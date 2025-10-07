Cabello a partir de los 60: estos 2 errores típicos durante el lavado con champú deberían evitarse, según un profesional

Si bien puede parecer algo irrelevante, el uso de champú es clave para lucir un cabello bonito, y esto es aún más cierto después de los 60. Un peluquero dicta sentencia: hay dos malos hábitos muy frecuentes que debes evitar a toda costa.

Presumir de un peinado elegante y moderno después de los 60 empieza desde el momento del lavado, aunque algunas mujeres no le presten atención a esto. De hecho, el uso de champú es clave para cuidar el cabello fino y escaso. Este tipo de pelo, que suele ser blanco, gris o con tonos entrecano, necesita más cuidados que antes. Más allá de encontrar el corte adecuado después de los 60, es clave adaptar la rutina capilar a las nuevas necesidades del cabello, respetando su sensibilidad.



En efecto, hay que tener cuidado de no aumentar su fragilidad para evitar terminar con un cabello dañado y quebradizo. De lo contrario, será más difícil lucir un peinado moderno y rejuvenecedor, además de complicar el peinado diario. Para evitar estos problemas capilares, el peluquero Douce Évasion ofrece sus recomendaciones para mantener un cabello sano y fuerte después de los 60 años. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

El error común durante el lavado que no perdona, según un peluquero

Aunque muchas personas tienden a lavarse el cabello con regularidad cuando no están satisfechas con su aspecto natural, es importante no lavarlo demasiado a menudo una vez que se vuelve más frágil con la edad.



Así lo explica el peluquero Douce Évasion, quien afirma que a partir de los 60 años deben hacerse “dos lavados por semana, como máximo”. Y tiene sentido: aunque sea importante aplicar tratamientos regulares al cabello a partir de esta edad, el lavado con champú puede ser una agresión extra.

Este mal hábito daña tu cabello sin que te des cuenta, según el experto

Y no solo eso, una vez aplicado y enjuagado el champú, es clave prestar atención a tus gestos y costumbres. Como señala el experto, secar bien el cabello con la toalla después del lavado es muy importante, sobre todo en regiones donde el agua es muy dura. Por ello, advierte contra el peor hábito cuando el cabello está mojado: frotarlo con la toalla. “No frotemos bruscamente, ya que corremos el riesgo de resecar y romper la fibra capilar”, recomienda el experto. En su lugar, aconseja presionar suavemente el cabello con la toalla, para que absorba el exceso de agua sin dañarlo.

Cabello después de los 60: el mejor champú para cuidar tu melena

Reducir la frecuencia de lavado y secar el cabello con suavidad no basta: hay que elegir los tratamientos y el champú adecuados para realzar el cabello. Con un cabello extremadamente frágil, es indispensable tener en casa un champú suave que no agreda la fibra capilar.



Lo ideal es contar con dos tipos de champú para alternar: uno con fórmula ultra suave y otro adaptado a la naturaleza del cabello, por ejemplo si es fino o rizado. En caso de cabello escaso, lo mejor es acompañar el lavado con un producto que estimule el crecimiento o incluso que frene la caída, si notas que pierdes mucho cabello a diario.