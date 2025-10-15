Inicio / Belleza / Tratamientos

Vanesa Romero (47 años): "cuando siento la piel congestionada, meto la cara en agua con hielo y se pone más tersa"

por Cristina Buisán Vega ,
Vanesa Romero (47 años): "cuando siento la piel congestionada, meto la cara en agua con hielo y se pone más tersa"© shutterstock_2687958179

Durante su última aparición pública como embajadora de la marca Cien de Lidl España, la intérprete ha hablado de sus imprescindibles para el cuidado facial y ha desvelado su truco favorito para despertar la piel al instante: el agua con hielo.

Vanesa Romero, actriz, modelo y uno de los rostros más queridos de la televisión española, ha compartido algunos de sus secretos beauty mejor guardados. Durante un encuentro con los medios con motivo de su papel como embajadora de la marca Cien de Lidl España, la intérprete ha hablado sobre su rutina facial, sus productos imprescindibles y su truco más viral: el agua con hielo para conseguir ese efecto flash en el rostro.

“Para mí, la protección solar es fundamental, tanto en interior como en exterior”, confiesa. "Soy así de pesada con el sol, pero tengo una piel delicada y creo que tengo que protegerme. Me pongo protección, me gusta cuidarme y sentir que mi piel está sana", ha concluido. Además, la actriz ha explicado que aquí lo verdaderamente importante es la constancia: no se trata solo de productos, sino de mantener hábitos saludables cada día.

El truco beauty de Vanesa Romero para una piel más tersa

Preguntada por su truco de belleza infalible, la intérprete lo tiene claro: “Un truco de belleza que me encanta es aplicar el hielo cuando tienes la piel un poco congestionada o cuando quieres un efecto flash. Si coges un cuenco con agua y le pones hielo, luego te das el agua y notas cómo la piel se pone más tersa.” Este gesto, fácil, pero efectivo, se ha convertido en su ritual para deshinchar el rostro y aportar luminosidad antes de cualquier ocasión especial.

Vanesa Romero, nueva embajadora de Cien

Fiel a su filosofía de combinar productos de diferentes gamas, Vanesa asegura que le gusta cuidar su piel con cosmética eficaz y accesible. Por eso se identifica con Cien, la marca de belleza de Lidl, que defiende que el cuidado personal no debe ser un lujo. “Me gusta mezclar. Hay productos fantásticos a precios asequibles, y el cuidado de la piel no debería ser un lujo”, afirma. Entre sus favoritos, destaca el sérum de ácido hialurónico, que considera su imprescindible diario: “Hidrata en profundidad y deja la piel jugosa, con ese efecto buena cara inmediato.”


La actriz, conocida por su papel en series como La que se avecina, insiste en la importancia de cuidar la piel, teniendo en cuenta las necesidades de cada una, que no siempre son las mismas con el paso del tiempo: "Lo importante es tener una rutina y mantenerla. Cuidarse es quererse, y eso debería estar al alcance de todos".

Cristina Buisán Vega
Cristina Buisán Vega
Content Coordinator de Enfemenino.com
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
