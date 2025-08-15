Estos son los 5 tonos de pelo que mejor sientan y rejuvenecen el rostro después de los 50, según un experto

Encontrar el color de pelo ideal y acertar, no solo ayuda a disimular los signos de envejecimiento, sino que también da un brillo extra a la cara y suaviza los rasgos. Hoy te contamos cuáles son los 5 tonos de pelo que te hacen parecer más joven, según los expertos. ¡Mira!

El color de pelo marca la diferencia, y mucho, a la hora de lucir un rostro luminoso y rejuvenecido; es igual de importante que elegir un corte de pelo que nos favorezca. Y más, cuando las mujeres alcanzan la barrera de los 50, una etapa de la vida en la que muchas empiezan a notar que su pelo no es el que era: pierde volumen y adopta un color opaco en la raíz, sobre todo.



En este sentido, Florian Kissa, embajador de Bleu Libellule, explica cuáles son los mejores colores y técnicas de coloración para mujeres a partir de los 50 que quieren un aspecto más juvenil sin renunciar a su esencia. ¡Sigue leyendo para descubrirlos!

¿Por qué notamos tantos cambios en el pelo después de los 50?

El paso de los años se ve reflejado en algunos signos de envejecimiento, como la aparición de las líneas de expresión a la pérdida de volumen del cabello. Las canas son uno de los signos de envejecimiento más comunes y más visibles: endurecen nuestros rasgos y afectan de algún modo a nuestra apariencia, llegando a crear, en ocasiones, esa sensación de que tenemos años de más. Aquí es donde la coloración juega un papel clave, no solo porque da un brillo a esa tonalidad del pelo opaca, sino porque también suaviza las facciones. ¡Echa un vistazo a los tonos de pelo que mejor sientan!

Tonos de pelo que rejuvenecen el rostro al instante

A continuación, te contamos cuáles son los 5 colores que rejuvenecen el rostro a partir de los 50, según los expertos. ¡Toma nota!



1. Los tonos rubios, cálidos y suaves

Algunas tonalidades como el rubio miel, arena, trigo o beige suman un extra de luminosidad al rostro sin endurecer los rasgos. Son perfectos para suavizar la expresión del rostro y disimular las canas sin recurrir a un rubio muy claro o artificial.

2. Castaños claros con matices dorados o cálidos

Desde el marrón avellana hasta el caramelo, estos colores son ideales para reavivar la piel cuando ha perdido brillo. También contribuyen a disimular la pérdida de color natural y suman un extra de calidez.

3. Coloración tono sobre tono

Esta elección es menos agresiva que una coloración total y ayuda a mantener un aire más natural. Contribuye a recuperar el brillo del cabello, hacer más notable el color original y camuflar las primeras canas sin perder la esencia.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Otras técnicas de coloración que restan años

No siempre es indispensable teñirse por completo. De hecho, algunas técnicas concretas pueden marcar una gran diferencia en cómo te ves: