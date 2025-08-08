Adiós rubios aburridos: el “Sandy Blonde” o rubio arena es el tono de pelo que triunfa entre las mujeres estilosas de 50

Los tonos rubios y castaños nos encantan para las mujeres de 50, porque tienen un efecto luminoso y el poder de rejuvenecer y quitar años de encima. Muchas mujeres de estas edades los eligen por todas estas ventajas.
Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen tendencias a las que nos encanta sumarnos, como nos pasa con el color "Sandy blonde", llamado también "Sand blonde" y que es una especie de rubio arena. Un tono que nos recuerda a la arena de la playa iluminada por los rayos solares.
Así es el "Sandy Blonde": el rubio arena que arrasa en verano
Rubios hay muchos, pero cada uno es diferente y tiene su propia personalidad. En el caso del "Sandy Blonde" es un tono que resulta suave y con el que estarás lista para disfrutar de unas vacaciones en la playa. Sin duda, recuerda a verano.
Es un tono que ilumina y que refleja la luz, por lo que es perfecto para lucir en agosto. Gusta mucho a las mujeres que quieren verse más rubias y con el rostro más iluminado, lo que ayuda también a realzar el moreno.
Además, se pude configurar en distintos tonos, más fríos o más cálidos.
Esta melena es un ejemplo de sandy blonde y no podría ser más bonita. Aunque es un tono que se adapta bien a todos los tipos de cabello y largos, favorece mucho a las melenas, por su brillo sutil desde raíces a puntas. Además, ondulado queda precioso.
En Instagram puedes aprovechar para coger ideas. Por ejemplo, el siguiente se ve un poquito más claro y uniforme e igualmente queda increíble. Es ideal si quieres verte más rubia.
Incluso con la raíz oscura se adapta súper bien, por lo que es un tono que aguanta tiempo y no requiere de visitas continuas a la peluquería. Eso también se nota en el bolsillo.
Por su versatilidad, gusta mucho a las mujeres castañas y rubias.
¿Cómo conseguir el color "Sandy Blonde"?
Este tono puedes conseguirlo desde casa o acudiendo a tu peluquera de confianza. Si prefieres no complicarte, lo ideal es que vayas al salón y se lo pidas. Si no sabes cómo, puedes mostrarle algunas de las fotos que te compartimos, para que consigan igualarte el tono todo lo posible.
Si quieres ponerte manos a la obra y conseguirlo sin moverte de casa, que sepas que el peluquero Gonzalo Murillo nos comparte en su Instagram la fórmula para lograrlo.
Puedes ver en la descripción todo lo que usa y moverte por las distintas imágenes para ver el resultado final.
LETTER
Así quedaría el sandy blonde. Lo ideal es ir trabajando poco a poco el cabello para conseguir ese efecto deseado. El resultado merece mucho la pena y ya ves que queda increíble en mujeres de 50 o de 20.
¿Qué te parece? ¿Te animas a probarll?