Uñas glaseadas, de terciopelo o con reflejos dorados: las tres manicuras que continúan triunfando este otoño - invierno

Las manicuras de esta temporada son luminosas y elegantes, con juegos de purpurina, tonos dorados y efectos nacarados. Te contamos cuáles siguen siendo tendencia este año, ¡toma nota!

Después de las manicuras coloridas del verano, llegan los tonos más cálidos a nuestras manos. Siempre en busca de la manicura perfecta para seguir brillando en los días más grises, hemos encontrado las inspiraciones que triunfarán esta temporada.



Desde el nude, por su elegancia natural; el rojo, por su toque sensual; el azul, para quienes se atreven con el color; hasta las “glazed nails”. Y si te apetece algo más original, aquí tienes ideas de nail art que darán vida a tus uñas. ¡No te las pierdas!

Uñas “glazed donut”

La precursora de este nail art es Hailey Bieber. Desde entonces, esta manicura ha arrasado en el mundo entero. En su cuenta de TikTok, pudimos ver cómo Hailey consigue este look brillante y elegante. El proceso se realiza en tres pasos:



1. Primero, mezcla un esmalte transparente con el color de tu elección (ella enseña las tonalidades que usa su manicurista) y se aplica sobre la uña.

2. Después, aplica un polvo con efecto “chrome” sobre cada uña.



3. Por último, aplica un top coat para sellar y dar brillo.

Uñas efecto terciopelo

La manicura efecto terciopelo es otra de las tendencias que están causando furor ahora mismo. Este nail art aporta un toque chic elegante a las uñas, y no es de extrañar. A simple vista, parecen tan suaves como el terciopelo, y ese efecto se consigue gracias a distintos materiales: purpurinas, polvos cromados o esmaltes metálicos.



Existen varias técnicas, cada una con su propio acabado. Los pasos para conseguirlo:



1. Primero, aplica un esmalte nude claro para conseguir una base más opaca.

2. Después, añade el esmalte metálico. Antes de que se seque, utiliza un imán moviéndolo alrededor de la uña para crear el degradado perfecto.

3. Finalmente, aplica un top coat para proteger el diseño y añadir brillo.

Gold foil nails

Similares a una manicura francesa dorada, esta manicura es ideal para iluminar los días otoñales y brillar como el oro de 24 quilates durante las fiestas de fin de año. Pasos para conseguirla:



1. Primero, aplica dos capas de esmalte dorado, dando la forma que desees.

2. Después, una vez seco, añade una capa de esmalte adhesivo sobre el dorado.

3. Luego, coloca la lámina metálica sobre la uña (puedes pasarla varias veces para un acabado más limpio).

4. Por último, aplica el top coat para proteger y potenciar el brillo.