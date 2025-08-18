Inicio / Belleza / Cabello / Color de pelo

Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)

por Andrea Ardións Baña ,
Ni rubio ni moreno: este el color de pelo que arrasará este otoño entre las mujeres de 50 (favorece y aporta mucha luz)© shutterstock_2037971384

Si te apetece un cambio de look, que sepas que el rubio no es el único color que se llevará ahora en otoño (ni tampoco el moreno). Hay un nuevo color en tendencia que llevarán las mujeres de 50 que saben de moda y que quieren ir guapísimas y a la última. Además, es un tono que favorece a todas y que aporta mucha luz, para que brilles como nunca.

Cada cierto tiempo surgen nuevas tendencias en cuanto a coloración del cabello. Si te apetece probar algo nuevo y salir de lo habitual ahora que llega el otoño, no te pierdas el color de moda que no dejarás de ver en las calles.

Es un tono que nada tiene que ver ni con el rubio ni con el moreno. Es ideal si quieres salir un poco de los tonos de siempre y dar un cambio de verdad. Además, está avaladísimo por las estilistas y peluqueras que saben de moda, así que es una apuesta segura.

El marrón cobrizo apunta a convertirse en el color tendencia del otoño

Si hay un color de pelo que no dejaremos de ver este otoño en las calles es el marrón cobrizo. Como te decíamos, es un tono que nada tiene que ver ni con el rubio ni con el moreno, porque se aleja de los tonos convencionales de siempre.

Si buscas un cambio de look real y un tono muy de otoño, a mí me parece perfecto. Lo he visto en el siguiente vídeo de Instagram @beatrizsanchezhair y el resultado es chulísimo.

Beatriz Sánchez, fundadora del salón de belleza Alcalá Look, nos comparte el tono tendencia para este otoño. El resultado es una pasada. ¡Le queda genial!

El vídeo que comparte la estilista en Instagram está muy bien. Nos va contando paso a paso cómo consigue el tono final y el cambio de la clienta salta a la vista. Lo trabaja de diez y dan ganas de copiarlo.

No dudes en darle al play al vídeo para ver el cambio de look en vivo. Además, los comentarios son un ejemplo de lo que viene, porque es un tono que en general gusta mucho a todas. Y por la luz que aporta consigue crear un efecto luminoso que gusta mucho en las mujeres de 50. Es uno de esos tonos que tiene el poder de rejuvenecer, sin ser rubio.

¿Cómo conseguir este tono?

Este marrón cobrizo es un tono que se puede conseguir trabajando sobre alturas 7, 7,5 u 8 para conseguir un tono más vivo o luminoso. En el caso del vídeo. afirma que partió de una altura de 7,5 y aplicó un 7,34. Como resultado, obtenemos un cobrizo cálido, con mucho cuerpo y luz.

A mí me parece muy bonito. Es un tono de moda y en tendencia al que va a costar resistirse este otoño. Además, al ser un balayage cobrizo no es un cambio muy brusco, por lo que pueden asumirlo las morenas y castañas de una forma sencilla y sin que resulte tanto cambio.

Si eres rubia y prefieres mantenerte en esos tonos, siempre puedes probar con un tono más clarito. Por ejemplo, este tono también es tendencia y es un rubio arena precioso.

¿Cómo lo ves? ¿Se lo vas a pedir a tu peluquera de confianza? Estamos seguras de que el marrón cobrizo que se verá muchísimo en las calles.

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
