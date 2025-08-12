Bruno Vassari, experto en belleza, desvela su secreto para combatir la piel grasa después del calor y la humedad

El verano es una época maravillosa y podemos agarrar un tono precioso. Sin embargo, hay que tener cuidado con la piel grasa y los granitos, que pueden potenciarse en esta época del año. La buena noticia es que si seguimos los consejos del experto en belleza, Bruno Vassari, podremos disfrutar del verano sin preocuparnos por el sebo en la piel.

La piel grasa es una problemática que afecta a muchas personas. Lo curioso, es que el problema puede potenciarse en verano, sobre todo después del calor y la humedad.



Para lidiar con estas situaciones, siempre ayuda seguir los consejos de belleza que a menudo nos comparten expertos, como en el caso de Bruno Vassari.



Si tienes la piel grasa o mixta, pero te empeora bastante en verano, tiene explicación. Además, recomienda algunos productos que van súper bien para mantenerlo a raya.

Bruno Vassari nos da consejos para combatir la piel grasa en verano

El experto Bruno Vassari asegura que durante el verano la piel tiende a perder luminosidad, los poros se ven más abiertos, cambia la textura, la piel tiene brillos e incluso aparecen manchas o pigmentación más marcada. Son temas que normalizamos y que le suceden a muchas mujeres.



Esto se debe a factores con los que lidiamos directamente y que afectan a la piel. Entre ellos, el sol, la salitre, el sudor, el calor... Por eso es importante conocer las necesidades de la piel y saber lo que necesita en todo momento, según la época del año.



La buena noticia, es que se puede hacer algo. Una vez idenficado el problema, existen productos que van súper bien para corregirlo y recuperar el control sobre la piel.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué productos van bien para combatir la piel grasa en verano?

Para controlar estos problemas, lo ideal es usar productos de calidad que ayuden a limpiar la piel en profundidad. Además, deben ser respetuosos con la piel y no resecar. Porque se puede regular y controlar la grasa sin resecar la piel.



Para ello, la clave está en usar este tipo de productos:

Limpiador con ácido salicílico : empieza y termina el día limpiando profundamente la piel con un buen limpiador. Puedes buscar uno que tenga como ingrediente el ácido salicílico, dado que va muy bien para pieles grasas, con granitos y acné. Es mejor que te asegures de que sea un limpiador suave, que limpie la piel pero sin irritar y que ayude a controlar el sebo.

: empieza y termina el día limpiando profundamente la piel con un buen limpiador. Puedes buscar uno que tenga como ingrediente el ácido salicílico, dado que va muy bien para pieles grasas, con granitos y acné. Es mejor que te asegures de que sea un limpiador suave, que limpie la piel pero sin irritar y que ayude a controlar el sebo. Tónico: tras el limpiador, necesitas aplicar el tónico para recuperar el ph de la piel. Asegúrate de que contiene ingredientes como vitamina A y ácido salicílico, que van muy vien para pieles mixtas y grasas. Es un producto que cierra poros, matifica y controla el nivel de grasa de la piel.

Este dúo va súper bien para mantener la piel grasa y el sebo a raya. Es importante que seas constante y que trates de aplicarlos todos los días, por las mañanas y por las noches. También es mejor elegir productos de calidad, para disfrutar de sus beneficios.



Aparte de los productos de Bruno Vassari, en Druni encontrarás opciones más low cost como el limpiador de Dermocrazy con ácido salicílico, que va muy bien para pieles grasas y por solo 6,99 euros. También encontrarás tónicos de marcas como Revolution Skincare, que sale muy bien por 8,99 euros.