Adiós rubios aburridos: el “Sandy Blonde” o rubio arena es el tono de pelo que triunfa entre las mujeres estilosas de 50

Si te apetece un cambio de look ahora que estamos en verano, un tono que está arrasando es el "Sandy Blonde". Es un color tipo rubio arena que gusta mucho porque se funde con el sol y tiene un efecto muy natural. Es uno de los tonos preferidos de las rubias o castañas de 50 que quieren darle un toque de sol a su melena. ¡Y con efecto rejuvenecedor!

Los tonos rubios y castaños nos encantan para las mujeres de 50, porque tienen un efecto luminoso y el poder de rejuvenecer y quitar años de encima. Muchas mujeres de estas edades los eligen por todas estas ventajas.



Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen tendencias a las que nos encanta sumarnos, como nos pasa con el color "Sandy blonde", llamado también "Sand blonde" y que es una especie de rubio arena. Un tono que nos recuerda a la arena de la playa iluminada por los rayos solares.

Así es el "Sandy Blonde": el rubio arena que arrasa en verano

Rubios hay muchos, pero cada uno es diferente y tiene su propia personalidad. En el caso del "Sandy Blonde" es un tono que resulta suave y con el que estarás lista para disfrutar de unas vacaciones en la playa. Sin duda, recuerda a verano.



Es un tono que ilumina y que refleja la luz, por lo que es perfecto para lucir en agosto. Gusta mucho a las mujeres que quieren verse más rubias y con el rostro más iluminado, lo que ayuda también a realzar el moreno.



Además, se pude configurar en distintos tonos, más fríos o más cálidos.

Esta melena es un ejemplo de sandy blonde y no podría ser más bonita. Aunque es un tono que se adapta bien a todos los tipos de cabello y largos, favorece mucho a las melenas, por su brillo sutil desde raíces a puntas. Además, ondulado queda precioso.



En Instagram puedes aprovechar para coger ideas. Por ejemplo, el siguiente se ve un poquito más claro y uniforme e igualmente queda increíble. Es ideal si quieres verte más rubia.

Incluso con la raíz oscura se adapta súper bien, por lo que es un tono que aguanta tiempo y no requiere de visitas continuas a la peluquería. Eso también se nota en el bolsillo.



Por su versatilidad, gusta mucho a las mujeres castañas y rubias.

¿Cómo conseguir el color "Sandy Blonde"?

Este tono puedes conseguirlo desde casa o acudiendo a tu peluquera de confianza. Si prefieres no complicarte, lo ideal es que vayas al salón y se lo pidas. Si no sabes cómo, puedes mostrarle algunas de las fotos que te compartimos, para que consigan igualarte el tono todo lo posible.



Si quieres ponerte manos a la obra y conseguirlo sin moverte de casa, que sepas que el peluquero Gonzalo Murillo nos comparte en su Instagram la fórmula para lograrlo.



Puedes ver en la descripción todo lo que usa y moverte por las distintas imágenes para ver el resultado final.

Así quedaría el sandy blonde. Lo ideal es ir trabajando poco a poco el cabello para conseguir ese efecto deseado. El resultado merece mucho la pena y ya ves que queda increíble en mujeres de 50 o de 20.



¿Qué te parece? ¿Te animas a probarll?