesarte
La manicura favorita de Kate Middleton se convierte en una de las más elegantes del verano: discreta y combina con todo
La manicura favorita de Kate Middleton se convierte en una de las más elegantes del verano: discreta y combina con todo
El mejor corte de pelo corto para cara redonda, cuadrada o alargada: esto es lo que debes saber antes de cambiar de look
El mejor corte de pelo corto para cara redonda, cuadrada o alargada: esto es lo que debes saber antes de cambiar de look
Maquillarse después de los 60: los 6 errores más comunes que envejecen el rostro (y cómo evitarlos), según un experto
Maquillarse después de los 60: los 6 errores más comunes que envejecen el rostro (y cómo evitarlos), según un experto
Cejas finas y escasas: la técnica del “triángulo dorado” que lo cambia todo para rejuvenecer el rostro después de los 60
Cejas finas y escasas: la técnica del “triángulo dorado” que lo cambia todo para rejuvenecer el rostro después de los 60
Lorena Álvarez, maquilladora, sobre el colorete negro: Queda muy natural, da mucha luminosidad y crea efecto lifting
Lorena Álvarez, maquilladora, sobre el colorete negro: "Queda muy natural, da mucha luminosidad y crea efecto lifting"
Estos son los 4 cortes de pelo corto que más favorecen y rejuvenecen después de los 70, según una estilista
Estos son los 4 cortes de pelo corto que más favorecen y rejuvenecen después de los 70, según una estilista
Peinados de verano después de los 40: adiós al efecto wavy, el pelo de sirena es el más rejuvenecedor esta temporada
Peinados de verano después de los 40: adiós al "efecto wavy", el pelo de sirena es el más rejuvenecedor esta temporada
Wheat Blonde: el tono de pelo rubio que ilumina y rejuvenece el rostro a partir de los 50
"Wheat Blonde": el tono de pelo rubio que ilumina y rejuvenece el rostro a partir de los 50
Cabello gris: 5 cortes elegantes que transforman tu pelo 'sal y pimienta' y lo convierten en tu mejor aliado del verano
Cabello gris: 5 cortes elegantes que transforman tu pelo 'sal y pimienta' y lo convierten en tu mejor aliado del verano
La mascarilla facial de arroz casera que puedes preparar tú misma en solo 5 minutos: rejuvenece e hidrata la piel
La mascarilla facial de arroz casera que puedes preparar tú misma en solo 5 minutos: rejuvenece e hidrata la piel