¡Adiós tinte! Te damos los mejores consejos para recuperar tu color de pelo natural

Si te has cansado del tinte de tu cabello y te gustaría recuperar su color natural, te damos los mejores consejos para conseguirlo de la forma más rápida y menos destructiva para tu pelo.

A todas nos apetece un cambio de look de vez en cuando y una de las formas más sencillas de conseguirlo es a través del color de cabello. ¿A quién no le gusta cambiar de aires con un tinte nuevo? Mechas de todo tipo, un degradado o quizá un cambio de color radical, son muchas las formas de renovar nuestra imagen a través del tinte. El problema de la coloración es que nos lleva rápidamente a entrar en un círculo vicioso: cuando nuestro color natural empieza a asomar en las raíces, nos sentimos obligadas a pasar por la peluquería de nuevo para tapar esta desigualdad de tonos. Recuperar nuestro color de pelo natural parece entonces misión imposible y algunas de las "multas" que debemos pagar por ello son el debilitamiento de nuestra fibra capilar, la pérdida de brillo o el encrespamiento. Aunque parezca difícil, recuperar tu cabello y su color natural es posible, te contamos cómo.

¿Cómo recuperar nuestro castaño natural después de decolorarlo?

Si tienes el pelo castaño o moreno natural y tú también has caído en las riendas de las mechas o el tinte rubio y quieres recuperar tu color natural te avanzamos que no podrás hacerlo sin ponerte en manos de un profesional. El proceso de decoloración elimina los pigmentos de tu cabello, por esta razón necesitará de nuevos pigmentos para volver a oscurecerse, es decir, necesitarás teñirte. Este proceso tiene más de un paso, no solo vale con una capa de tinte para recuperar el tono moreno de tu pelo, el color de la primera mano se desvancerá muy rápidamente, provocando antiestéticos reflejos.



¿Cómo hacerlo?: la recomendación de los expertos es no teñir de forma uniforme el cabello decolorado, ya que el resultado suele ser poco natural. Lo mejor es que acudas a tu centro de estética para que tu estilista trabaje con varios tonos oscuros a través de mechas. Así, se podrá acercar lo máximo posible a tu color natural y el resultado hasta que tu pelo vuelva a crecer será muy natural.

De moreno a rubio: ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?

¿Cómo aclarar el pelo castaño?



¿Te has teñido el pelo de castaño y quieres volver a recuperar tu rubio natural? En este caso te aconsejamos hacerlo paso a paso en lugar de teñirte de rubia de una vez, una acción que es muy dañina para el cabello. La mejor opción es hacerlo a través de mechas que tengan un color solo dos o tres tonos más claros que el tinte que tienes ahora.



Si quieres recuperar tu pelo rubio de una vez, sin pasar por el proceso de las mechas, te aconsejamos hacerlo en varios pasos. Visita a la peluquería 2 o 3 veces para que tu estilista vaya decolorando el cabello de forma gradual.

Además de tirar de tinte para recuperar el cabello, hay formas de hacerlo sin necesidad de pasar por la peluquería. Aquí están los 5 mejores métodos.

1. Deja crecer tus raíces

La forma más efectiva para recuperar el color natural de tu pelo es dejarlo crecer sin volver a teñirte. De esta forma, conseguirás un pelo más fuerte y brillante y evitarás maltratarlo con más tintes. El problema es la desigualdad de tonos que se crea entre la raíz y las puntas, ¿cómo disimular este contraste de colores? Una buena idea es aplicar champús en seco con color, disimularán la diferencia de tonos, creando una transición suave. Además, se eliminan fácilmente con cada lavado.



Estos son algunos productos que pueden disimular tus raíces:

2. Método paso a paso: apuesta por el balayage

Una tendencia en coloración que puede ayudarte a recuperar el color de tu cabello sin agredir en exceso tu fibra capilar son las mechas balayage. Crean un look muy natural, playero y veraniego que está muy de moda en las últimas temporadas y es ideal si quieres dejar crecer tu pelo natural, dejando atrás poco a poco el teñido. Con este tipo de coloración creas una transición suave del marrón al rubio. Las mechas se aplican a mano alzada, con un pincel que permite dar a las mechas un grosor e intensidad diferente y personalizado. El resultado es un suave juego natural de colores que juegan con los tonos claros y oscuros.



Este look es perfecto tanto para el pelo castaño como para el rubio. Si quieres volver del castaño al rubio, puedes empezar con babylights, pequeños destellos de colores más claros. Si lo que buscas es recuperar tu color natural castaño o moreno, puedes empezar con un balayage oscuro para recuperar tu color.

3. Vuelve a tu color natural gracias a un despigmentante capilar

Si te has teñido el pelo de un color más oscuro que el tuyo natural, puedes usar un despigmentante de color. De esta manera, podrás quitar lentamente la coloración. Se trata de un producto agresivo con tu cabello, que te dará buenos resultados, pero que puede provocar pérdida de brillo y debilitamiento, por lo que debes acompañarlo de un tratamiento capilar que nutra el cabello y le devuelva el brillo y la fuerza.



Importante: no uses el despigmentante sobre el pelo decolorado.

4. Elimina el color con remedios caseros

Si el color del tinte no es muy diferente de tu color natural puedes intentar eliminarlo ccon remedios caseros. Una forma suave de hacerlo es usando un tratamiento hecho con aceite de oliva. La grasa de este producto extraerá los pigmentos de color de tu cabello, además, lo dejará más suave y liso. Extiende el aceite sobre tu cabello y déjalo actuar durante unas horas, si es posible también durante la noche. Luego, lávate bien el pelo con champú.



El bicarbonato también es un remedio casero que puede ayudarte a aclarar tu pelo gracias a su efecto blanquante. Mezcla una cucharada de bicarbonato con agua tibia y distribuye la mezcla en el cabello teñido. Deja que la mezcla actúe unos 20 minutos y después lávate bien el pelo.



El zumo de limón tiene un efecto similar: mezcla cuatro cucharadas del zumo de esta fruta con 400 ml de agua y masajea el pelo con la mezcla. Después, peina tu cabello para el zumo llegue a todos los rincones. Tras 15-20 minutos lávate el pelo. Asegúrate de combinar este tratamiento con un aceite capilar o una mascarilla hidratante, ya que el ácido cítrico resecará tu cabello.

5. Solución SOS: peinado con ondas surferas

Un truco muy sencillo para ocultar la transición de color entre tu tinte y tu pelo natural es cambiar un poco el peinado. Mientras que el pelo liso acentúa las raíces, las ondas o el pelo rizado hacen que el contraste de tonos sea mucho menos visible. Los peinados muy estirados acenturán los diferentes tonos de tu cabello, opta por peinados más desenfadados, con un efecto messy, capaz de disimular la diferencia de color entre las raíces y las puntas.