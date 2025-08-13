Las peluqueras lo tienen claro: estos 3 tonos de pelo potencian el bronceado, favorecen y quitan hasta 10 años de encima

Si te apetece un cambio de look aprovechando que estamos en verano, que sepas que hay tres colores de pelo tendencia que realzan el bronceado. Son todos que te hacen ver más morena y favorecida, para que todos te vean y se queden alucinados. Además, son estupendos a partir de los 40 y 50, porque quitan hasta 10 años de encima.

Florian Kissa, colorista, lo tiene claro. Asegura que las mujeres a partir de los 50 que quieren quitarse años de encima, pueden optar por tonos rubios, castaños o una coloración de tono sobre tono.



Ahora que estamos en verano, los tonos rubios y claritos se llevan mucho y quedan increíbles con los rayos solares. Al fin y al cabo, se integran súper bien. Claro que, no todo es el rubio, porque hay otras opciones que tienen mucha popularidad entre las mujeres que adoran los tonos naturales, suaves y cálidos.



Si quieres un cambio de look, con estos tres tonos de pelo acertarás:

Rubio cálido

Para este verano, te proponemos un rubio cálido. Hay distintas tonalidades que favorecen y realzan el bronceado, como el rubio trigo, miel o arena. Estos tonos aportan un extra de luz al rostro y suavizan el rostro, al mismo tiempo que disimulan las canas. Sientan muy bien en verano.

Es un tono ideal para las mujeres que buscan un rubio lo más natural posible, sin verse exageradamente rubias. Por eso es un color que triunfa ahora en verano, dando esa sensación de melena besada por el sol.

Castaño claro con matices dorados o cálidos

Si no quieres verte muy rubia, una alternativa que puedes contemplar es el castaño. Uno de los colores de moda del verano es el castaño pero con matices que tiran a dorado o más cálidos, para conseguir un rostro luminoso y suavizar las facciones.



Puedes elegir un avellana o incluso honey caramel, este tono parece rubio pero es un castaño que arrasa entre las mujeres de 50 y 60. Tiene el poder de rejuvenecer, disimular la pérdida del color natural y aportar calidez al rostro. Siempre es un acierto y más en verano.

Es un tono ideal para las castañas. Queda fenomenal y es versátil incluso para toda la temporada de otoño. Si te gusta, te lo puedes quedar para todo el año, porque no aburre. Si notas que le falta luz, siempre puedes optar por unos reflejos dorados.

Coloración tono sobre tono

Otra opción que gusta mucho a las mujeres de 50 para quitarse hasta diez años de encima, es la coloraciñon tono sobre tono. Es ideal si quieres mantener una melena más natural y buscas evitar una coloración completa.



Es ideal para camuflar canas y recueprar el brillo del cabello que a menudo se pierde por los excesos del verano. Queda súper bien y tiene muchas posibilidades, a cualquier edad.

Por su versatilidad es un tono que gusta mucho a partir de los 30 o 40, cuando empiezan a salir las primeras canas. También entre las mujeres de 50 o 60 que están cansadas de las visitas sucesivas a la peluquería. Es ideal en cualquiera de estos casos.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál dirías que es tu favorito? ¿Te animas a un cambio?