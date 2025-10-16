Inicio / Belleza / Cabello

El corte corto que rejuvenece 7 años: por qué el ‘rounded bob’ arrasa entre las mujeres después de los 60

por El equipo editorial ,
El corte corto que rejuvenece 7 años: por qué el ‘rounded bob’ arrasa entre las mujeres después de los 60© shutterstock_2688282941

Ideal para realzar el óvalo del rostro que comienza a perder firmeza y para rejuvenecer el cabello a partir de los 60, el “rounded bob” es tu mejor aliado. Los expertos aseguran que se trata de un peinado muy favorecedor, ¡mira, mira!

Cuidar el pelo a partir de los 60 implica comprender que sus necesidades cambian con respecto a etapas anteriores. A esta edad, la fibra capilar se vuelve más frágil y fina que incluso a los 50 años. Por eso, según los peluqueros, es importante evitar errores comunes al lavar el cabello y las malas costumbres habituales en la rutina capilar. Una vez que se corrigen estos descuidos, llega el momento de encontrar el corte más rejuvenecedor, capaz de aportar un look moderno y favorecedor.

Rounded bob: el corte que rejuvenece hasta 7 años

Este corte elegante y moderno, muy de tendencia en las últimas temporadas por su estilo chic, sería el corte de cabello perfecto para hacer que las mujeres de más de 60 años parezcan hasta 7 años más jóvenes, sin necesidad de cirugía, según los expertos.

Por qué este corte favorece a partir de los 60

La magia del rounded bob reside en su precisión estructural y longitud media, que se adapta a la altura de la mandíbula para destacar cualquier tipo de rostro. “Cuando el perímetro del bob sigue perfectamente la línea de la mandíbula, crea una ilusión óptica que levanta el rostro y resalta los rasgos suavizados por la edad”, explica la peluquera Maria Johnson.

Este corte no solo es aprobado por Johnson; el peluquero David Chen también lo respalda, destacando que realza los rasgos y ofrece un efecto lifting inmediato, además de aportar comodidad y elegancia. Es ideal para la transición hacia los meses más fríos, aportando volumen y frescura al rostro.

Cómo lograr el rounded bob después de los 60

Como su nombre indica, el “rounded bob” es un corte cuadrado con un acabado redondeado. Esto se logra mediante el peinado, que aporta rebote en las raíces y generalmente dirige las puntas hacia el óvalo del rostro para enfatizarlo.

Este estilo también tiene el beneficio de dar grosor y brillo a cada mechón, ideal para rejuvenecer cabellos finos. Si bien un brushing con cepillo redondo puede resultar complicado en casa, una buena alternativa es la brosse soufflante (cepillo térmico con secador integrado).

