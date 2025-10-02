Inicio / Belleza / Tratamientos

Participa y gana el ritual completo de la línea Vitamin D de Babaria, tus aliados para revivir la piel este otoño

por Cristina Buisán Vega ,
En Enfemenino y Babaria queremos cuidarte como te mereces, y por eso este 2 de octubre hemos lanzado en Instagram un sorteo de 5 rituales completos con crema y sérum de la línea Vitamin D de Babaria, para lucir una piel más hidratada, de aspecto radiante y saludable después del verano. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

¿Te gusta sentir la piel más luminosa, suave y fresquita después de los meses de sol, playa y piscina? Si estás leyendo esto, sabemos que eres de las que no dejan su rutina de cuidado facial de lado, incluso cuando el verano termina. Y octubre es el mes perfecto para reconectar con la piel, hidratarla y devolverle la vitalidad que puede haber perdido tras la exposición solar.

Por eso, desde Enfemenino junto a Babaria hemos lanzado un concurso que os va a encantar. Se trata de un sorteo de 5 rituales completos con crema y sérum de la línea Vitamin D de Babaria, tus aliados perfectos para revitalizar tu piel esta temporada. ¡Sigue leyendo para descubrir más!

La importancia de la vitamina D

Aunque tendemos a pensar que basta con tomar el sol para obtener Vitamina D, la realidad es que muchas personas no alcanzan los niveles adecuados. De hecho, según la Sociedad Española de Dietética y Alimentación (SEDCA), 3 de cada 4 españoles tienen déficit de Vitamina D, y entre los jóvenes, la cifra sube hasta el 80%.

Pero, ¿por qué es importante? La Vitamina D no solo ayuda a mantener huesos y músculos fuertes, también es esencial para que la piel luzca saludable y radiante. Cuando nos falta, la piel puede perder firmeza, verse más apagada, reseca o sensible. Por eso, después del verano, darle un extra de Vitamina D a tu piel puede marcar una gran diferencia: ayuda a recuperarla, hidratarla y que recupere su luminosidad natural.

Por qué el sérum y la crema facial Vitamin D de Babaria son tus aliados este otoño

El sérum y la crema facial Vitamin D de Babaria han sido formulados para estimular la producción de Vitamina D en la piel y devolverle su vitalidad. La línea Vitamin D combina un extracto natural activador de los receptores de Vitamina D con emolientes como la Vitamina E, ofreciendo hidratación intensa, efecto antioxidante y antiedad.

Por un lado, el sérum Vitamin D de Babaria ofrece una textura ligera, activa la barrera cutánea con prebióticos y aporta luminosidad inmediata. Mientras que la crema facial Vitamin D de Babaria hidrata profundamente, revitaliza y protege la piel frente a los radicales libres. ¿Lo mejor? Es apta para todo tipo de pieles y perfecta para usar a diario, tanto de día como de noche.

Un sorteo exclusivo que no puedes perderte

Este 2 de octubre, desde Enfemenino junto a Babaria y a la influencer Claudia Ula, hemos lanzado un sorteo en Instagram con 5 rituales completos con crema y sérum de la línea Vitamin D de Babaria como premio. Será tu oportunidad de probar de primera mano todos sus beneficios y darle a tu piel ese cuidado extra que realmente marca la diferencia.

No pierdas detalle; tienes hasta el próximo 10 de octubre de 2025 para participar. Aprovecha esta oportunidad reconectar con tu piel, hidratarla, protegerla y devolverle toda su vitalidad. Tu piel te lo agradecerá, y muy pronto podrás descubrir por ti misma cómo este sérum se convierte en tu aliado imprescindible en tu rutina de belleza. ¡Abajo encontrarás todos los detalles del sorteo!

