Cejas finas a partir de los 50: 3 tratamientos para engrosarlas, rejuvenecer la mirada e incluso retrasar las canas

por El equipo editorial ,
Cejas finas a partir de los 50: 3 tratamientos para engrosarlas, rejuvenecer la mirada e incluso retrasar las canas© shutterstock_2586141837

Las cejas tienden a ser más finitas con la edad, lo que puede endurecer nuestros rasgos y hacernos parecer más mayores de lo que somos. Por eso, hoy te traemos 3 tratamientos para engrosar las cejas de manera duradera y darle un aire más juvenil al rostro. ¡Mira!

Con el paso del tiempo, el sistema piloso se debilita, y los pelos de las cejas sufren lo mismo que nuestra melena: se vuelven más frágiles y finos, hasta el punto de que algunas personas terminan con cejas despobladas. Incluso quienes tenían cejas densas y pobladas pueden notar que se vuelven más finas.

Una línea de cejas demasiado delgada tiene tendencia a endurecer la expresión facial, haciéndonos parecer mayores de lo que somos. Para recuperar cejas más densas y visibles, el maquillaje de cejas puede ofrecer un resultado muy natural si se eligen los productos adecuados. Para engrosarlas, puedes usar, por ejemplo, el nuevo lápiz de cejas revolucionario o cualquiera de estos 3 productos que rejuvenecen la mirada al instante.

3 productos infalibles para tus cejas

1. Sérum Double Lash de Mavala

Gracias a su fórmula rica en vitaminas y proteínas, este sérum para pestañas y cejas fortalece los pelos, al mismo tiempo que los recubre y protege. Además, estimula el crecimiento de las cejas finas, densificando la línea para que se vean más pobladas y sedosas, sin contener prostaglandinas ni colorantes ni perfumes, respetando así la piel. Para notar resultados en cejas finas después de los 50, se recomienda aplicarlo diariamente durante al menos 2 meses.

Disponible en Amazon por 13,61 €.

2. Typology Péptidos fortificantes de guisantes de gel para cejas y queratina

Este tratamiento 2 en 1 es perfecto para cejas finas después de los 50 años, ya que las fortalece para engrosarlas mientras las colorea, proporcionando un efecto inmediato de densidad y belleza. Ideal también si empiezan a aparecer pelos blancos en las cejas. Su fórmula con color permite cuidar las cejas durante el día sin renunciar al maquillaje, logrando un efecto densificante inmediato. Concentrado en péptidos de guisante y queratina vegetal, estimula el crecimiento del vello y se encuentra disponible en 3 tonos diferentes para un resultado natural y adaptable.

3. Tratamiento Browbond Building de Olaplex

Práctico y en formato sérum, este tratamiento promete cejas más densas en solo 4 semanas si se aplica mañana y noche. Su fórmula, probada por oftalmólogos y dermatólogos, no contiene prostaglandinas y deja las cejas visiblemente más gruesas y definidas. De manera innovadora, también retrasa la aparición de pelos blancos en las cejas, rejuveneciendo la mirada como ningún otro tratamiento de su tipo.

Disponible en Primor por 49,95€.

