Olvídate de las uñas rojas y rosas: este es el color favorecedor que defiende Meghan Markle (elegante y dura mucho)

por Andrea Ardións Baña ,
Olvídate de las uñas rojas y rosas: este es el color favorecedor que defiende Meghan Markle (elegante y dura mucho)© shutterstock_2498391291

Si no quieres volver a caer en la manicura de siempre, echa un vistazo al tono que te proponemos a continuación y que estamos convencidas de que no te cansará. Es uno de los tonos favoritos de Meghan Markle, que le sienta como un guante y que ha lucido en muchas ocasiones. ¡Toma nota!

Cuando se trata de elegir una manicura en verano, verás que hay muchos tonos que están arrasando por todas partes, como es el caso del aperol spritz, un tono anaranjado lleno de vida y precioso. Sin embargo, si buscas opciones más sencillas y duraderas, que también puedan servir para la época de entretiempo, te recomendamos optar por una manicura en tonos nude.

Son varias las celebrities que no dudan en elegir las conocidas 'clean nails'. Por ejemplo, Meghan Markle a menudo apuesta por este tipo de manicura limpia y sencilla en tonos nudes, como rositas o beiges muy claros que se complementan perfectamente con la piel.

Es un tipo de manicura limpia y fina. Es la favorita de las chicas elegantes y que quieren ir siempre ideales para la ocasión, con una manicura bonita que combina con todo.

Adiós al rojo y del rosa: este es el color más favorecedor (y lo aprueba Meghan Markle)

La duquesa de Sussex​ siempre nos sorprende siempre con unas manos perfectas. Rara vez la hemos visto con manicuras en tonos estridentes, más bien todo lo contrario: suele elegir manicuras en tonos nude, sencillas y correctas para cualquier ocasión. Es un tono que gusta mucho y que favorece a todas.

Como publican en el Instagram de @dazzle_dry, es una manicura rosa pálido, tipo lechoso y que se funde perfectamente con la piel, algo que la convierte en una de las favoritas.

Cuando se trata de escoger un tono nude para tus uñas, te darás cuenta que no son todos iguales, hay diferencias sutiles entre tonos. En este caso, el tono rosa pálido lechoso que defiende la duquesa no podría ser más ideal. Es muy bonito y es un color que favorece y combina con todo.

Encaja muy bien con las tendencias actuales de los diseños limpios, sutiles y del "menos es más". Es una manicura que podríamos definir como minimalista.

Es un tono con el que acertarás siempre, en eventos y en el día a día

Este tono sienta bien para cualquier ocasión, independientemente de que tengas una boda o quieras ir correcta a la oficina o de cena. Luce y pasa desapercibido a partes iguales, porque tus manos se verán correctas y preciosas. No necesitas nada más para estar siempre divina.

Además, los tonos nudes requieren de menos mantenimiento y duran más tiempo impecables, por lo que la manicura te resultará sencilla de cuidar en el diario. ¡Es todo ventajas!

¿Dónde encontrar este tono a la venta?

Los esmaltes de uñas en tonos nudes los verás en muchísimos sitios. Sin embargo, si buscas el rosita pálido lechoso que luce la duquesa, que sepas que hemos encontrado un tono muy similar en la colección "Nail Lacquer" de la marca OPI. Concretamente, el tono Bubble Bath nos recuerda un montón y lo hay en Druni por 7,95 €. Además, hay muchos otros tonos nude preciosos, para que los combines como quieras.

¿Qué te parece el nude elegido por Megan Markle? ¿Te gusta? ¿Eres más de este tipo de tonos o prefieres las manicuras clásicas en rosas y rojos?

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
